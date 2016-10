ZDF-Programmhinweis /Samstag, 29., und Sonntag, 30. Oktober 2017

Samstag, 29. Oktober 2016, 17.05 Uhr



Länderspiegel

Moderation: Ralph Schumacher



Horrorclowns nerven Deutschland - Schluss mit lustig

Städte wollen mehr Videoüberwachung - Unter Beobachtung

Lahmende Energiewende - Bürger gegen immer mehr Windräder

Hammer der Woche - Teures Backhaus ohne Ofen







Samstag, 29. Oktober 2016, 17.45 Uhr



Menschen - das Magazin

Touchdown



Die Bonner Bundeskunsthalle präsentiert eine Forschungsreise durch

die Geschichte des Downsyndroms - vom frühen Mittelalter bis heute.

Was wissen wir über Menschen mit Trisomie 21? In der

kulturhistorischen Ausstellung zu sehen sind archäologische Funde

genauso wie moderne Kunst - Zeugnisse aus verschiedenen Kulturen und

Zeiten. Menschen mit und ohne Downsyndrom machen Führungen als

Tandems.

Angebunden: ein partizipatives Forschungsprojekt. Auf dem Portal

www.touchdown21.info berichten Menschen mit Trisomie 21 über ihre

Lebenswelt. Dort auch zu finden: Informationen über Forschung,

Genetik und Geschichte des Downsyndroms.







Samstag, 29. Oktober 2016, 18.00 Uhr



ML mona lisa

Moderation: Barbara Hahlweg



Brennpunkt Südtirol: Das andere Bozen



Die einst beschauliche Stadt Bozen in Zeiten der Veränderung: Dort,

wo viele gern Urlaub machen, wächst die Armut, und auch der Zuzug

Asylsuchender schafft Probleme.

Die Bozener fühlen sich alleingelassen, wünschen sich mehr

Unterstützung aus Europa. Rund 1500 Flüchtlinge sind derzeit in Bozen

gemeldet, die Zahl der Illegalen ist unbekannt. Die meisten von ihnen

seien Menschen in großer Not, mit leeren Mägen und geplatzten

Träumen, sagt Rudolph Thomasi, der sich täglich ehrenamtlich um

Flüchtlinge kümmert.



Der Jahrhundertfund: Ötzi



Vor 25 Jahren wurde Ötzi entdeckt, mehr als 5000 Jahre soll er im

ewigen Eis gelegen haben. Die mumifizierte Leiche gab viele Rätsel



auf, bis heute wurden nicht alle gelöst.



Wieder daheim: Bauer aus Leidenschaft



Jeden Morgen treibt Biobauer Alexander seine Kühe selbst auf die

Weide. Nach Studium und Auslandserfahrungen führte er den

Familienbetrieb im Vinschgau ins Ursprüngliche zurück. Mit Erfolg.



Europa pur: Drei Brüder, drei Sprachen



Familie Marzola lebt die "Dreisprachigkeit". Schon vor 40 Jahren

hatte Vater Gianni drei Länder für Skifahrer verbunden. Nun sprechen

die Söhne verschiedene Sprachen und sind trotzdem vereint.



Matteo Thun: Design für jeden



Die Kunst sei sein Sauerstoff, sagt Architekt und Designer Matteo

Thun. Doch der Südtiroler agiert stets im Team. Denn nur gemeinsam

könnten Visionen Realität werden, meint Matteo.



Ortswechsel: Ein Deutscher in Meran



Von Wiesbaden nach Meran: Vor knapp zwei Jahren kündigte Jens den Job

und packte die Koffer. Als Saunameister in einem Wellnesshotel

arbeitet er nun dort, wo andere Urlaub machen.









Samstag, 29. Oktober 2016, 23.00 Uhr



das aktuelle sportstudio

Moderation: Katrin Müller-Hohenstein



Gast: Travis Tygart, USADA-Chef (US-Anti-Doping-Agency)



Fußball-Bundesliga, 9. Spieltag

Topspiel:

Borussia Dortmund - FC Schalke 04



1. FSV Mainz 05 - FC Ingolstadt

VfL Wolfsburg - Bayer Leverkusen

FC Augsburg - Bayern München

Werder Bremen - SC Freiburg

Darmstadt 98 - RB Leipzig

Borussia Mönchengladbach - Eintracht Frankfurt



Fußball: Zweite Liga, 11. Spieltag

Union Berlin - Düsseldorf

Greuther Fürth - 1. FC Kaiserslautern



Tennis: WTA Finale - Singapur



Formel 1: Großer Preis von Mexiko - Qualifying







Sonntag, 30. Oktober 2016, 9.03 Uhr



sonntags

Moderation: Andrea Ballschuh



Eine feste Burg

Mehr als 350 000 Menschen besuchen Jahr für Jahr die Wartburg. Im

Vorfeld des Lutherjahres 2017 kommen immer mehr Touristen. Sie

interessieren sich für die Burg - und für Luthers Aufenthalt. Der

Reformator verbrachte 1521 bis 1522 rund zehn Monate auf der Wartburg

und übersetzte in dieser Zeit das Neue Testament ins Deutsche. Was

hat das heute noch mit uns zu tun? Andrea Ballschuh befragt dazu vor

Ort unter anderem "Lutherbotschafterin" Margot Käßmann.

Und sie trifft Burghauptmann Günter Schuchardt und Marc Höchner, der

für 2017 die Ausstellung "Luther und die Deutschen" plant.







Sonntag, 30. Oktober 2016, 12.05 Uhr



30 Jahre ZDF-Fernsehgarten

Andrea Kiewel präsentiert Musik und Gäste



Drei Jahrzehnte "ZDF-Fernsehgarten": Wir lassen das Beste aus dieser

Zeit musikalisch und thematisch noch einmal aufleben. Spiel, Spaß und

Stars begleiten uns bei dieser Geburtstagsparty. Gäste: Caught in the

Act, Sandra, Jessica Folcker, Oceana, Guildo Horn, Desireless, Prince

Damien, Hermes House Band, Jammin' Cool und andere.







Sonntag, 30. Oktober 2016, 17.10 Uhr



ZDF SPORTreportage

Moderation: Norbert König



Fußball-Experte: Simon Rolfes - Analyse des 9. Spieltages

Fußball-Story: Serge Gnabry - Im Porträt

Eishockey: DEL, 16. Spieltag - Kölner Haie - Adler Mannheim

Basketball: NBA - Philadelphia 76ers - Atlanta Hawks

Doping im Leistungssport - Aktueller Bericht







Sonntag, 30. Oktober 2016, 0.20 Uhr



Peter Hahne



Thema: Deutsch auf Schulhöfen - Sprache, Werte, Integration



Gäste:

Ismail Tipi, CDU, MdL Hessen

Özlem Nas, Lehrerin in Hamburg









