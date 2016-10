Knochenfunde im Keller und axtschwingende Mörder: Grusel-Dokus zu Halloween bei ZDFinfo (FOTO)

(ots) -

1997 machen Denkmalpfleger einen grausigen Fund in der Londoner

Craven Street: Sie entdecken die sterblichen Überreste mehrerer

Menschen. Begraben wurden sie in einem fensterlosen Kellerraum -

ausgerechnet im ehemaligen Zuhause von Benjamin Franklin. Doch was

hat der Gründungsvater der USA mit den Knochenfunden zu tun? Dieser

Frage geht ZDFinfo am Montag, 31. Oktober 2016, 18.45 Uhr, in der

neuen Doku "Die Die Skelette in Dr. Franklins Garten" nach.



Um 19.30 Uhr rückt ein weiterer Serien-Mörder in den Fokus:

"Heißer Verdacht: Mythos Jack the Ripper" versucht zu klären, wer

wirklich hinter der Londoner Mordserie aus dem Jahr 1888 steckt.

Helfen Hinweise, die über 120 Jahre später in Australien gefunden

wurden?



Unheimlich geht es um 20.15 Uhr weiter: Die neue Dokumentation

"Der Axt-Mörder von Texas - Amerikas erster Serienkiller" erzählt die

Geschichte einer Reihe grausamer Morde, die die Bewohner der

texanischen Stadt Austin im Jahr 1885 erschütterten. War dies das

Werk des ersten Serienmörders der USA? Mit Hilfe modernster Technik

machen sich Historiker auf Spurensuche. Zudem offenbaren Nachkommen

der ermordeten Frauen erschütternde Details.



Noch mehr Menschen als Jack the Ripper hat der mexikanische

Sektenguru Adolfo Constanzo auf dem Gewissen: Mehr als 25 Mal soll er

gemordet haben. Die Doku "In Satans Auftrag" beleuchtet um 21.00 Uhr

die rituellen Tötungen, die Constanzo und seine Jünger Mitte der

1980er-Jahre verübten.



https://presseportal.zdf.de/presse/skelette



http://zdfinfo.de



http://twitter.com/ZDFinfo



http://twitter.com/ZDFpresse



http://facebook.com/ZDFinfo



Ansprechpartnerin: Anja Scherer, Telefon: 06131 - 70-12154;

Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk(at)zdf.de







Pressekontakt:



ZDF Presse und Information

Telefon: +49-6131-70-12121



Original-Content von: ZDFinfo, übermittelt durch news aktuell



Dies ist eine Pressemitteilung von

ZDFinfo 64226-0-1-opp.jpg

Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Datum: 27.10.2016 - 12:42

Sprache: Deutsch

News-ID 1417661

Anzahl Zeichen: 2213

Kontakt-Informationen:

Firma: ZDFinfo 64226-0-1-opp.jpg

Stadt: Mainz





Diese Pressemitteilung wurde bisher 57 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung