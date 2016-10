Finanztest: Sparkassen DirektVersicherung gehört zu den günstigsten Anbietern

Die Sparkassen DirektVersicherung (S-Direkt) gehört zu den

günstigsten Autoversicherern in Deutschland. Das ergab eine

Untersuchung der Stiftung Warentest, bei der die Preise von 72

Anbietern in insgesamt 159 Tarifen analysiert wurden. Das

Beitragsniveau in jeder getesteten Altersklasse (20, 40 und 70 Jahre)

wurde für die S-Direkt im Vergleich zu anderen Kfz-Versicherungen mit

"besser" oder "weit besser" eingestuft. "Die Ergebnisse in den

unterschiedlichen unabhängigen Tests sind ein schöner Beweis dafür,

dass unser 3-S-Konzept greift und sich ein guter Preis und ein guter

Service nicht gegenseitig ausschließen müssen", unterstreicht Dr.

Jürgen Cramer, Vorstandsmitglied der S-Direkt.



"Wer vergleicht, der kann oft hunderte Euro sparen", schreibt die

Stiftung Warentest in ihrer Zeitschrift Finanztest. Um die

Versicherer auch realistisch einschätzen zu können und nicht Äpfel

mit Birnen zu vergleichen, hat das unabhängige Institut persönliche

und fahrzeugbezogene Kriterien festgelegt (z. B. Höhe der

Selbstbeteiligung, Schadenfreiheitsklasse, Fahrzeugmodell, jährliche

Kilometerleistung etc.) und entsprechende "verdeckte" Anfragen für

drei unterschiedliche Lebenssituationen und Altersklassen an die

Versicherer geschickt. "Im Falle einer 20-jährigen Studentin lag

zwischen der Jahresprämie der S-Direkt von 707 Euro und dem teuersten

Anbieter (1.668 Euro) eine Differenz von sage und schreibe 961 Euro",

so Cramer. In zwei ausführlich dargestellten Musterfällen belegt die

S-Direkt den zweiten Platz im Preisvergleich - bei besseren

Leistungen.



Preis-/Leistungsverhältnis muss stimmen





Oft sei es schwierig, Tarife zu vergleichen. "Denn besondere

Leistungen wie beispielsweise eine Chefarztbehandlung für alle

Fahrzeuginsassen im Falle eines Unfalles, oder wie der Versicherer

Wildunfälle oder Marderbisse handhabt, sieht man den Preisen auf den

ersten Blick nicht an", sagt Cramer. Der billigste Anbieter muss

deswegen nicht der Beste sein, auch wenn der Tarifname oder die

zusammenfassende Beschreibung ähnliches nahelegt. "Wir freuen uns,

dass das Ergebnis der Stiftung Warentest den Verbrauchern eine gute

Entscheidungshilfe bietet", so Cramer weiter. Die Sparkassen

DirektVersicherung gehörte mit ihrem Tarif "AutoBasis" und ihrem

Premiumprodukt "AutoPlusProtect" zu den günstigsten Versicherern -

sowohl bei der Teilkasko als auch in den Vollkaskotarifen.



Beim unabhängigen Magazin für die Versicherungsbranche

"Pfefferminzia" ("Branchenexpertise von Profis für Profis") belegt

die S-Direkt ebenfalls den ersten Platz. Analysiert wurden Tarife für

einen Mittelklassewagen, der in Frankfurt/Main angemeldet ist. Mit

352 Euro Jahresprämie war das Angebot 25 Euro günstiger als das

nächstbeste. Der Abstand zu Platz sechs lag bereits bei mehr als 80

Euro. "Letztendlich kommt es auf das Gesamtpaket an - der Kunde muss

erstmal wissen, welche Absicherung er haben möchte, welche Muss- und

Soll-Kriterien es für ihn persönlich gibt. Wenn die Leistungen des

Tarifes dann stimmen, kann ich Preise vergleichen", rät Cramer.



Kunden empfehlen S-Direkt



Bei einer Untersuchung der ServiceValue GmbH für FocusMoney wurden

Kunden gefragt, ob sie ihre Versicherung weiterempfehlen würden.

Dabei wurde durch die Methodik sichergestellt, dass es über eine

reine Weiterempfehlungsbereitschaft - also die Absicht, es eventuell

zu tun - hinaus geht. Dazu wurde mit Wissenschaftlern ein

"Empfehlungsscore" entwickelt. "Eine Kundenempfehlung kann nur

wirken, wenn sie auch ausgesprochen wird", so die Marktforscher. Die

S-Direkt belegte Platz 1 und erhielt als einziger Direktversicherer

die Auszeichnung "Höchste Weiterempfehlung".



Kein Einzelfall: Ausgezeichneter Service



Erst vor kurzem ist die S-Direkt zum wiederholten Male vom

Deutschen Institut für Service-Qualität (DISQ) zum Testsieger beim

"Deutschen Servicepreis" gekürt worden. In der jüngsten Untersuchung

zum Service wurden 29 andere Kfz-Versicherer - darunter alle großen

Filial- und Direktversicherer - auf die Plätze verwiesen. "Testsieger

ist die Sparkassen DirektVersicherung ... Der Versicherer bietet den

besten telefonischen Service. Die Wartezeiten sind kurz und die

freundlichen Berater beantworten Fragen korrekt und meist

vollständig. Bedienungsfreundlich und informativ ist der

Internetauftritt. Auch der Service per E-Mail erzielt ein

ausgesprochen gutes Ergebnis", beschreibt das Institut die

Testergebnisse.



Bestätigt wurden diese guten Werte von einer gerade

veröffentlichten, weiteren Analyse. Im ebenfalls von ServiceValue

herausgegebenen ServiceAtlas 2016 wurde zum siebten Mal die

Kundenorientierung und Servicequalität der Autoversicherer getestet.

Die S-Direkt ist auch hier mit der Gesamtbewertung "Sehr gut" in der

Spitzengruppe gelandet. Besonders herausragend waren die

Einzelkategorien "Kundenberatung" und "Kundenservice" - hier war die

Sparkassen DirektVersicherung der Testsieger.







