Im Windschatten der WM über die Seefelder Loipen

Außenansicht im Winter

(firmenpresse) - Seefeld ist 2019 Austragungsort der Nordischen WM. Doch schon seit über einem halben Jahrhundert gilt der Ort als „Langlauf-Hochburg“. Das Hotel Seespitz-Zeit direkt an der Loipe ist auch für Genuss-Langläufer das perfekte Basislager.

Das nach Süden hin offene Seefelder Hochplateau auf 1.200 Metern gilt als Zentrum des nordischen Skisports in den Alpen. Die dreimalige Olympiasportregion hat 279 Kilometer Loipen, die vom ADAC mehrfach top platziert wurden. Wer will, kann schon in diesem Winter auf der WM-Langlaufloipe von 2019 seine Runden ziehen, so wie die Weltelite, die hier regelmäßig ihre Trainings absolviert. Die Höhenlage zwischen 1.200 und 1.500 Metern ist ideal in punkto Schneesicherheit, Sonnenreichtum und Trainingseffekt. Seefeld bringt aber auch alle weniger Ehrgeizigen in den Genuss von top präparierten Loipen. Außerdem gibt es beleuchtete Nachtloipen und eine Hundeloipe. Das Hotel Seespitz-Zeit**** ist ein qualitätsgeprüfter Langlaufbetrieb direkt an der Loipe mit allem, was den Urlaub für verwöhnte „Schmalspur-Fans“ einfach macht: Es gibt einen Skiraum für Ausrüstung mit Wachsstation, Tipps zu Loipen, Ausrüstung und Langlaufkursen. Auch in Sachen Trainingsnachbereitung ist das Hotel Seespitz-Zeit top in Form. Im 600 m2 großen Panorama Spa sorgen Sauna, Dampfbad, Whirlpool und Ruheraum dafür, dass man sich „locker“ auf den nächsten Langlauftag freuen kann. Tiefenentspannung erreichen die Gäste bei Sportlermassagen, einer Alpienne Kräuterstempel-Anwendung oder speziellen Wadenmassagen. Die Seespitz-Küche liefert die Aufbaunahrung für den sportlichen Ehrgeiz, in den alpin-gemütlichen Zimmern findet man die Ruhe für weitere, „ausgeschlafene“ Urlaubsideen.



Langlauf für Jung und Alt … (14.–22.12.16, 04.01.–26.03.17, ausg. Februar)

Leistungen: 4 bzw. 7 x HP inkl. aller Seespitz-Inklusivleistungen, Kuchenbuffet am Nachmittag, Benutzung des 600 m² Panorama Spa, Langlauf-Gruppenkurs 3 x 120 Min. klassisch/Skating für Anfänger und Fortgeschrittene (Mo.–Mi. 9.30–11.30 Uhr), 1 Stunde Privatunterricht (Do.) – Preis p. P.: ab 864 Euro (4 x HP) und 1.174 Euro (7 x HP)





Loipen der Olympiaregion Seefeld: Länge: 150 km Klassik, 121 km Skating, Nachtloipe: 2,9 km Seefeld-Mösern, 0,8 km Leutasch Alpenbad, Höhe: 1.180–1.550 m, Schwierigkeitsgrad: leicht bis schwer



http://www.seespitz.at



Hotel Seespitz-Zeit****

Hotel Seespitz Scheiber – GmbH & Co KG

Innsbrucker Straße 1

A-6100 Seefeld in Tirol

Tel.: +43/(0)5212/22 17, Fax: +43/(0)5212/22 18-50

E-Mail: info(at)seespitz.at

www.seespitz.at



