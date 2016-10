Zahnersatz Müller im TOP Magazin

Wer mit Innovativen Produkten und günstigen Preisen optimalen Zahnersatz anbietet, der kann sich sehen lassen, eine Erfolgsgeschichte aus Ratingen.

Die Müller's aus Ratingen

(firmenpresse) - Ratingen - Sie sind zu Viert und sie haben eine ganze Menge Gemeinsam: Vater Frank Müller und Mutter Claudia mit ihren Söhnen Timo und Marco bilden eine fröhliche Familie und teilen die Leidenschaft, die Sie zu ihrem Beruf gemacht haben: Schöne Zähne, die sich jeder leisten kann. Ein gewinnendes Lächeln, das sollte sich jeder leisten können. Davon ist Frank Müller überzeugt und dafür steht er in seinem Zahnhaus Müller an der Mülheimer Straße in Ratingen. Denn ein echtes Lächeln macht nach seiner Überzeugung die Welt einfach schöner. Und diese Sicht teilt er mit seiner Familie: Ehefrau Claudia und die Söhne Timo und Marco feilen gemeinsam mit dem Vater im Zahnhaus an neuen Zähnen in bester Qualität, die erschwinglich bleiben.

Möglich machen das eine Vision und ein mutiger Schritt von Frank Müller: Er hat neben dem deutschen Familienbetrieb Zahnhaus Müller in Ratingen eine eigene Manufaktur in China aufgebaut. Dort fertigen Fachleute unter der Anleitung seiner Experten aus Deutschland Zahnersatz nach bestem deutschem Standard. Der entspricht heute höchsten Qualitätsmaßstäben, weiß der Zahntechnikermeister aus Ratingen. Klarer Vorteil für die Patienten: Sie sparen bis zu 80 Prozent des Eigenanteils für ihre neuen Zähne und können sich ein Lächeln auf höchstem Niveau leisten.

Zahnersatz Müller zählt zu den etablierten und größten Zahnersatz-Anbietern in Deutschland. Ein Familienunternehmen mit festen Wurzeln, das auf alte Werte und neue Ideen setzt!" Seit der Grundsteinlegung unseres Dentallabors im Jahre 1985 üben wir unseren Beruf mit Liebe und Leidenschaft aus und sind stets Motor für technische Neu- und Weiterentwicklungen in der Zahntechnik. Günstige Lösungen wie ein optimaler Auslandszahnersatz und kompetente Abwicklung sind unser Credo.

