T ? PARK: Die weltgrößte Klärschlammverbrennungs-Anlage steht in Hongkong

T ? PARK ist ein weiterer Schritt auf dem Weg Hongkongs zu mehr Umweltbewusstsein und Nachhaltigkeit.

70 Prozent der gesamten Anlage sind bepflanzt, unter anderem mit 1.000 Bäumen. Foto: T ? PARK

(firmenpresse) - Das fünf Milliarden HKD teure Projekt wurde von VW-VES (HK) Ltd konzipiert und gebaut, einer Tochtergesellschaft des französischen Konzerns Veolia, der die Anlage auch betreibt.



Nach Aussage von Antoine Frérot, Veolia Chairman und CEO, könne dieses Projekt als Referenz für die Wasserwirtschaft dienen. "Es zeigt, wie die Wasseraufbereitungsanlage der Zukunft aussehen kann. Die Anlage ist das Resultat einer erfolgreichen Zusammenarbeit zwischen Unternehmenseinheiten, verschiedenen Partnern und nicht zuletzt der Hongkonger Regierung. Diese Anlage ist ein Musterbeispiel für die derzeitige Revolution innerhalb der Umweltindustrie, in der Veolia eine Vorreiterrolle hat."



Das T in T ? PARK stehe für die Transformation und Hongkongs Engagement, Abfall in Strom umzuwandeln, sagte Wong Kam-sing, Hong Kong Secretary for the Environment, bei der Eröffnungsfeier der Anlage.



Die Anlage in Tuen Mun in den New Territories, die im April 2015 den Betrieb aufnahm, nutzt ein modernes Verbrennungssystem, das das Schlamm-Volumen um 90 Prozent reduzieren kann. Die durch den Verbrennungsprozess entstandene Wärme wird in Elektrizität umgewandelt und versorgt den gesamten Komplex mit Energie. Der überschüssige Strom wird in das öffentliche Energieversorgungsnetz eingespeist und kann den Bedarf von bis zu 4.000 Haushalten decken.



Um bis zu 90 Prozent reduziert der Aufbereitungsprozess nicht nur die Abfallmenge, die auf Deponien entsorgt werden müsste, sondern drosselt auch den Ausstoß von Treibhausgasen. Auch entsteht kein Abwasser: Ein kompaktes Aufbereitungssystem, sammelt und behandelt das Abwasser und nutzt es vor Ort für Bewässerung, Spülungen und Reinigungszwecke. "Dies soll auch ein Beispiel für die Bevölkerung sein, um deren Bestrebungen zur Energieeinsparung und Abfallreduzierung zu erhöhen", betonte Cary Wan vom Environmental Protection Department. Pro Tag erzeugt die Anlage 1.200 Tonnen Schlamm, der ein halbfestes Abfallprodukt der Abwasserreinigung ist. Die Menge kann auf bis zu 2.000 Tonnen täglich erhöht werden. Dies entspricht einem Stromüberschuss von 2 Megawatt, wenn die Anlage im Jahr 2030 mit voller Leistungsfähigkeit arbeitet.





Doch T ? PARK hat noch mehr zu bieten: Neben der Aufbereitungsanlage wird auch einem pädagogischen Ansatz und der Erholung Rechnung getragen. Eine Ausstellungshalle erläutert Energiegewinnung, Klärschlammverbrennung, Abwasserreinigung und den Stromerzeugungsprozess. Außerdem sind 70 Prozent der gesamten Anlage bepflanzt, darunter sind ein 9.800 Quadratmeter großer Landschaftsgarten, ein Dachgarten und ein Feuchtbiotop. Eine weitere Attraktion ist der Spa-Bereich: Hier gibt es drei Pools mit wechselnden Temperaturen, die mit dem in der Anlage produzierten Strom betrieben werden.



T ? PARK wurde bereits mit dem Global Water Award 2016 in der Kategorie Abwasserprojekt des Jahres ausgezeichnet. Preisgekrönt ist auch das Anlagen-Design, das vom Hong Kong Institute of Engineers und dem Institution of Structural Engineers mit dem Grand Award der 2016 Structural Excellence Awards prämiert wurde. Die Anlage ist zudem die neueste Hongkonger Initiative für eine umweltfreundliche Infrastruktur, die die Metropole zum Modell für den Einsatz grüner Technologien in Asien machen soll. Dazu gehört auch das Harbour Area Treatment Scheme des Hong Kong Drainage Services Department zur Verbesserung der Wasserqualität im Victoria Harbour.



Hongkong zieht immer mehr Unternehmen aus der Green-Tech- und Green-Solution-Industrie an, darunter ALBA, Spezialist für e-Waste aus Deutschland. ALBA hat einen Betrieb für das umweltfreundliche Recycling von Computern und anderen elektronischen Geräten errichtet. ASB Biodiesel, ein Unternehmen, das von Geschäftsbanken aus dem Mittleren Osten unterstützt wird, wandelt benutztes Speiseöl in nachhaltigen Kraftstoff um. ASB Biodiesel betreibt eine Anlage in Tseung Kwan O und kann hier jährlich 100.000 Tonnen Verkehrskraftstoff herstellen.



Zudem bietet Hongkong verschiedene Umweltschutzprogramme zum Schutz der Unterwasserwelt etwa den Hoi Ha Wan Marine Park in Sai Kung und den Wetland Park nahe der Grenze zu Shenzhen, beide in den New Territories. Mai Po Marshes Park bietet rund 90.000 Vögeln Schutz. So wird Hongkong mehr und mehr zu einer Plattform für nachhaltig und umweltfreundlich arbeitende Unternehmen.







Das 1966 gegründete Hong Kong Trade Development Council (HKTDC) ist eine halbstaatliche Non-Profit-Organisation zur Förderung der internationalen Wirtschaftsbeziehungen Hongkongs und verfügt über ein weltweites Netz von über 40 Niederlassungen. In Frankfurt ist das HKTDC seit über 40 Jahren ansässig, seit 2008 mit dem Regionalbüro für Europa.







