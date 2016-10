„Trinkwasser pflanzen“ – Siedentop unterstützt Norddeutschlands große Baumpflanzaktion

10.000 Bäume werden durch die Initiative der Klimapatenschaft GmbH zwischen Hamburg und Schleswig-Holstein gepflanzt – und Siedentop pflanzt mit.

(firmenpresse) - Braunschweig, 27. Oktober 2016 – An die Bäume, fertig, los: Am 04. und 05. November 2016 wird im Forst Klövensteen die große Baumpflanzaktion für Norddeutschland gestartet. Eine Initiative der Klimapatenschaft GmbH aus Hamburg. Pflanzkräftig unterstützt von der Siedentop GmbH aus Braunschweig, Hersteller ressourcen- und umweltschonender Beizanlagen. Auf 2,5 Hektar werden von den unterschiedlichsten Unternehmen rund 10.000 Laubbäume in das Nadelwald dominierte Areal bei Hamburg und Schleswig-Holstein gepflanzt. Für eine verbesserte Qualität der Luft, des Bodens sowie der hiesigen Flora und Fauna. Vor allem wird ein Teil des verbrauchten Trinkwassers ausgeglichen. Wie das?

Im Durchschnitt verbrauchen wir pro Person jährlich ca. 50.000 Liter Wasser. Ein Hektar Mischwald, mit einem hohen Anteil an Laubbäumen, bildet im Jahr ca. 800.000 Liter Wasser, die ins Grundwasser sickern und als Trinkwasser genutzt werden. Doch die ausgeprägte Monokultur durch Nadelwälder sowie die Belastung des Grundwassers bspw. durch Pflanzenschutzmittel wirken sich negativ auf die knapper werdende Ressource aus. Die Klimapatenschaft hat sich zusammen mit der Revierförsterei Klövensteen das Ziel gesetzt, Nadelwälder durch die Pflanzung von Laubbäumen ökologisch aufzuwerten – mit Unterstützung: Die Siedentop GmbH pflanzt mit weiteren 40 Unternehmen rund 10.000 Laubbäume, wodurch jährlich ca. 2 Millionen Liter Trinkwasser generiert werden.

„Es entspricht unserer Unternehmensphilosophie, den Gedanken des nachhaltigen Handelns in Industrie und Wirtschaft zu tragen. Die von uns konzipierten Edelstahl-Beizanlagen zeichnen sich durch emissionsfreies Beizen mit einer hohen Wasserrückgewinnung aus. Dieser Philosophie trägt die Baumpflanzaktion in besonderem Maße Rechnung. Wir freuen uns, die Aktion zu unterstützen, indem wir 100 Laubbäume pflanzen und gemeinsam mit vielen anderen ein Zeichen ökologischer Nachhaltigkeit für Unternehmen setzen.“, fasst Siedentop-Geschäftsführer Friedrich-Werner Siedentop zusammen.





Wir laden Sie herzlich ein, uns bei diesem Event zu begleiten und die Initiative der Klimapatenschaft „Wir pflanzen Trinkwasser“, Norddeutschlands große Baumpflanzaktion, live zu erleben.

Wann:Samstag, 05. November 2016, 12 Uhr bis 15 Uhr

Wo:Forst Klövensteen

Parkplatz Wildgehege

Wespenstieg 1

22559 Hamburg



Wenn die Krawatten gelockert und die Spaten in die Hand genommen werden, steht ein Catering für die Teilnehmer zur kulinarischen Stärkung bereit. Auch für die Familien ist gesorgt: Eine Waldführung für Kinder bringt schon den Kleinsten die hohe Bedeutung unserer Wälder mit Spiel und Spaß näher.

Über diesen Link sind Impressionen der Klimapatenschaft-Pflanzaktion 2015 als Video abrufbar:

www.klimapatenschaft.de/blog/2015/12/07/hamburg-und-schleswig-holstein-pflanzen-trinkwasser/











Profil der Siedentop GmbH Edelstahl | Oberflächentechnik

Das niedersächsische Familienunternehmen Siedentop GmbH mit Sitz in Braunschweig entwickelt und produziert seit 1986 umweltverträgliche und ressourcenschonende Beizanlagen für die metallverarbeitende Industrie. Durch die Technologie der EU-patentierten Rotainer®-Beizanlagen erfolgt die Oberflächenbearbeitung von Edelstahl vollständig emissionsfrei und mit hoher Wasserrückgewinnung. Die Siedentop GmbH wurde mit dem INDUSTRIEPREIS, Prädikat „Best Of“: Unternehmen mit hohem wirtschaftlichem, gesellschaftlichem, technologischem und ökologischem Nutzen prämiert und erhielten Nominierungen für den Deutschen Umweltpreis sowie den Großen Preis des Mittelstandes. Das Braunschweiger Unternehmen vertreibt die abwasser- und emissionsfrei beizenden Rotainer® weltweit. Weitere Informationen stehen auf www.top-beizen.de bereit.

Kommentare zur Pressemitteilung