Türkei: Medienkontrolle durch wirtschaftliche und politische Verflechtungen / Reporter ohne Grenzen stellt Media Ownership Monitor Türkei vor

(ots) - Lange vor der Repressionswelle seit dem

Putschversuch im Juli hat die zunehmende Medienkonzentration in der

Türkei die Freiräume für unabhängigen Journalismus immer weiter

eingeengt. Die politischen und wirtschaftlichen Verflechtungen vieler

wichtiger Medienbesitzer ersticken eine kritische Berichterstattung

im Keim. Dies zeigen die Ergebnisse dreimonatiger Recherchen im

Rahmen des weltweiten Projekts Media Ownership Monitor, die Reporter

ohne Grenzen (ROG) heute zusammen mit der türkischen

Partnerorganisation Bianet in Istanbul vorgestellt hat.



Die detaillierten Ergebnisse sind ab sofort auf Englisch und

Türkisch auf der MOM-Webseite http://turkey.mom-rsf.org abrufbar.

Mehr zum Media Ownership Monitor (MOM) finden Sie unter

www.reporter-ohne-grenzen.de/mom, die Ergebnisse aller bisherigen

Projektländer (auf Englisch) unter www.mom-rsf.org.



"Die Medienverbote und Massenverhaftungen der jüngsten Zeit sind

nur das sichtbarste Zeichen für die Repression der türkischen

Behörden gegen jeden unabhängigen Journalismus", sagte

ROG-Geschäftsführer Christian Mihr. "Die wirtschaftliche Dimension

der Einflussnahme reicht viel tiefer und ermöglicht eine weitgehende

politische Kontrolle über die Massenmedien in der Türkei. Man findet

kaum einen türkischen Medienmogul, bei dessen Familie Präsident

Erdogan nicht schon Gast oder gar Trauzeuge auf einer Hochzeit war."



Zum Sinnbild für politische Selbstzensur in der Türkei wurden

während der Gezi-Proteste im Jahr 2013 die Pinguine: Während in

Istanbul Zehntausende Menschen demonstrierten, strahlten viele

Nachrichtensender politisch Belangloses aus - darunter eine

Naturdokumentation über Pinguine auf CNN Türk. Seitdem sind die

wichtigsten Medien noch unterwürfiger geworden und unterstützen offen

Präsident Erdogan und dessen Regierungspartei AKP. Aber kontrolliert



Erdogan wirklich die Mehrheit der türkischen Medien - und wenn ja,

wie hat er das erreicht?



GEFÜGIG WEGEN ABHÄNGIGKEIT VON ÖFFENTLICHEN AUFTRÄGE IN ANDEREN

BRANCHEN



Die MOM-Ergebnisse machen die Besitzstrukturen der relevantesten

Medien in der Türkei in Form einer öffentlich zugänglichen

Online-Datenbank sichtbar. Auf diese Weise werden die Verflechtungen

bis hin zu wichtigen Einzelpersonen sowie deren politischen und

wirtschaftlichen Interessen nachvollziehbar. Dabei wird etwa

deutlich, dass die meisten Medienbesitzer auf öffentliche Aufträge in

anderen Branchen wie Energie, Transportwesen oder Bauwirtschaft

angewiesen und dementsprechend zurückhaltend mit Kritik an der

Regierung sind. So haben beim Fernsehen, der für die öffentliche

Meinungsbildung relevantesten Mediengattung in der Türkei, sieben der

zehn wichtigsten Besitzer politische Beziehungen zur

Regierungspartei.



Die MOM-Ergebnisse geben auch Hinweise auf weitere Schwächen des

Medienmarkts, die eine übermäßige politische Einflussnahme zusätzlich

begünstigen. So bleibt die Verteilung öffentlicher Werbeetats - einer

existenziell wichtigen Einnahmequelle gerade für kleinere Zeitungen -

im Dunklen. Der türkische Prüfausschuss für

Informationsfreiheitsanfragen lehnte eine Anfrage des MOM-Teams zu

diesem Thema mit Verweis auf "Geschäftsgeheimnisse" ab. Eine Anfrage

zu den Finanzen der staatlichen Rundfunkanstalt TRT wurde ebenso

abschlägig beschieden.



"Die wirtschaftliche und politische Gleichschaltung in der Türkei

führt zwangsläufig zur Selbstzensur vieler Journalisten, die ihre

Arbeit nicht verlieren wollen. Wer in diesen Zeiten von diesem Beruf

leben muss, darf sich keine Kritik erlauben", sagte

Bianet-Koordinator Evren Gönül. "In den meisten Fällen muss die

Regierung die Medien gar nicht mehr an die kurze Leine nehmen.

Wirtschaftlicher Druck ist viel wirksamer."



PANZERAUFTRÄGE, HÄFEN UND MEDIEN



Ein Beispiel für die politischen und wirtschaftlichen

Verflechtungen im türkischen Medienmarkt ist die Albayrak Yayin

Holding, die zwei Fernsehsender, die Zeitung Yeni Safak und sieben

Zeitschriften betreibt. Sechs Brüder der Albayrak-Familie sind

Anteilseigner des Konzerns, der seit Mitte der 1990er Jahre Dutzende

öffentliche Aufträge insbesondere von Stadtverwaltungen gewonnen hat.

Zu einigen dieser Geschäfte gab es Korruptionsvorwürfe oder

-ermittlungen.



Der zum Konzern der Albayraks gehörende Motoren- und

Fahrzeughersteller Tümosan gewann 2015 einen 190 Millionen Euro

schweren Auftrag des Verteidigungsministeriums zur Lieferung von

Panzern. Daneben ist der Konzern in so unterschiedlichen Branchen wie

Bau- und Abfallwirtschaft, Hafenbetrieb, Textilien,

Informationstechnologie, Tourismus und Werbung tätig. Seine engen

Kontakte zur regierenden AKP und zu Erdogan sind bekannt. So war der

heutige Präsident 2002 Trauzeuge der Tochter von Nuri Albayrak und

kam 2012 zur Verlobung von dessen Sohn.



"VERLIEBT" IN ERDOGAN



Ein weiteres Beispiel ist Ethem Sancak, der zu dessen

international tätigem Konzern unter anderem eine Krankenhauskette

gehört. Seine Mediengruppe besitzt drei überregionale Zeitungen, drei

Fernseh- und zwei Radiosender, zwei Zeitschriften und einige

Webseiten. Sancak unterstützt offen die AKP und Präsident Erdogan.

Berühmt wurde seine Aussage, er sei "verliebt" in Erdogan und würde

seine Familie für ihn opfern. Sancak hat eingestanden, er sei in das

Mediengeschäft eingestiegen, um Erdogan zu unterstützen.



Im Jahr 2013 kaufte Sancak die Zeitungen Günes und Aksam, den

Fernsehsender Sky360 TV, zwei Radiosender und mehrere Zeitschriften

vom türkischen Einlagensicherungsfonds TMSF. Dieser hatte sie zuvor

von der Cukurova-Gruppe wegen nicht bedienter Schulden beschlagnahmt.

In später publik gewordenen Telefonmitschnitten, die Sancak

zugeschrieben werden, beschwert sich der Unternehmer, er habe diese

bankrotten Medien kaufen müssen.



2014 kaufte Sancak dem Geschäftsmann Fettah Tamince alle Aktien an

der Star Media Group ab, zu der die Zeitung Star und der

Fernsehsender 24 TV gehören. Im selben Jahr erwarb Sancak durch eine

öffentliche Ausschreibung, bei der er der einzige Bieter war, das

Unternehmen BMC, das sich unter anderem Aufträge für Panzer und

Wasserwerfer für die türkische Armee und Polizei gesichert hat.

Zugleich fungiert der Unternehmer seit 2012 als Ombudsmann der

Regierungspartei AKP.



"Mit der MOM-Webseite können die Mediennutzer leicht herausfinden,

welche Interessen hinter den Nachrichten stehen, die sie sehen, lesen

oder hören", sagte Evren Gönül von Bianet. "Transparenz ist auf

diesem Gebiet unerlässlich."



Im September hatte Reporter ohne Grenzen einen ausführlichen

Türkei-Länderbericht über die massive Repression gegen Journalisten

seit Beginn des Ausnahmezustands veröffentlicht (http://t1p.de/l7xk).

Schon vor dem Ausnahmezustand hatte sich die Situation für die Medien

verschlechtert: In der aktuellen, im vergangenen April

veröffentlichten Rangliste der Pressefreiheit steht die Türkei auf

Platz 151 von 180 Staaten.



MEDIA OWNERSHIP MONITOR - EIN GLOBALES RECHERCHEINSTRUMENT



Der Media Ownership Monitor Türkei wurde von Reporter ohne Grenzen

zusammen mit der IPS Communication Foundation und deren

Nachrichtenagentur Bianet zwischen Juli und Oktober 2016 in Istanbul

durchgeführt. Das Projekt hat die rechtlichen Rahmenbedingungen, die

Medienkonzentration und die Besitzstrukturen der 46 meistgenutzten

Medien der Türkei untersucht.



Der Media Ownership Monitor ist ein internationales Projekt von

Reporter ohne Grenzen, das mit Mitteln des Bundesministeriums für

wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung umgesetzt wird.

Gemeinsam mit lokalen Partnerorganisationen wurde er 2015 erstmals in

Kolumbien und Kambodscha durchgeführt. Weitere Projektländer im

laufenden Jahr sind die Ukraine, die Philippinen, Peru und die

Mongolei. Weitere Länder sind in Planung.



WEITERFÜHRENDE INFORMATIONEN:



- Projektwebseite MOM Türkei: http://turkey.mom-rsf.org

- Globale MOM-Webseite (Englisch): http://www.mom-rsf.org

- Mehr zum Projekt Media Ownership Monitor (Deutsch):

www.reporter-ohne-grenzen.de/mom



- Mehr zur Lage der Journalisten in der Türkei:

www.reporter-ohne-grenzen.de/türkei

- ROG-Länderbericht zu den Folgen des Ausnahmezustands für die

Pressefreiheit (September 2016): http://t1p.de/l7xk

- Bianet: http://bianet.org/english







Pressekontakt:

Reporter ohne Grenzen

Ulrike Gruska / Christoph Dreyer / Anne Renzenbrink

presse(at)reporter-ohne-grenzen.de

www.reporter-ohne-grenzen.de/presse

T: +49 (0)30 609 895 33-55

F: +49 (0)30 202 15 10-29



Bianet

Evren Gönül

e-mail:bia(at)bianet.org

T: +90 212 251 15 03



Original-Content von: Reporter ohne Grenzen e.V., übermittelt durch news aktuell



Dies ist eine Pressemitteilung von

Reporter ohne Grenzen e.V.

Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Datum: 27.10.2016 - 12:46

Sprache: Deutsch

News-ID 1417670

Anzahl Zeichen: 9774

Kontakt-Informationen:

Firma: Reporter ohne Grenzen e.V.

Stadt: Berlin





Diese Pressemitteilung wurde bisher 46 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung