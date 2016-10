Authentische Events "typisch Berlin" für Businesskunden mit Anspruch

Die Agentur SHOW WORLD Event GmbH mit Sitz in Berlin, bietet neue, außergewöhnliche Berlin-Angebote im Bereich Teambuilding, Tagung und Abendveranstaltung.

Create your own meetingroom

(firmenpresse) - In der Metropole Berlin gibt es eine nahezu unerschöpfliche Vielfalt verschiedenster Event-Angebote, welche die Recherche und Organisation von Firmenveranstaltungen zu einer echten Herausforderung macht. Stets das oberste Ziel vor Augen im Dschungel ähnlicher Angebote am Ende ein möglichst authentisches und außergewöhnliches Teamevent in Berlin zu finden.



Die SHOW WORLD Event GmbH erleichtert diese Suche nun mit 3 neuen Angebots-Highlights, die nicht besser in die Hauptstadt passen könnten.



"Create your own meetingroom" - wie startet man kreativ in die Tagung? Gestalten und branden Sie unter professioneller Anleitung mit Graffiti-Kunst Ihren individuellen und kreativen Tagungsraum. Der Kreativität, den Wänden des Raumes einen neuen Look zu geben, sind hier keine Grenzen gesetzt. Alternativ kann auch eine mobile "Berliner Mauer" aus über 2m hohen, nachempfundenen Mauerelementen gestaltet werden.



Ein weiteres Highlights des Eventdienstleisters ist das Paket "Trabi Deluxe", bei dem sich Firmen auf eine interaktive iPAD-Rallye durch Berlin begeben - stilecht im Trabi als Fortbewegungsmittel der besonderen Art.

Auch der Workshop Buddy-Bear-Painting, in dem Unternehmen ihren eigenen stadtbekannten Buddy-Bear in unterschiedlichen Größen gestalten und mitnehmen können, erfreut sich bei Eventplanern und deren Gästen immer größerer Beliebtheit.



Neben kompletten Eventpaketen, die dem Kunden eine deutliche Erleichterung bei der Recherchearbeit und Planung bieten, setzt der Berliner Eventdienstleister auch ganz individuelle Wünsche und Vorstellungen der Kunden um.



SHOW WORLD organisiert Firmenfeiern, Tagungen und Incentives jeglicher Art.Auch die Durchführung von Teambuildings sowie die Vermittlung der passenden Veranstaltungsräumlichkeiten sind Schwerpunkte der Eventagentur. Showtechnik, Regiearbeit, Dekorationsideen, Catering, Künstler jeder Stilrichtung sowie passende DJ's runden das Gesamtangebot ab.





Mehr unter: www.eventsberlin.com









Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://www.show-world.com



Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Die SHOW WORLD Event GmbH & Co. KG ist seit über 20 Jahren in der Eventbranche tätig und ist spezialisiert auf Firmenveranstaltungen und Teambuildings. Mit Sitz in Hamburg ist das Unternehmen europaweit von Sylt bis Mallorca an 14 Standorten tätig. Neben dem klassischen Eventmanagement und der Eventkreation bietet Show World umfangreiches eigenes Equipment, das europaweit eingesetzt werden kann.



Dies ist eine Pressemitteilung von

SHOW WORLD Event GmbH & Co. KG

Leseranfragen:

Müggelheimer Damm 145, 12559 Berlin

PresseKontakt / Agentur:





Datum: 27.10.2016 - 12:40

Sprache: Deutsch

News-ID 1417624

Anzahl Zeichen: 2343

Kontakt-Informationen:

Firma: SHOW WORLD Event GmbH & Co. KG

Ansprechpartner: Johannes Herrmann

Stadt: Hamburg

Telefon: +49 (0)306588 2294



Meldungsart:

Anmerkungen:



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung

Diese Pressemitteilung wurde bishermal aufgerufen.