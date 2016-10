Umweltverträgliches Beizen: Mehr als 154.600 Tonnen Abgasemissionen jährlich durch innovative Beiztechnologie auf null senken

Rotainer®-Beizanlagen arbeiten emissionsfrei und ermöglichen eine

90-prozentige Wasserrückgewinnung zur Umweltentlastung und Ressourcen-schonung in der metallverarbeitenden Industrie



(firmenpresse) - Braunschweig, 27. Oktober 2016 – Vom Kaffeebecher bis zu Bauteilen von Windkraftanlagen und vieles mehr: Edelstahl ist aus unserem Alltag nicht wegzudenken. Doch der vielverwendete Werkstoff benötigt nach der Verarbeitung eine umweltbelastende Oberflächenbehandlung, um korrosionsbeständig und optisch ansprechend zu werden – das Beizen. Beim Beizprozess werden aggressive Säuren zur Oberflächenbearbeitung eingesetzt, deren Abgasentwicklung und Abfallprodukte eine erhebliche Belastung der Umwelt sowie im mittelbaren Kontakt auch eine Gesund-heitsgefährdung darstellen.



In Deutschland gibt es rund 3.000 Beizbetriebe (Quelle: Deutsche Bundesstiftung Umwelt (DBU), Jahresbericht 2011, Seite 22ff.). Je Betrieb werden wenigstens eine bis mehrere Beizanlagen, üblicherweise Tauchbeizbecken, in die metallverarbei-tenden Prozesse eingebunden. Das bedeutet eine hohe Umweltbelastung durch

•die Entstehung verschiedener Emissionen wie Fluorwasserstoffsäure (HF) und Stickoxide (NOX) sowie

•anfallende Abwasser und

•gefilterte Beizchemikalien in Form von Sondermüll.



Durch den Einsatz der Rotainer®-Beizanlagen der Siedentop GmbH werden sämt-liche Emissionen vermieden, da diese Anlagen im geschlossenen System mit sal-petersäurefreien Beizmitteln arbeiten. Der ökologische Unterschied zwischen her-kömmlichen Tauchbeizbecken und Rotainern® ist erheblich:



Sechs-Meter-Rotainer®-BeizanlageFünf-Meter-Tauchbeizbecken (10m²)

Keine Abluft 10.000m³ Abluft pro Stunde

Kein Ausstoß von HFHF 3mg/m³ = 263kg/Jahr

Kein Ausstoß von NOXNOX 350mg/m³ = 30,66t/Jahr



Der Emissionsausstoß eines herkömmlichen Tauchbeizbeckens mittlerer Größe (zehn Quadratmeter Beizbadoberfläche) lässt sich, auf die Stunde bezogen, fol-gendermaßen darstellen.



Beispielrechnung: Emissionsausstoß herkömmlicher Tauchbeizbecken pro m³ während einer Stunde



Mittlere Beckengröße: 5m x 2m

Beizbadoberfläche: 10m²

Zu filternde Abluft pro Stunde: 10.000m³



Ausstoß Fluorwasserstoffsäure (HF) pro Stunde*30g

Ausstoß Stickoxide (NOX) pro Stunde**3.500g



* max. Grenzwert 3mg/m³ (Vorgabe durch Technische Anleitung zur Reinhaltung der Luft – TA Luft)

** max. Grenzwert 350mg/m³ (Vorgabe durch Technische Anleitung zur Reinhaltung der Luft – TA Luft)



Die jährliche Gesamtbelastung der deutschlandweit betriebenen Tauchbeizanla-gen ergibt somit einen Emissionsausstoß von mehr als 154.615 Tonnen (HF und NOX), wie die folgende Tabelle zeigt. Bei dieser Zahl sind die nicht registrierten Beizbetriebe, die mit Sprühbeize arbeiten, nicht berücksichtigt.



Beispielszenario: Hochrechnung Emissionsausstoß herkömmlicher Tauchbeizbecken (5m x 2m, 10m² Beizbadoberfläche) deutschlandweit



Anzahl Tauchbeizbecken deutschlandweit Ausstoß HF Ausstoß NOX

pro Stundepro Jahr (365/24)pro Stundepro Jahr (365/24)



5.000***150kg1.315t250kg153.300t



*** angenommene Anzahl an Tauchbeizbecken bei 3.000 Beizbetrieben (Quelle:

Deutsche Bundesstiftung Umwelt (DBU), Jahresbericht 2011, Seite 22ff.)



Die Rotainer®-Anlagen der Siedentop GmbH verwenden anstelle von Salpetersäu-re Schwefelsäur, deren Dämpfe sich nach dem Beizen über Sprühwasser aus der Luft waschen lassen. Die vollautomatisierten Beizprozesse schalten die Bearbei-tungsschritte des Entfettens, Beizens, Passivierens, Spülens und Luftwaschens hintereinander. Das rotierende Sprühbeizverfahren kommt so mit nur 900 Litern Beizmittel aus und benötigt deshalb keine Genehmigung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (BImSchG). Aufgrund der geringen Beizmittelmenge fallen zudem weniger Neutralisationsmittel und somit ein deutlich reduzierter Fil-terkuchen, sprich Sondermüll, an. Das gefilterte Spülwasser wird im Rotainer® über eine Durchlaufneutralisationsanlage mit Vakuumdestillation aufbereitet und kann zu über 90 Prozent für weitere Spülvorgänge zurückgewonnen werden.



Eine hohe Wasserrückgewinnung und emissionsfreie Prozesse, anstelle von mehr als 154.615 Tonnen Abgase jährlich: Umweltverträgliches Beizen ist keine Zu-kunftsmusik, sondern Gegenwart. Und vor dem Hintergrund der globalen Schad-stoffbelastung sowie der internationalen Herausforderung einer Senkung der Emissionswerte tragen ökologisch nachhaltige Produktionsprozesse einen ent-scheidenden Teil zum verantwortungsbewussten Agieren von Unternehmen bei.







Profil der Siedentop GmbH Edelstahl | Oberflächentechnik

Das niedersächsische Familienunternehmen Siedentop GmbH mit Sitz in Braunschweig entwi-ckelt und produziert seit 1986 umweltverträgliche und ressourcenschonende Beizanlagen für die metallverarbeitende Industrie. Die Technologie der EU-patentierten Rotainer®-Beizanlagen sind mit dem INDUSTRIEPREIS, Prädikat „Best Of“: Unternehmen mit hohem wirtschaftlichem, gesell-schaftlichem, technologischem und ökologischem Nutzen prämiert und erhielten Nominierungen für den Deutschen Umweltpreis sowie den Großen Preis des Mittelstandes. Die Siedentop GmbH vertreibt die abwasser- und emissionsfrei beizenden Rotainer® weltweit. Weitere Informationen stehen auf www.top-beizen.de bereit.

Centauri Kommunikation

Siedentop GmbH

Edelstahl | Oberflächentechnik

Friedrich-Werner Siedentop

Geschäftsführung

Neckarstr. 9

38120 Braunschweig

Telefon: 0531-88939310

siedentop(at)top-beizen.de

www.top-beizen.de



Centauri Kommunikation

Wiebke Wendorff

PR-Beraterin (PZOK)

Telefon: 05176-5553586

info(at)centauri-kommunikation.de

www.centauri-kommunikation.de



Firma: Centauri Kommunikation

Ansprechpartner: Wiebke Wendorff

Stadt: Edemissen

Telefon: 0176-84277604



