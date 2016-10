BUND-Vorsitzender Weiger: "Einökologisch und sozial ausgerichteter und fairer Handel mit Kanada braucht kein CETA"

(ots) - Zum vertagten EU-Kanada-Gipfel und der

Absage der für heute geplanten Unterzeichnung des

Freihandelsabkommens Ceta sagte der Vorsitzende des Bund für Umwelt

und Naturschutz Deutschland (BUND), Hubert Weiger:



"Die Absage ist ein gutes Signal für die europäische Umwelt- und

Klimapolitik. Ein ökologisch und sozial ausgerichteter und fairer

Handel mit Kanada braucht kein Ceta. Die Verhandlungspartner müssen

jetzt diese historische Chance für eine Neuausrichtung der

europäischen Handelspolitik nutzen.



Mit ihrem Versuch, Ceta auf Biegen und Brechen gegen breiten

Protest durchzusetzen, haben die EU-Kommission und die treibenden

Mitgliedstaaten Ceta gegen die Wand gefahren. Nicht einmal die

Europäische Bürgerinitiative mit mehr als drei Millionen Stimmen

gegen Ceta und TTIP hat die Kommission zugelassen und sie prozessiert

noch immer gegen die Initiatoren, darunter den BUND, vor dem

Europäischen Gerichtshof. Auch die Konkretisierungswünsche des

SPD-Konvents zu Ceta hat die Kommission mit einer windelweichen und

wertlosen Erklärung beantwortet. Auf Kritik an Ceta wurde entweder

mit Druck oder mit unverbindlichen Beschwichtigungen reagiert. Diese

Strategie ist gescheitert.



2015 hat sich die Weltgemeinschaft neue Ziele für eine nachhaltige

Entwicklung gegeben, diese müssen jetzt in den Mittelpunkt auch des

Handels rücken. Handelspolitik ist kein Selbstzweck, sie muss

Demokratie, Rechtsstaat und ökologische Standards stärken. Nötig sind

jetzt sozial-ökologische Leitlinien und konkrete Anstrengungen für

eine moderne Handelspolitik, die Menschen und Umwelt anstatt Profite

in den Mittelpunkt stellt."



Der BUND hat zu zentralen Kritikpunkten bei Ceta am 11. Oktober

2016 Vorschläge vorgelegt. Sie beinhalten die Herausnahme des

Investitionsschutzes und Formulierungsvorschläge zum Schutz der



öffentlichen Daseinsvorsorge und des europäischen Vorsorgeprinzips

sowie für einen effektiven Klimaschutz.



Einen Offenen Brief des BUND-Vorsitzenden Hubert Weiger an

Bundeswirtschaftsminister Sigmar Gabriel mit den Textvorschlägen für

die Ceta-Erklärung finden Sie hier: www.bund.net/pdf/ceta_jid







Datum: 27.10.2016 - 10:48

