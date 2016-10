Acht Jahre Stifter-helfen.de: Unternehmen spenden 870.000 IT-Produkte

Portal vermittelt IT-Spenden im Wert von 262 Millionen Euro an Non-Profits

München/Siegburg, 27. Oktober 2016 – Stifter-helfen.de – IT für Non-Profits, das Portal für Vereine, Stiftungen, gGmbHs und andere gemeinnützige Organisationen in Deutschland, feiert seinen achten Geburtstag. Das Portal vermittelt – ausschließlich an Non-Profits – Produktspenden namhafter IT-Unternehmen, Sonderkonditionen und Know-how rund um moderne Technologien.



(firmenpresse) - Was am 27. Oktober 2008 mit drei IT-Unternehmen begann, zählt heute mehr als 30 IT-Partner, die rund 200 aktuelle Produkte spenden, unter Sonderkonditionen generalüberholte Hardware und Rabattprogramme zur Verfügung stellen oder in Webinaren, Informationstagen, Fachartikeln und vielen anderen Aktivitäten ihr Know-how an Non-Profits kostenlos weitergeben.

Über 36.000 registrierte gemeinnützige Organisationen

Vor genau acht Jahren startete die Haus des Stiftens gGmbH gemeinsam mit der amerikanischen Nichtregierungs¬organisation TechSoup Global das IT-Portal in Deutschland. Seither haben sich mehr als 36.000 gemeinnützige Organisationen auf www.stifter-helfen.de registriert – vom Sportverein über Jugendhilfeeinrichtungen bis hin zum Rettungsdienst. Seit dem Start des Portals im Oktober 2008 spendeten die IT-Unternehmen rund 870.000 Produkte mit einem Marktwert von 262 Millionen Euro.

Geringe Verwaltungsgebühr pro Produkt

Pro Produkt wird eine geringe Verwaltungsgebühr fällig, um die Kosten für Betrieb und Weiterentwicklung des Portals zu decken. Die Verwaltungsgebühr beträgt im Schnitt acht Prozent des empfohlenen Verkaufspreises. Non-Profits sparen dadurch Geld, das ihnen zusätzlich für ihre eigentlichen Aufgaben zur Verfügung steht. Gleichzeitig rüsten sie ihre technische Infrastruktur auf, verbessern ihre Arbeitsabläufe und erhöhen ihre Effizienz.

„Die Art und Weise der Mittelvergabe ist ein gelungenes Beispiel dafür, wie Hilfen seitens der Wirtschaft, unbürokratisch an NPOs weitergegeben werden können. Durch dieses beispielhafte Vorgehen leistet Stifter-helfen.de einen wesentlichen Beitrag zur Unterstützung sozialer Träger, die damit ihren Fokus wieder stärker auf ihre eigentliche Aufgabe richten können. Weiter so!“, freut sich Cornelia Stefan, Geschäftsführung, FrauenTherapieZentrum, FTZ gemeinnützige GmbH, München.

Über 26.000 PCs, Laptops und andere Geräte vermittelt

Im Februar 2011 kam das Programm ‚Hardware wie Neu‘ dazu, bei dem Stifter-helfen.de gebrauchte, generalüberholte Hardware wie Notebooks, Desktop-PCs oder Flachbildschirme an Non-Profits vermittelt. Die Hardware stammt von Unternehmen, die so den gemeinnützigen Sektor stärken wollen. Die Geräte werden von zwei gemeinnützigen IT-Systemhäusern – der AfB gGmbH und dem CSS e.V. abgeholt, generalüberholt und über Stifter-helfen.de an gemeinnützige Organisationen zum Selbstkostenpreis abgegeben. Insgesamt konnten seit dem Start von ‚Hardware wie Neu‘ über 26.000 Geräte an deutsche Non-Profits vermittelt werden.



„Ohne die Möglichkeiten, Hard- und Software für einen gemeinnützigen Verein zu günstigen Konditionen erwerben zu können, würden wir den technischen Möglichkeiten sicherlich fünf bis zehn Jahre hinterherhinken“, erklärt Manfred Shita, Jugendbildungsreferent, Stadtjugendring Mannheim.

Ausweitung des Know-how-Angebots

Um IT-Know-how, Interesse für digitale Themen und technische Innovationen im Non-Profit-Sektor zu fördern, bietet Stifter-helfen.de seit 2012 – mit rund 60 Partnern – verschiedene Formate zur Wissensvermittlung an. Damit erhalten gemeinnützige Organisationen die notwendigen digitalen Kompetenzen für ihre tägliche Arbeit. So nahmen beispielsweise seit 2014 rund 15.000 Non-Profit-Vertreter an mehr als 200 Webinaren teil. Viele gemeinnützige Organisationen nutzen das komplette Angebot wie die Callias Foundation.

„Stifter-helfen.de unterstützt uns mit seinem reichen Angebot an praxisrelevanten Möglichkeiten – von IT-Spenden bis hin zu Webinaren. Die Webinare halfen der Callias Foundation – dank der hochkompetenten Referenten – beim Aufbau und der täglichen Verbesserung der professionellen Strukturen. So behalten wir die täglichen Notwendigkeiten unserer Arbeit im Blick“, so Jan Moritz Onken, künstlerischer Leiter, Callias Foundation.

„Die erfolgreiche Entwicklung der letzten acht Jahre ist nur dank engagierter Partner möglich. Wir sind stolz darauf, dass sich so viele unserem Ansatz angeschlossen haben, Non-Profits mit IT und Know-how auf dem Weg der Digitalisierung zu unterstützen“, so Clemens Frede, Leiter Programmentwicklung Stifter-helfen.net.







Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://stifter-helfen.de



Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Über Stifter-helfen.net:

Das Portal Stifter-helfen.net – IT für Non-Profits vermittelt an Non-Profit-Organisationen in Deutschland, Österreich und der Schweiz Produktspenden namhafter IT-Unternehmen sowie Sonderkonditionen und Know-how rund um moderne Technologien. Es wird von der Haus des Stiftens gemeinnützige GmbH in Partner-schaft mit der amerikanischen Non-Profit-Organisation TechSoup betrieben. In Österreich ist zudem als lokaler Partner für Marketing, Kommunikation und Vernetzung der Fundraising Verband Austria mit an Bord.

In Deutschland gibt es das IT-Portal seit 2008, in Österreich seit 2012 und in der Schweiz seit 2013. Seither haben sich in den drei Ländern rund 41.000 Non-Profit-Organisationen registriert. Die mittlerweile rund 35 IT-Partner spendeten bisher über 923.000 Produkte mit einem Marktwert von 282 Millionen Euro.

Im Bereich Sonderkonditionen erhalten gemeinnützige Organisationen vergünstigte IT-Produkte. So werden im Programm ‚Hardware wie Neu’ seit 2011 generalüberholte Laptops und andere Geräte zum Selbstkostenpreis abgegeben – bisher insgesamt über 27.000. Außerdem gibt es dort Sonderaktionen und Rabattprogramme von IT-Unternehmen.

Im Rahmen seiner gemeinnützigen Tätigkeit unterstützt das IT-Portal den Non-Profit-Sektor mit zusätzlichem Know-how wie Fachartikeln, Studien, Webinaren und anderen Aktivitäten. Seit Anfang 2014 nahmen in Deutschland, Österreich und der Schweiz rund 15.000 Non-Profit-Vertreter über 200 Webinaren teil.



www.stifter-helfen.de

www.stifter-helfen.at

www.stifter-helfen.ch



Dies ist eine Pressemitteilung von

Haus des Stiftens gGmbH

PresseKontakt / Agentur:

Pressekontakt:

Stifter-helfen.net – IT für Non-Profits

Petra Röhrl

Haus des Stiftens gGmbH

Landshuter Allee 11

D – 80637 München



Telefon: +49 (0)89 744 200 210

Telefax: +49 (0)89 744 200 300

petra.roehrl(at)stifter-helfen.net

www.haus-des-stiftens.org



Datum: 27.10.2016 - 12:39

Sprache: Deutsch

News-ID 1417623

Anzahl Zeichen: 4654

Kontakt-Informationen:

Firma: Haus des Stiftens gGmbH



Meldungsart: Unternehmensinformation

Versandart: Veröffentlichung

Freigabedatum: 27.10.2016



Diese Pressemitteilung wurde bisher 93 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung