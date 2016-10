"Grüne Ausgabe" von DB MOBIL: November-Ausgabe widmet sich dem Thema Nachhaltigkeit (FOTO)

DB MOBIL stellt 15 "Grüne Helden" vor, lässt

Ex-Bundesumweltminister Klaus Töpfer den grünen Status Quo der

Bundesrepublik bilanzieren und präsentiert unter www.dbmobil.de/wald

einen exklusiven akustischen Waldspaziergang



Hamburg, 27. Oktober 2016 - Das November-Heft von DB MOBIL

erscheint als "Grüne Ausgabe" (11/2016, EVT 28. Oktober). Damit

widmet das vom Content-Communication-Dienstleister TERRITORY für die

Deutsche Bahn konzipierte Magazin nach der Premiere 2013 bereits zum

vierten Mal ein komplettes Heft dem Thema Nachhaltigkeit. Auf 148

Seiten zeigt der Titel aus verschiedenen Blickrichtungen und

Lebensbereichen ökologisches Bewusstsein und verantwortungsvollen

Umgang mit begrenzten Ressourcen.



Die diesjährige Grüne Ausgabe steht unter dem Motto "So grün ist

Deutschland". DB MOBIL stellt 15 "Grüne Helden" vor, die sich in

ihrem Alltag von ökologischen Prinzipien leiten lassen und für

nachhaltige Projekte engagieren. Auch Prominente wie Nena, Peter

Maffay und der Kabarettist Kaya Yanar kommen zu Wort. Zudem verrät

die frühere Weltklasse-Tennisspielerin Steffi Graf, wie man in ihrer

Wahlheimat, der Wüstenstadt Las Vegas, einen "grünen" Lifestyle

führen kann. Ein weiteres Highlight ist der Gastbeitrag von Klaus

Töpfer, ehemals Bundesumweltminister und Exekutivdirektor des

Umweltprogramms der Vereinten Nationen (UNEP). Unter dem Titel "Wie

grün ist Deutschland wirklich?" zieht er eine aktuelle Bilanz. In dem

Stück "Gestern Kloake, heute Biotop" wird Europas

Renaturierungsprojekt an der Emscher unter die Lupe genommen. Zudem

gibt die Grüne Ausgabe 2016 von DB MOBIL Anregungen, wie jeder ein

nachhaltigeres Leben führen kann - etwa mithilfe von natürlicher

Kosmetik und Pflegeprodukten, die in wenigen Schritten selbst

herzustellen sind.



Die vierte Grüne Ausgabe soll auch beleuchten, wie sehr sich die



DB ökologisch und sozial engagiert. In einem Foto-Portfolio erklären

DB-Experten, die sich im Rahmen von Ausgleichmaßnahmen um gefährdete

Arten kümmern, was sie mit ihren tierischen Schützlingen, von der

Zauneidechse bis zum Schweinswal, erleben. In verschiedenen Stücken

wird zudem aufgezeigt, wie konkret die Deutsche Bahn bis 2020 zum

Umwelt-Vorreiter werden will. Schon heute liegt der Anteil

erneuerbarer Energien im Strom-Mix der DB bei 42 Prozent. Langfristig

soll sich der Anteil auf 100 Prozent erhöhen.



Darüber hinaus bietet das Nachhaltigkeits-Heft seinen Lesern mit

einem exklusiven Hör-Stück eine ganz besondere Premiere. So hat der

renommierte Musikproduzent und DJ Stefan Eichinger einen akustischen

Waldspaziergang für DB MOBIL produziert, der unter dem Link

www.dbmobil.de/wald kostenlos abrufbar ist.



"Die 'Grüne Ausgabe' ist inzwischen zu einer festen Institution im

Publishing-Kalender von DB MOBIL geworden", sagt Antje Neubauer,

Leiterin PR & Interne Kommunikation DB Konzern. "Mit der Grünen

Ausgabe möchten wir auch zum Ausdruck bringen, dass das Thema

Nachhaltigkeit mittlerweile zur DNA der Deutschen Bahn gehört. Mit

der monothematischen Ausgabe möchten wir unsere Leser inspirieren und

dafür sensibilisieren, dass ökologisch bewusstes Denken und Handeln

auch im Kleinen in der Summe einen großen Effekt hat."



"Die Planungen für die 'Grüne Ausgabe' sind für uns jedes Jahr

aufs Neue eine neue Herausforderung, die schnell in große Freude

umschlägt", beschreibt DB MOBIL-Chefredakteur Stephan Seiler den

Entstehungsprozess. "Wir wollen das Thema Nachhaltigkeit mit Leben

füllen und das geht nur, wenn wir das tun, was stets unser Ansinnen

ist, nämlich dem Leser mit seinen Bedürfnissen und Fragen auf

Augenhöhe zu begegnen. Unsere Grüne Ausgabe strengt nicht an, sondern

sie macht Spaß und inspiriert."



Über DB MOBIL



DB MOBIL wird monatlich exklusiv und kostenlos den Reisenden an

Bord aller Fernverkehrszüge, in allen DB Reisezentren und DB Lounges

angeboten. Das preisgekrönte und auch am Anzeigenmarkt sehr

erfolgreiche Magazin erreicht bei einer verbreiteten Auflage von mehr

als einer halben Million Exemplaren rund 1,3 Millionen Menschen. Es

präsentiert den Fahrgästen nicht nur Interessantes aus dem DB-Kosmos,

sondern vor allem überraschende und relevante Geschichten aus den

Themenfeldern Reise, Gesellschaft, Kultur und Zeitgeist. Aktuelle

Ausgaben sind auch online unter dbmobil.de/hefte erhältlich.



Über TERRITORY



TERRITORY ist Europas Marktführer für Content Communication. Unter

dem Leitspruch "Content to Results" haben rund 1.000 Mitarbeiter an

17 Standorten in 8 Ländern den Content-Value - und damit den

unternehmerischen Erfolg - ihrer Kunden im Blick. Sie betreuen

Unternehmen über die reine inhaltsgetriebene Kommunikation hinaus bis

hin zu Prozessoptimierung, Vermarktung, Produktion, Verkauf und

Leistungsmessung. Das Angebot umfasst u.a. Content Marketing, Sales

Marketing, Employer Branding, Internal Media, Word-of-Mouth- und

Influencer-Marketing sowie Digital- und Social-Media-Marketing.

TERRITORY betreut Unternehmen wie Daimler, die Deutsche Bahn, EY,

Hornbach, Lamborghini, Lufthansa, Miele, Nissan, Rossmann, Rewe,

Telekom und Wrigley. TERRITORY ist ein Unternehmen von Gruner + Jahr.







