Advent mit Zuckerguss am Seefelder Hochplateau

Dampfbad (c) Haid & Falkner, Daniel Zangerl

(firmenpresse) - Seefeld liegt auf einem der schönsten Hochplateaus Tirols und das „Seespitz-Zeit“ als einziges Hotel unmittelbar am Ufer des wunderschönen Wildsees. Beste Aussichten für einen Advent voller Ruhe und Romantik.



Die Höhenlage auf 1.200 Metern sorgt durchwegs bereits Anfang Dezember für geöffnete Skigebiete und einen Advent mit „weißem Zuckerguss“. Das Hotel Seespitz-Zeit**** trägt zur romantischen Vorweihnachtsstimmung sein Scherflein bei: Mit charmanter Gastlichkeit, perfektem Service und einer köstlichen Küche, die dem TripAdvisor ein Zertifikat für Exzellenz abrangen und aktuell auf Holidaycheck von den Gästen mit 99 Prozent Weiterempfehlungen (5,6 von 6 Punkten) belohnt werden. Auf trivago hält das Hotel Seespitz-Zeit „exzellente“ 87 von 100 Punkten und auf booking.com „hervorragende“ 9,0. Glanzlichter bietet das Hotel Seespitz-Zeit an allen Ecken und Enden: ob man sich in den neuen Maisonette-Zimmern mit Ausblick auf das Karwendel ein gutes Buch vornimmt, im Wintergarten am See den Nachmittagskaffee genießt oder im 600 m2 großen Panorama Spa ordentlich Dampf in den Wintertag bringt. Wer will, unternimmt eine Winterwanderung um den Wildsee oder auf den Pfarrenbichl oder dreht auf der Natur-Kunsteisbahn vor dem malerischen Seekirchl seine Pirouetten. Ab Mitte Dezember können Gäste hier jeden Mittwoch sogar eine Einschulung im Eisstockschießen absolvieren. Andere feiern im nur 400 Meter entfernten Kurpark von Seefeld mit den Kastelruther Spatzen eine „Klingende Bergweihnacht“ (13.–15.12.16). Und wieder andere bummeln genüsslich bei Glühwein, Christstollen, Lebkuchen oder heißen Maroni zwischen den Tiroler Blockhütten des Christkindlmarktes und hören den Seefelder Weisenbläsern zu. Seefeld bietet mit seinen rund 40, großteils familiengeführten Geschäften, auch einen überaus guten Mix für den Weihnachtseinkauf. Und Innsbruck ist nur 22 Kilometer entfernt. So oder so: Den Abend beschließen Seespitz-Gäste mit einem köstlichen Galadinner, Themenbuffets und einem guten Glas Wein.





AdventZeit (08.12.–21.12.16)

Angebot: 3 bzw. 5 x HP inkl. aller Seespitz-Inklusivleistungen, Benutzung des 600 m² Panorama Spa, 1 Adventgruß auf dem Zimmer, 1 x wöchentlich Musikprogramm am Abend oder Fackelwanderung – Preis p. P.: 3 x HP ab 345 Euro, 5 x HP ab 580 Euro



13.–15.12.16: Klingende Bergweihnacht mit den Kastelruther Spatzen, 25.11.16: Adventbasar der Seefelder Frauen, 25.11.–05.12.16: Adventmarkt in der Seefelder Fußgängerzone



Hotel Seespitz-Zeit****

Hotel Seespitz Scheiber – GmbH & Co KG

Innsbrucker Straße 1

A-6100 Seefeld in Tirol

Tel.: +43/(0)5212/22 17, Fax: +43/(0)5212/22 18-50

E-Mail: info(at)seespitz.at

www.seespitz.at



