Streit ums Erbe lässt sich vermeiden

(ots) - Magazin Reader's Digest informiert über das

aktuelle Erbrecht - repräsentative Umfrage zur Abschaffung des

Pflichtteils - "Gesetzliche Erbfolge nimmt keine Rücksicht auf

Gefühle."



Die große Mehrheit der Deutschen ist für die Erhaltung der

Pflichtteil-Regelung im Erbrecht. Das ergab eine Umfrage des

Meinungsforschungsinstituts Emnid im Auftrag des Magazins Reader's

Digest. 71 Prozent der 1001 repräsentativ ausgewählten Befragten

antworteten auf die Frage "Sollte der Pflichtteil generell

abgeschafft oder so wie bisher beibehalten werden?" mit "sollte

beibehalten werden". Nur 23 Prozent befürworten die Abschaffung. "Ich

vermute, dass eines der Motive hinter dieser Antwort der Wunsch nach

einem Schutz gegen Willkür des Erblassers oder anderer Erben ist",

erklärt Manfred Schmitt, Professor der Psychologie an der Universität

Koblenz-Landau.



Das Magazin Reader's Digest widmet sich in seiner November-Ausgabe

ausführlich dem Thema Erbe und informiert, was gesetzlich

vorgeschrieben und was erlaubt ist. Grundsätzlich gilt: Jeder darf im

letzten Willen als Erben einsetzen, wen er will. Man kann sein

Vermögen auch einem Verein, der Kirche oder einem guten Zweck widmen.

Ohne gültiges Testament gilt in Deutschland die gesetzliche Erbfolge:

Zunächst erben die noch lebenden nächsten Verwandten, also Kinder und

Ehepartner. Letzterer erhält die Hälfte des Nachlasses. Sollten die

Ehepartner einen Ehevertrag mit Gütertrennung abgeschlossen haben,

erhält der überlebende Ehegatte nur ein Viertel des Nachlasses.



"Die gesetzliche Erbfolge nimmt keine Rücksicht auf Gefühle",

erklärt Dr. Anton Steiner, Fachanwalt für Erbrecht aus München und

Präsident des Deutschen Forums für Erbrecht, in der aktuellen Ausgabe

von Reader's Digest. Ein Beleg für die komplizierte Rechtslage: Dem

langjährigen Lebensgefährten kann man nur dann etwas hinterlassen,



wenn man ihn ausdrücklich im Testament bedenkt. Da es im Erbfall oft

zu Streit kommt, sollte man eines unbedingt wissen: Man darf selbst

engste Angehörige enterben, ein Pflichtteil steht ihnen aber dennoch

zu - und zwar die Hälfte des gesetzlichen Erbteils und stets als

Geld. Wer sich bei der Formulierung unsicher ist, sollte das

Testament von einem Notar aufsetzen zu lassen. Dieser verwahrt es

auch sicher, alternativ kann man das Testament beim örtlichen

Amtsgericht verwahren lassen.



Für weitere Informationen zu diesem Thema stehen wir Ihnen gern

zur Verfügung. Die November-Ausgabe von Reader's Digest Deutschland

ist ab 31. Oktober an zentralen Kiosken erhältlich.







