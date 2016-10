Top-Qualität in ganz Österreich. Mit Garantie.

REKORD vereint Qualität, Schnelligkeit, Top-Preise und ein Garantieversprechen - eine unschlagbare Kombination amösterreichischen Fenstermarkt.

(firmenpresse) - REKORD wächst und wächst. Seit mehr als 17 Jahren steht die Marke REKORD inzwischen für Fenster und Türen mit Top-Qualität aus Österreich. Und das zu Preisen, die Ihnen Ihr Geldbörserl danken wird. Und damit dieser beeindruckende Aufwärtstrend weitergeht, setzte das Unternehmen in den letzten Monaten und Jahren ganz besonders auf die Stärkung des Wirtschaftsstandorts Österreich - und ist heute im ganzen Land präsent.

SERVICE VON TOP-PROFIS: DIE REKORD-STANDORTE

An den mittlerweile 15 Standorten in Österreich wartet auf REKORD-Kunden Top-Qualität und bester Service von echten Fenster-Profis. Alle Privatkunden, die seit Jänner dieses Jahres ihre Fenster und Türen bei REKORD kaufen, kommen neben zahlreichen anderen Vorteilen in den Genuss dieses besonderen Qualitätsbeweises: Die Langzeit-Garantie gilt für alle Häuslbauer und Sanierer und sichert die Funktionalität der Beschläge, das Nichtanlaufen des Glases und die Formstabilität des Profils. 20 Jahre garantierte Sorgenfreiheit - das ist verbriefte Qualität und ein echtes Argument für Fensterkunden, die Wert auf maximale Langlebigkeit und höchste Sicherheit ihrer Produkte legen.

Hand in Hand mit dieser einzigartigen Garantie setzt REKORD mit einer breiten Produktpalette auf seine bewährten Vorteile: kompetenten Service, top geschulte Mitarbeiter in allen Bereichen und energiesparende Produkte bis hin zu Passivhaustauglichkeit. Und natürlich ist REKORD als Qualitätsunternehmen mit inzwischen 15 Standorten und hunderten Händlern und Montagepartnern in ganz Österreich präsent.

IN DER REGION FÜR DIE REGION

Die REKORD-Standorte in ganz Österreich bieten große Vorteile - nicht nur für die Kunden: Durch die Produktionsstätten und Schauräume an vielen Orten Österreichs stärkt REKORD auch seine Kompetenz als stark in der Region verankerter Arbeitgeber in verschiedenen Bereichen.

Außerdem vereinen Türen und Fenster von REKORD höchste Qualitäts-Standards mit beeindruckender Schnelligkeit - alle REKORD-Produkte sind je nach Modell und Standort in bis zu neun Arbeitstagen lieferbar.

EINE UNSCHLAGBARE ERFOLGSGESCHICHTE

Seit nunmehr 17 Jahren überzeugt REKORD mit Top-Qualität bei Fenstern und Türen aus Österreich. In all diesen Jahren setzte die Marke REKORD auf die perfekte Balance zwischen Qualität, attraktiven Preisen und schneller Verfügbarkeit von Fenstern und Türen aus Österreich - natürlich in verschiedensten Materialien und Ausführungen. Dieses Top-Angebot hat seit dem 01. Jänner 2016 mit der 20 Jahre Langzeit-Garantie einen neuen Level erreicht. Und der Erfolg der ersten Monate gibt REKORD mit dieser Aktion recht!





REKORD, die österreichische Marke für Fenster und Türen, umfasst - aufgebaut auf einem Franchise-Konzept - aktuell 15 Standorte (Amstetten, Bad Ischl, Baden bei Wien, Getzersdorf bei Herzogenburg, Götzis, Gunskirchen bei Wels, Klagenfurt, Mautern, Oberhofen am Irrsee, Pinkafeld, Stadelbach, St. Johann im Pongau, Vomp, Weitendorf bei Wildon, Wolkersdorf), ergänzt durch ein Händlernetzwerk (über 200 REKORD-Händler) sowie Montagepartner. Gegründet 1999 setzt REKORD schnell mit konkurrenzlos kurzen Lieferzeiten (9 Werktage) Maßstäbe. Schritt für Schritt erweitert man das Sortiment und ist längst Komplettanbieter für Fenster, Balkon- und Hebe-Schiebetüren, Haustüren sowie Sonnen- und Insektenschutzsysteme. 2008 wird der innovative Online-Preisrechner eingeführt. Seit 1.1.2016 gewährt REKORD 20 Jahre Langzeit-Garantie auf Fenster und Türen.

27.10.2016

