Weser-Kurier: Bremen baut Elektroauto von Daimler

(ots) - Das neue Elektroauto von Daimler wird im Bremer

Mercedes-Werk gebaut. Das sagte Konzernchef Dieter Zetsche an diesem

Donnerstag auf der Konferenz "AutoDigital" des WESER-KURIER. "Wir

werden auch hier auf die Kompetenz und Expertise aus Bremen setzen."

Ende des Jahrzehnts solle der erste EQ im Werk in Sebaldsbrück auf

Serie gehen und eine Reichweite von 500 Kilometern haben. Unter der

Marke EQ entwickelt Daimler eine ganze Serie von Elektrofahrzeugen,

eine Studie wurde im September auf dem Pariser Autosalon vorgestellt.

Den Auftakt soll zum Modelljahr 2019 eine Geländelimousine sein, die

auf der Basis des Mercedes GLC gefertigt werden soll. Für dieses

Modell steuert das Werk in Bremen heute die Produktion weltweit. Mit

12.500 Mitarbeitern ist die Fabrik eine der größten im Konzern und

zudem wichtigster privater Arbeitgeber in der Region. Die Mitarbeiter

am Bremer Standort hätten sich bereits auf den E-Mercedes

vorbereitet. "Wir sind sofort startbereit", sagte Betriebsratschef

Michael Peters bereits vor einigen Wochen. Auch mit Zulieferern seien

bereits Gespräche geführt worden. Norddeutschland soll beim Bau der

Elektroautos von Daimler eine Schlüsselrolle einnehmen. Neben Dem

Werk in Sebaldsbrück hat der Konzern bereits in seinen Standort in

Hamburg-Harburg investiert, um dort künftig Komponenten für E-Autos

bauen zu können. Bis 2025 will Daimler mehr als zehn vollelektrische

Fahrzeuge anbieten. Sie sollen 15 bis 25 Prozent des Gesamtabsatzes

ausmachen. (wk)







Datum: 27.10.2016 - 10:44

