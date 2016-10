office-4-sale startet Verkauf der Büromöbel-Serie "smart office"

Mit einem speziell konzipierten Möbel- und Stuhl-Schnelllieferprogramm geht office-4-sale auf die Bedürfnisse seiner Interessenten ein und präsentiert dazu die"smart office"-Kollektion.

"smart office" - das brandneue Neumöbel-Schnelllieferprogramm von office-4-sale

(firmenpresse) - Berlin, 27.10.2016. Die office-4-sale-Büromöbel GmbH erweitert ihr Produkt-Portfolio und vertreibt ab sofort ein modernes Neumöbel-Programm. "smart office" zeichnet sich dadurch aus, dass alle erhältlichen Artikel sofort verfügbar sind und innerhalb weniger Werktage zugestellt werden. Mit dem Schnelllieferprogramm wird ein trendbewusster Käuferkreis angesprochen, der sich unkompliziert mit qualitativ hochwertigen Möbeln und Stühlen einrichten möchte. Die "smart office"-Serie bietet eine funktionale Grundausstattung für produktive Arbeitsprozesse in Büro und Home Office. Erhältlich sind höhenverstellbare Schreibtische und elektrisch höhenverstellbare Steh-Sitz-Tische sowie ergonomische Bürodrehstühle. Weiterhin lassen sich diverse Stauraummöbel einfach bestellen. Die Aktenschränke, Sideboards und mobilen Rollcontainer sorgen mit ihrer Verschließbarkeit für ein Plus an Sicherheit. Für Konferenz- und Besprechungsräume ist zwischen zwei Modellen an höhenverstellbaren Besprechungstischen wählbar, welche sich durch ihre modulare Konstruktion in vielfachen Stellungen miteinander verketten lassen. Passend dazu gibt es von "smart office" repräsentative Freischwinger. Für den Empfangsbereich werden geschmackvolle Glastische in zwei verschiedenen Höhen angeboten. Einen extravaganten Akzent setzen kann man schließlich mit den Design-Besucherstühlen und Design-Kufenstühlen aus der Serie. Sämtliche "smart office"-Möbel sind im eleganten Dekor Weiß gehalten. Die Stühle ergänzen sich in einem zeitlosem Schwarz. Einzig die Designer-Ware kann auch in farbenfroher Ausführung bestellt werden. Selbstverständlich ist die "smart office"-Serie mit den anderen Angeboten von office-4-sale bestens kombinierbar. Mit "smart office" geht der Büromöbel-Anbieter für Gebrauchtmöbel neue Wege, da erstmals eine komplette Neumöbel-Serie angeboten wird, die unter https://www.office-4-sale.de/smart-office jederzeit online eingesehen werden kann. In einem aktuellen Blogbeitrag informiert office-4-sale über den Anlass dieses Schrittes und liefert detailliertere Produkt-Beschreibungen zu den Möbeln und Stühlen. Weitere Auskünfte zu "smart office" erhält man außerdem an der office-4-sale-Kundenhotline unter 0800 - 445 6000.





Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://https://www.office-4-sale.de



Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Die office-4-sale Büromöbel GmbH hat sich darauf spezialisiert, gebrauchte und neue Büromöbel-Lösungen für die nachhaltige Einrichtung von kleinen bis großen Unternehmen anzubieten und ist in Deutschland Marktführer im Handel mit berufserfahrenen Büromöbeln und Bürostühlen. Von günstigen Einzelstücken für kleine Existenzgründerbüros über die Einrichtung von kostengünstigen Call-Centern bis hin zur Ausstattung von mehreren hundert identischen Arbeitsplätzen für Mittelständler oder Aktienunternehmen bietet office-4-sale für nahezu jede Einrichtungs-Herausforderung eine passende Lösung. Neben preisgünstiger Neuware und qualitätsgeprüften Gebrauchtmöbeln im Bereich Büroeinrichtung bietet office-4-sale in neuen Produktlinien repräsentative Designmöbel für den gehobenen Anspruch, funktionale Stahlmöbel sowie Gestelle und Möbel aus Edelstahl und Glas. Im völlig neu aufgestellten B2B-Onlineshop unter www.bueroschnaeppchen.de können Gewerbekunden das günstige Sortiment an neuen Möbeln und Stühlen ab sofort gezielt einkaufen.

Das bundesweite Netzwerk mit eigenen Standorten in den Metropolregionen Berlin, Rhein-Main bei Frankfurt, Düsseldorf, Nürnberg, Linden bei Gießen und ganz neu auch in Leipzig bietet auf insgesamt rund 20.000 qm Lagerfläche eine große Auswahl an hochwertigen Gebraucht- und Neumöbeln. Dies macht office-4-sale zu einem begehrten Partner sowohl bei der Einrichtung als auch bei der Räumung großer Objekte.

Die kompetenten office-4-sale Mitarbeiter und Fachberater sowie ein großes Netzwerk erfahrener Partner-Speditionen bieten stets individuelle Einrichtungs-Lösungen, termingerechte Lieferungen und Räumungen! Spezielle Verkaufsaktionen und Räumungsverkäufe in ganz Deutschland bieten allen Kunden die Möglichkeit, direkt vor Ort sehr günstige Preise zu sichern. In dem neuen, komfortablen Onlineshop unter www.office-4-sale.de kann der Kunde vorab eine Auswahl der vor Ort verfügbaren Möbel und Stühle einsehen. Anfragen zur Büroeinrichtung können über die Firmen-Hotline 030 - 555 7820 0 oder per Email unter info(at)office-4-sale.de direkt an das Unternehmen gestellt werden.

Dies ist eine Pressemitteilung von

office-4-sale Büromöbel GmbH

PresseKontakt / Agentur:

office-4-sale Büromöbel GmbH

Alexander Potthoff

Breitenbachstraße 24-29

13509 Berlin

info(at)office-4-sale.de

030 - 555 7820 0

https://www.office-4-sale.de



Datum: 27.10.2016 - 10:45

Sprache: Deutsch

News-ID 1417478

Anzahl Zeichen: 2480

Kontakt-Informationen:

Firma: office-4-sale Büromöbel GmbH

Ansprechpartner: Alexander Potthoff

Stadt: Berlin

Telefon: 030 - 555 7820 0





Diese Pressemitteilung wurde bisher 107 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung