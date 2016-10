Das Geheimnis des Glücks …

André Gide sagte:

Das Geheimnis des Glücks liegt nicht im Besitz, sondern im Geben. Wer andere glücklich macht, wird glücklich.

(firmenpresse) - André Gide sagte:

Das Geheimnis des Glücks liegt nicht im Besitz, sondern im Geben. Wer andere glücklich macht, wird glücklich.

http://zitate.net/gl%C3%BCck-zitate



Autorin Christine Erdiç hat sich auch Gedanken zum Thema Glück gemacht. In ihrem Buch „Glücksschmiede: Tipps für mehr Glück und Erfolg“ gibt sie Hinweise, wie man mit ein paar Änderungen seiner Lebensgewohnheiten seinem Glück ein Stück näherkommen kann.



Kurzbeschreibung:

Glücklich und erfolgreich sein. Wer möchte das nicht? Ein altes Sprichwort sagt: jeder ist seines Glückes Schmied.

Wie aber schmiedet man sein Glück? Es ist gar nicht mal so schwer. Dieser kleine Ratgeber zeigt Ihnen interessante Wege auf, die zu Glück und Erfolg führen.



Format: Kindle Edition

Dateigröße: 308 KB

Seitenzahl der Print-Ausgabe: 38 Seiten

Gleichzeitige Verwendung von Geräten: Keine Einschränkung

Verkauf durch: Amazon Media EU S.à r.l.

Sprache: Deutsch

ASIN: B00P9XA8UU

X-Ray:

Aktiviert

Word Wise: Nicht aktiviert

Verbesserter Schriftsatz: Aktiviert

http://www.amazon.de/Gl%C3%BCcksschmiede-Tipps-mehr-Gl%C3%BCck-Erfolg-ebook/dp/B00P9XA8UU/ref=sr_1_4?s=digital-text&ie=UTF8&qid=1450792366&sr=1-4



Über die Autorin:

Christine Erdiç wurde 1961 in Deutschland geboren. Sie interessierte sich von frühester Kindheit an für Literatur und Malerei und verfasste schon damals oft kleine Geschichten und Gedichte, die sie jedoch nie veröffentlichte. Nach dem Abitur war sie in unterschiedlichen Bereichen tätig und reiste viel. Seit 1986 ist sie verheiratet, hat zwei Töchter und lebt seit dem Millenium in der Türkei. Unter anderem gab sie Sprachtraining an der Universität von Izmir, machte Übersetzungen und verfasste Berichte für die Türkische Allgemeine, eine ehemalige Zeitschrift in deutscher Sprache und gibt heute noch private Deutschstunden.

http://christineerdic.jimdo.com/

https://literatur-reisetipps.blogspot.de/





Britta Kummer ist Autorin. Sie schreibt Kinder-, Jugend- und Kochbücher, wurde in Hagen geboren und wohnt heute in Ennepetal. Inzwischen ist auch ein Buch zum Thema MS auf dem Markt.

Ihr Buch „Willkommen zu Hause, Amy" wurde im Januar 2016 mit dem Daisy Book Award ausgezeichnet. Der Kärntner Lesekreis „Lesefuchs“ vergibt in unregelmäßigen Abständen diese Auszeichnung für gute Kinder- und Jugendliteratur.

http://brittasbuecher.jimdo.com/

http://kindereck.jimdo.com/

http://pressemeldungen.jimdo.com/

https://www.instagram.com/brittasbuchtipps/



Dies ist eine Pressemitteilung von

Kummer

Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Datum: 27.10.2016 - 13:10

Sprache: Deutsch

News-ID 1417659

Anzahl Zeichen: 2794

Kontakt-Informationen:

Firma: Kummer

Ansprechpartner: Kummer

Stadt: Ennepetal

Telefon: 000



Meldungsart: Produktinformation

Versandart: Veröffentlichung

Freigabedatum: 27.10.2016



Diese Pressemitteilung wurde bisher 82 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung