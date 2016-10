„Best Place to be“ für Romantiker am Seefelder Hochplateau

(firmenpresse) - Winterromantiker könnten in Seefeld ihre „Hoch-Zeit“ erleben: Das schönste Hochplateau Tirols auf 1.200 Metern ist schon früh in reines Weiß getaucht. Am Ufer des idyllischen Wildsees liegt das Hotel Seespitz-Zeit – ein perfektes Hideaway für wild-romantische Wintertage zu zweit.



Ob sie nun den ganzen Tag in einem der gemütlichen neuen Maisonette-Zimmern die Zweisamkeit genießen und zusehen, wie die Schneeflocken vor den Fenstern tanzen oder die Wärme im 600 m2 großen Panorama Spa auskosten: Verliebte haben mit dem Hotel Seespitz-Zeit**** eine gute Wahl für ihren Urlaub getroffen. Es zählt zu den höchstbewerteten Hotels Seefelds in den Internet-Foren – und seine Lage am Wildsee ist ideal für Romantiker, die inmitten in der Natur und der Tiroler Berge auftanken möchten. Eine Genusszeit „nur zu zweit“ versprechen die Anwendungen im Private Spa: Etwa eine Alpienne Kräuterstempelmassage, Lomi Lomi Nui oder ein Natursalzpeeling mit Arnika und Honig-Zirbe. Im 31 Grad warmen Außenpool, im Whirlpool, den Saunen und Dampfbädern zeigt auch das Beziehungsbarometer auf Hoch. Raus aus der warmen Stube bringt die Verliebten die montägliche Fackelwanderung um den Wildsee mit Gastgeber Vinzenz Triendl. Eng zusammenkuscheln heißt es bei einer Pferdekutschenfahrt zur Wildmoosalm im gleichnamigen Naturschutzgebiet oder zum Waldgasthof Triendlsäge. Bei der Eisstockpartie mit Vinzenz Triendl wird jeden Freitagnachmittag überprüft, ob Turteltäubchen tatsächlich gut zu dieser Sportart passen. Und spätestens bei den wöchentlichen Weinverkostungen, dem Gäste-Cocktail oder dem Galadinner mit Spezialitäten aus der „Bewusst Tirol“-Küche wird es Zeit, sich gegenseitig – und eventuell auch dem Hotel Seespitz-Zeit – Treue zu geloben.



RomantikZEIT im Seespitz (08.–22.12.16, 04.01.–26.03.17, ausg. Februar)

Leistungen: 7 x HP, inkl. aller Seespitz-Inklusivleistungen, Benutzung des 600 m² Panorama Spa, 1 Fl. Sekt auf dem Zimmer bei Anreise, Pferdekutschenfahrt, wöchentl. Weinverkostung, Fackelwanderung und Musikprogramm am Abend – Preis p. P.: ab 863 Euro





Winter-Wochenprogramm im Seespitz: Fackelwanderung um den Wildsee mit Dir. Triendl + Glühwein an der Vintage-Hotelbar (Mo.), Weinverkostung mit Dir. Triendl (Do.), Gäste-Eisstockschießen mit Dir. Triendl (Fr.), Begrüßungscocktail (So.), Live-Tanzmusik (wöchentl.), „Smovey-Training“ (2 x pro Woche)



