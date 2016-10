Neu im Zweitmarkt für Lebensversicherungen / Winninger - Erster Anbieter mit Online-Ankauf

- Unkomplizierter Verkaufsprozess

- Schnellere Auszahlung als beim Versicherer

- Kauf von nahezu jeder Police



Die Winninger AG setzt mit ihrem stark online basierten

Ankaufsprozess für Lebensversicherungen auf eine optimale

Unterstützung von Kunden und Vermittlern. Das Unternehmen kommt aus

der Schmiede der Initiatoren des deutschen Zweitmarkts für

Lebensversicherungen und hat sich zum Ziel gesetzt, diesen neu zu

beleben. "Wir haben im Jahr 2000 den Zweitmarkt für

Lebensversicherungen ins Leben gerufen und verfügen über

jahrzehntelange Erfahrung. Mit unserem neuen Unternehmen Winninger

bieten wir einen zeitgemäßen Ankaufsprozess, den es so noch nicht

gibt und der den Markt neu prägen wird", erklärt Dr. Marcus Simon,

Vorstand der Winninger AG. "Unsere Kunden profitieren vom hohen Maß

an Transparenz und Einfachheit dieser Online-Abwicklung und dürfen

sich über eine in der Regel schnellere Auszahlung als bei

Vertragskündigung freuen."



Sind die Ankaufskriterien, ein Mindestrückkaufswert von 10.000

Euro und eine Mindestrestlaufzeit von drei Jahren, erfüllt, steht dem

Verkauf einer Kapitallebens- oder Rentenversicherung kaum etwas

entgegen. Denn Winninger kauft bis auf wenige Ausnahmen alle Policen.

Nur Direktversicherungen, fondsgebundene Lebensversicherungen sowie

Riester- oder Rürup-Verträge können leider nicht angenommen werden.



Einfacher Online-Prozess



Der Kunde benötigt auf der Seite www.winninger.de nur wenige

Minuten, um für ihn völlig unverbindlich einen Kaufvertrag zu

generieren. Sagt ihm dieser zu, kommt es zu einem einmaligen

Austausch von Dokumenten per Post. Aus rechtlichen Gründen müssen die

Versicherungspolice und einige Vertragsunterlagen im Original an

Winninger gesendet werden. "Dieses eine Mal postalischer

Korrespondenz können wir dem Kunden leider nicht ersparen. Allerdings



versetzt uns der weitgehend online ablaufende Prozess in die Lage,

das gesamte Procedere deutlich zu verkürzen, wovon der Kunde mit

einer Auszahlung nach bereits etwa vier Wochen profitiert", so Simon.



Die Winninger AG ist ein 2016 gegründetes Unternehmen. Bereits im

Jahr 2000 haben seine Gesellschafter den Zweitmarkt für

Lebensversicherungen ins Leben gerufen und verfügen über

jahrzehntelange Erfahrung. Winninger setzt mit seinem innovativen,

online basierten Ankaufsprozess einen neuen Standard in diesem Markt.

Das Unternehmen kauft ausschließlich deutsche Kapitallebens- und

