Ausbildungsbeginn bei der FRANK plastic AG

(firmenpresse) - Am 01.09.2016 begann für acht junge Auszubildende und DH-Studenten bei der FRANK plastic AG ein spannender neuer Lebensabschnitt. Um den zukünftigen Fachkräften den Einstieg ins Arbeitsleben zu erleichtern, wurde mit einem Kennenlerntag gestartet.



Nach der Begrüßung durch Vorstand Dr. Christian Holzherr und einer Präsentation durch Auszubildende folgten Kennenlernspiele mit den Ausbildern. Um sich auf dem Unternehmensgelände besser zurechtzufinden, führte Betriebsratsvorsitzender Klaus Kreidler die neuen Auszubildenden und DH-Studenten anschließend durch die verschiedenen Fertigungsbereiche.



Bei einem Mittagessen mit den Paten konnten schon erste Kontakte geknüpft werden und Fragen zur Ausbildung bei der FRANK plastic AG gestellt werden. Als Paten werden Auszubildende aus den anderen Lehrjahren eingesetzt, die die neuen Auszubildenden und DH-Studenten vor allem zu Beginn der Ausbildung unterstützen sollen. Mittags bekamen die neuen Auszubildenden noch einige Informationen mit auf den Weg, die den Start ins Arbeitsleben einfacher machen.



Zum besseren Kennenlernen trägt auch der am 09.09.2016 stattfindende Teamtag mit allen Auszubildenden bei. Mit verschiedenen Teamaufgaben und gemeinsamen Aktionen soll an diesem Tag das Wir-Gefühl gestärkt werden.



Wir wünschen unseren neuen Auszubildenden und DH-Studenten viel Spaß und gutes Gelingen für ihre Ausbildung und ihr DH-Studium.







