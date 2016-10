Crowdinvesting Projekt der LMT GmbH knackt Finanzierungsschwelle

Projekt „Licht und Form in Perfektion“ sammelt 100.000 € von der Crowd

100.000 € für die LMT GmbH

(firmenpresse) - Starnberg, 27.10.2016. Nachdem die Crowdinvesting Plattform Unternehmerich.de im September bekannt gab, dass in Kürze zwei neue Projekte von innovativen Unternehmen aus Deutschland in die Finanzierungsphase wechseln werden, konnte das Projekt „Licht und Form in Perfektion“ der LMT die Finanzierungsschwelle von 100.000 € knacken. Neben dem aktuell laufenden Projekt der Pelletproduzenten DR Pellets Südbayern AG konnte somit auch das zweite Crowdinvesting Projekt des Leuchten- und Metallbauherstellers LMT GmbH einen großen Erfolg verbuchen. Mit Hilfe von privaten und professionellen Investoren konnten diese zwei Projekte kumuliert bereits über 540.000 € einsammeln.



LMT GmbH – Licht und Form in Perfektion

Seit der Gründung 1984 wurden, sowohl deutschlandweit als auch international, mehr als 150 Bahnhöfe sowie Flughäfen, Marktplätze, Museen und Kirchen mit über 100 verschiedenen LMT-Beleuchtungssystemen ausgestattet.

Bereits Ende 2015 konnte die LMT GmbH die ersten Erfahrungen mit der Schwarmfinanzierung bei Unternehmerich.de sammeln und das angestrebte Ziel von 250.000 € problemlos erreichen. Nun konnte das zweite Projekt der LMT GmbH „Licht und Form in Perfektion“ die Finanzierungsschwelle von 100.000 € überschreiten. Die erfolgreiche Finanzierung wird die Anschaffung einer energieeffizienten Laseranlage ermöglichen mit welcher nicht nur die Produktion effizienter gestaltet werden, sondern auch bis zu 80 % Energiekosten eingespart werden kann.

Noch bis zum 30.11.16 haben interessierte Kapitalgeber die Chance in das Projekt der LMT GmbH zu investieren, um das maximale Finanzierungsziel von 200.000 € zu erreichen und sich somit attraktive Renditen zu sichern



Investoren, die mehr über die Projekte und Initiatoren erfahren möchten, finden alle weiteren Informationen auf den Projektseiten von Unternehmerich.de.





Über Unternehmerich:

Als Marktplatz für Unternehmensfinanzierung bringt Unternehmerich.de Unternehmen mit Finanzierungsbedarf mit privaten und institutionellen Kapitalgebern zusammen. Ab 250 € können Investoren ihr Kapital an ausgesuchte Unternehmen geben und sich ihr eigenes Investmentportfolio mit attraktiver Rendite erstellen. Unternehmen haben die Möglichkeit ab einem Finanzierungsvolumen von 50.000 € ihre Projekte auf dem Marktplatz zu präsentieren.

Unternehmerich ist ein Angebot der UNIC AG mit Sitz in Starnberg, Gründer und Vorstand ist Fabian Holtkamp.



