Die Engeltherapie - Heilung durch die Kraft der Engel.

Heilung - für viele eine Wunschvorstellung. Vielleicht liegt es daran, dass man bislang die falschen Wege dafür gewählt hat. Udo Golfmann bietet als ausgebildeter Engeltherapeut eine Alternative.

Immer wieder ergeben sich Situationen im stressigen Alltag und in der allgemeinen Bewältigung des "normalen" Lebens, die Menschen bis an ihre Grenzen führen. Oft hinterlassen Krisen, die den Lebensweg kreuzen, tiefe Spuren und Angst vor der Zukunft.



Da hilft es, jemandem bedingungslos vertrauen zu können, jemanden um Hilfe und Beistand zu bitten, um der ungewissen Zukunft mutig und entschlossen mit neuem Lebensmut entgegenzutreten.

Es braucht einen Menschen, der mehr sein kann als ein "normaler" Mensch. Es ist so, als bräuchte man einen Engel, der einen trägt und mit der unbändigen Kraft der Engel unterstützt.



Hier kann Udo Golfmann mit seinen himmlischen Fähigkeiten tatenreich helfen. Zu seinem Repertoire zählen Engeltherapie, Hellhören, Hellsehen und Hellfühlen. Des Weiteren praktiziert er gekonnt das sogenannte Engeltarot, das sich als sinnvolle Ergänzung zur Engeltherapie anbietet, da es ebenso auf die Kraft der Engel baut und vertraut.



Zahlreiche Bücher hat Udo Golfmann zum Thema Engeltherapie und seiner Tätigkeit im Bereich der Kraft der Engel veröffentlicht, wie "Zur wahren Liebe durch die Kraft der Engel", "Lenormand mit dem Erzengel", " Heilung mit den Erzengeln" oder "Engel-Energie Master-System".



Golfmann fühlte sich schon sehr früh zur Engeltherapie als Engelmedium berufen und ist familiär durch Tante, Großmutter und Großvater in diesem Bereich der himmlischen Talente vorbelastet. Bereits als sehr junger Mensch schloss er Bekanntschaft mit der Kraft der Engel, die ihm die Energie liefert, anderen in schweren Lebenssituationen beizustehen und bestmöglich zu unterstützen.



Sein Talent der Bewusstseinserweiterung führte er in Ausbildungen bei Doreen Virtue zur Vollendung. Doreen Virtue ist Kennern des Themas gut bekannt, sie gilt als das mit Abstand erfolgreichste Engelmedium der Welt. Eine Ausbildung bei einer solchen Expertin kann man nur als Glücksfall bezeichnen. Aufgrund dieser hochklassigen Ausbildung darf sich Udo Golfmann als Certified Angel Reader TM und Engeltherapeut bezeichnen.





"Die Engel helfen immer und finden für jedes Problem, egal wie groß es scheinen mag, eine positive Lösung." Das ist der Slogan, den Udo Golfmann an seine Fahne heftet. Die Therapie, die auf die himmlische Energie der Engel vertraut, wird als ein psychologische und seelische Hilfestellung gesehen, die Menschen in schwierigen Situationen helfen kann. Sie können sich fallen lassen , ihre Energie wieder aufladen und mittels der Kraft der Engel wieder neuen Mut schöpfen.



So ist es Golfmann auch ein großes Anliegen, sein Wissen und seine Kraft mittels Ausbildungen an andere zukünftige Engeltherapeuten weiterzugeben, damit diese im Sinne der Engeltherapie wirken können und die Kraft der Engel als Heiler oder Lebensberater einsetzen können.



Doreen Virtue gilt als die Begründerin der Engeltherapie und hat positiv auf Udo Golfmann Einfluss genommen und seine bereits vorhandene Kommunikationsfähigkeit mit den Engeln noch bestärkt. Die Engeltherapie tut Gutes für Körper, Geist und Seele. Sie verlässt sich auf die himmlische Führung und schafft es binnen kürzester Zeit Blockaden zu lösen und neue Perspektiven aufzuzeigen.











Udo Golfmann wurde 1979 unter dem Sternzeichen Krebs, Aszendent Fische, als Kind einer deutschen Mutter und eines Vaters mit italienischen Wurzeln geboren. Bereits in seiner frühen Kindheit hatte er seine ersten außersinnlichen Erfahrungen. Er erkannte, dass er mit einer erweiterten Wahrnehmung geboren wurde und konnte Engel, liebe Verstorbene und andere Lichtwesen, wie Feen und Elfen sehen und mit ihnen kommunizieren.



Später entschloss Udo sich, auf seinem Weg zur Bewusstseinserweiterung zwei Ausbildungen bei Doreen Virtue zu absolvieren und hat eine abgeschlossene Ausbildung zum Certified Angel ReaderTM und zum Angel Therapy PracticionerTM (Engeltherapeut). Udo Golfmann hat ein Ausbildungskonzept der Matrix Heilung mit den Engeln entwickelt und bildet spirituelle Lebensberater und Heiler aus. Udo Golfmann berät seit über 25 Jahren Menschen in allen Lebensbereichen mit großer Treffsicherheit, er sagt: "Die Engel helfen immer und finden für jedes Problem, egal wie groß es erscheinen mag, einen positiven Lösungsweg."





