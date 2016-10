Wurzel Mediengruppe übernimmt Druckerei Schefenacker

Alle Arbeitsplätze gesichert

Medienunternehmer Heinz Wurzel

(firmenpresse) - Die Wurzel Mediengruppe mit Sitz in Waiblingen hat mit Wirkung zum 1. Oktober die Druckerei Schefenacker GmbH & Co KG in Deizisau übernommen. Alle 14 Arbeitsplätze bleiben erhalten. Der Betrieb wird unter dem Namen Schefenacker Medien GmbH & CO. KG weitergeführt. Till Wacker, Enkel des Firmengründers, bleibt dem Unternehmen weiterhin als Geschäftsführer erhalten und leitet zusammen mit Heinz Wurzel die Geschäfte.

Die Druckerei Schefenacker wurde Ende der 50er Jahre von Erwin Schefenacker gegründet und hat sich mittlerweile auf die Herstellung von hochwertigen und umfangreichen Katalogen spezialisiert. Aber auch Geschäftsberichte, Plakate, Flyer, Prospekte und Poster werden von Schefenacker gedruckt. "Wir wollen uns im Katalogbereich, insbesondere für Kunst- und Auktionskataloge, weiter verstärken. Schefenacker hat in diesem Bereich nicht nur einen hervorragenden Ruf, sondern verfügt auch über sehr gute Kundenkontakte - nicht nur in Deutschland, sondern auch in der Schweiz", erklärt Heinz Wurzel, Inhaber der Wurzel Mediengruppe.

Für die bisherigen Eigentümer Heiderose Wacker und ihr Sohn Till Wacker war es besonders wichtig, ihr Unternehmen für die Zukunft zu rüsten. Till Wacker: "Im immer härter werdenden Wettbewerb braucht man einen starken Partner, der uns in eine sichere Zukunft führt und langfristig die Arbeitsplätze sichert."

Von der Zugehörigkeit zur Wurzel Mediengruppe profitieren auch die Kunden von Schefenacker. Sie können beispielsweise auch Leistungen der neuen Medien wie Augmented Reality und Virtual Reality anbieten. In diesem Bereich ist die Wurzel Mediengruppe besonders stark aufgestellt.









Die Wurzel Mediengruppe mit Sitz in Waiblingen deckt nahezu alle Sparten des Druck- und Mediengewerbes ab. 13 Firmen an sieben Standorten mit insgesamt rund 365 Mitarbeitern entwickeln und realisieren maßgeschneiderte Produkte vom Kunstdruck über Fotografie, 3D-Animation bis zur mobilen App in Print und Digital. Alle Unternehmen der Gruppe gehören zu den führenden Anbietern in ihrem jeweiligen Bereichen. Die Printprodukte wurden mehrfach mit dem Innovationspreis der Deutschen Druckindustrie ausgezeichnet. Die Wurzel Mediengruppe machte 2015 einen Umsatz von über 50 Mio. Euro



Wurzel Mediengruppe

