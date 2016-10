Deutsche Start-ups auf Expansionskurs: Die Gewinner des nächsten German Accelerator Batches stehen fest

(ots) - German Accelerator bietet 20 innovativen

Tech-Start-ups aus Deutschland die Chance, ihre Geschäftsideen im

Silicon Valley und New York City voranzutreiben.



Bereits zum 11. Mal profitieren die Gewinner von einem

einzigartigen Mentoren- und Coachingprogramm, welches die Firmen

optimal auf eine internationale Ausrichtung ihres Geschäftmodells

vorbereitet.



Die Gewinner (I. und II. Quartal 2017) sind:



Silicon Valley:



- Briefy

- enercast

- Fit Analytics

- GetSafe

- Icaros

- parcelLab

- Park-Here

- picalike

- retarus

- Service-drone



New York:



- adnymics

- ArtiMinds Robotics

- Gpredicitve

- Kaia Health

- MyPostcard.com

- NavVis

- Opinary

- SOPAT

- Talentsconnect

- VMRay



Celebrating Innovation fand zum ersten Mal im Tech Quartier in der

Finanzmetropole Frankfurt statt. Dort erhielten die Start-ups die

Gelegenheit, ihre innovativen Produkte und Ideen zu präsentieren,

sich mit Experten, Unternehmenspartnern, Politikern und

internationalen Gästen auszutauschen. Die Gewinner wurden live auf

der Bühne bekannt gegeben.



Der Gastgeber des Abends, Andy Goldstein, Geschäftsführer des LMU

Entrepreneurship Centers und der Deutschen Entrepreneurship GmbH,

moderierte das Bühnenprogramm mit Ankündigung der Gäste.



Der hessische Staatssekretär Samson etwa gab einen Einblick in

Hessen's Startup-Umfeld: "Hessen bietet Start-ups mit seinem starken

IKT-Markt, seinen renommierten Hochschulen und seiner hervorragenden

digitalen Infrastruktur beste Bedingungen. Mit Ihren innovativen

Geschäftsmodellen spielen Sie eine Schlüsselrolle bei der

Digitalisierung der Wirtschaft. Die Landesregierung sieht deshalb

ihre Aufgabe darin, Start-ups zu unterstützen und ihr Potenzial für

den Standort Hessen nutzbar zu machen. "Das ist ein wesentlicher



Bestandteil unserer Strategie "Digitales Hessen"."



German Accelerator hieß als neuen strategischen Sponsor die

Deutsche Bank willkommen und begrüßte Dr. Marcus Praetzas, Direktor

Deutsche Bank und Dr. Bernd Rolinck, Leiter Expertenteam

Zukunftsbranchen der Deutschen Bank und Start-up-Coverage Deutschland

sowie weitere Sponsoren: das Bundesministerium für Wirtschaft und

Energie, Siemens, Telekom Innovation Labs, BakerHostetler und

WilmerHale.



German Accelerator begrüßte außerdem die strategischen Partner

Antonio Holl und Marc Stiller von Deloitte Digital sowie Thomas

Strassner, Partner bei Dentons. Zu den Highlights des Abends zählte

die Podiumsdiskussion über die neuesten Entwicklungen von Blockchain

mit Markus Krall, Managing Partner von goetzpartners, und Dr. Marcus

Praetzas.



Zum erfolgreichen Gelingen von Celebrating Innovation trugen

folgende Eventpartner maßgeblich bei: Amazon Web Services,

Deutsch-Amerikanische Handelskammer, Beiten Burkhardt, CleanTech

Innovation Center, Dentons, Dienwiebel, Hessen Trade & Invest GmbH,

HypoVereinsbank, Lavazza, Microsoft, PitchClub und Tech Quartier.



Der German Accelerator ist ein Accelerator-Programm, welches

deutsche Start-ups aus dem Tech-Segment beim Aufbau einer Präsenz am

amerikanischen Markt hilft. Es unterstützt ausgewählte Unternehmen

mit Büroräumlichkeiten, gezieltem Mentoring durch erfahrene

Unternehmer und Investoren sowie Kontakte zu potentiellen Kunden und

Experten. Ziel und Vision ist es, das internationale Wachstum

deutscher Start-ups zu fördern.



