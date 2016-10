Designerbäder mit hochwertigen Natursteinplatten

Die W. Fenkner GmbH realisiert hochwertige Designerbadezimmer mit Natursteinplatten& -fliesen an Wänden& auf Böden.

Designerbäder mit Natursteinplatten (Bildquelle: Creative Commons CC0)

(firmenpresse) - Das renommierte Bauunternehmen "W. Fenkner GmbH" erbringt unterschiedliche Bauleistungen, aus den Bereichen Fliesen-, Platten- und Bodenverlegung sowie Trockenbau und Abbruch. Eine Spezialität des alteingesessenen Handwerksbetriebs ist der Bau von hochwertigen Designerbädern, wobei vielfach edle Natursteinplatten an den Wänden angebracht werden. Auf den Fußböden werden oftmals passende Natursteinfliesen verlegt. Abgerundet wird die Optik der Bäder durch exklusive Armaturen und Sanitärkeramiken. Selbstverständlich können letztere ebenfalls in weiten Teilen mit Natursteinplatten und -fliesen verkleidet werden, von Waschbecken bis hin zu Badewannen. Alternativ können auch Bauteile zum Einsatz kommen, die komplett aus dem Werkstoff gefertigt worden sind, wie beispielsweise Natursteinwaschbecken und Natursteinbadewannen.

Die Auftraggeber der "W. Fenkner GmbH" stammen sowohl aus Gewerbe und Industrie, als auch aus dem Privatbereich. Unter den Referenzkunden des Bauunternehmens finden sich diverse noble Sterne-Hotels, für die tausende Quadratmeter an Wand- und Bodenfliesen und -platten angebracht beziehungsweise verlegt worden sind. Im Referenzportfolio finden sich weitere große Firmen, vom Kreditinstitut, bis zum Automobilkonzern.

Die gut ausgebildeten Fachkräfte der "W. Fenkner GmbH" übernehmen nicht nur die Verlegung, Trockenbau- und Abbrucharbeiten, sondern führen bei Bedarf auch die Feininstallation von Accessoires durch. So können die verschiedenen Handwerksleistungen, die im Zuge einer Renovierung, Sanierung oder eines Neubaus zum Einsatz kommen, aus einer Hand bezogen werden. Dies vereinfacht natürlich die Kommunikation zwischen Auftraggebern und ausführenden Gewerken, da es dadurch möglich wird, sämtliche Belange eines Bauvorhabens mit einem einzigen Ansprechpartner zu erörtern. Bei Bedarf stehen die Handwerker des Bauunternehmens gerne für ein Beratungsgespräch zur Verfügung.





Inhaber der erfolgreichen "W. Fenkner GmbH" ist Wolfgang Fenkner, der auch als Namenspatron des Unternehmens fungiert. Der Hauptsitz der "W. Fenkner GmbH" liegt in der Heinz-Scheer-Straße 1, in der Stadt Braunschweig (Postleitzahl: 38126). Gegründet wurde die "W. Fenkner GmbH" am 20. Januar im Jahr 1984. Der innovative Baubetrieb hat sich in erster Linie auf den exklusiven Umbau, die Sanierung und die Renovierung von exklusiven Bädern und ähnlichen Wellnessbereichen mit edlen Natursteinböden, Betonwerksteinböden und entsprechenden Wandflächen spezialisiert. Bei dem Innenausbau der unterschiedlichen Räumlichkeiten kommen hochwertige Mosaiken, Fliesen und Platten aus Naturstein oder Betonwerkstein zum Einsatz. Vielfach wird bei den verschiedenen anspruchsvollen Arbeiten auch Natursteingranulat genutzt. Des Weiteren werden von den professionellen Mitarbeitern des Betriebs auch unterschiedlichste Wandflächen, Fassaden und ähnliches mit Naturstein und/oder Betonwerkstein verkleidet. Durch die Beständigkeit des Materials sind die Werkstoffe, zum Beispiel für Nasszellen und dergleichen (Badezimmer, Wellness-Bereiche etc.), besonders gut geeignet. Zudem können die Natursteinprodukte mit einer rutschhemmenden Oberfläche versehen werden, was sie ebenfalls für den Einsatz in feuchten Bereichen, wie Bädern usw., prädestiniert. Eine rutschhemmende Oberfläche der Fliesen und sonstigen Natursteinprodukte kann mit diversen Methoden erreicht werden, etwa durch das Beflammen oder das Sandstrahlen. Außer der fachgerechten Verkleidung von Flächen mit Naturstein und Betonwerkstein, gehören zahlreiche weitere verschiedene Dienstleistungen aus dem handwerklichen Bereich, wie Bodenverlegungen, Abbrucharbeiten und Trockenbauarbeiten, zur breiten Angebotspalette der "W. Fenkner GmbH". Zur Stammbelegschaft des Betriebs zählen mindestens zehn versierte, gut ausgebildete Fachleute, die die unterschiedlichen Aufgaben, die bei den jeweiligen Bauaufträgen anfallen, professionell erfüllen. Neben den handwerklichen Tätigkeiten, helfen die Experten von "Fenkner" bereits bei der Planung der unterschiedlichen Arbeiten und der Materialauswahl. So erhalten die Kunden des Betriebs eine umfangreiche Betreuung, vom Beginn eines Bauprojekts, bis zu dessen abschließender Fertigstellung. Der Betrieb ist nicht nur in der Bundesrepublik Deutschland, sondern auch international tätig, zum Beispiel in der Slowakei, Österreich, Spanien und Großbritannien. Zum stetig wachsenden Kundenkreis der "W. Fenkner GmbH" gehören Privatleute sowie die unterschiedlichsten kleinen und großen Betriebe. Unter den Referenzen des Bauunternehmens finden sich zum Beispiel renommierte Hotels in Berlin, Düsseldorf, München und Dresden.

