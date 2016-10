Mit Freude am Rechnen Menschen verbinden - Stiftung Rechnen und Bankenverband Schleswig-Holsteinübergeben, gemeinsam mit Bildungsministerin Britta Ernst, Math4Refugees-Willkommensbox (FOTO)

(ots) -

Die Stiftung Rechnen und der Bankenverband Schleswig-Holstein

verteilen sechs Math4Refugees-Willkommensboxen an

Flüchtlingseinrichtungen im nördlichsten Bundesland. Heute übergibt

Britta Ernst, Ministerin für Schule und Berufsbildung des Landes

Schleswig-Holstein, die erste Math4Refugees-Willkommensbox an die DRK

Betreuungsgesellschaft in Boostedt.



Ziel von Math4Refugees ist es, Kinder im Alter von sechs bis zwölf

Jahren und ihre Familien in Deutschland willkommen zu heißen und

ihnen mit der universellen Sprache der Mathematik - unabhängig von

der Muttersprache und noch nicht vorhandenen Deutschkenntnissen - die

Kontaktaufnahme und ein gutes Ankommen in der neuen Heimat zu

erleichtern. Darüber hinaus ermöglicht die

Math4Refugees-Willkommensbox den Kindern auf spielerische Weise einen

frühen Zugang zu mathematischer Bildung und mehr Rechenkompetenz.



Bildungsministerin Britta Ernst sagte bei der Übergabe: "Die

Zuwanderung von Flüchtlingen ist für uns alle eine große

Herausforderung. Angebote und Initiativen wie Math4Refugees tragen

dazu bei, Sprachbarrieren zu überwinden und geflüchtete Kinder

frühestmöglich mit einem Beschäftigungs- und Bildungsangebot zu

fördern. Diese Projekte und das Engagement von vielen

Schleswig-Holsteinerinnen und Schleswig-Holsteinern für Sprach- und

Bildungsvermittlung sind gute, praktische Integrationsarbeit, die

großen Respekt verdienen und für die man sich nur bedanken kann."



Die Math4Refugees-Willkommensbox enthält verschiedene Spiele wie

Wabenpuzzle, Geo-Würfel, Kugelpyramide und Kugelbahn sowie

Bastelbögen und ein Begleit-Booklet für die Betreuer in den

Flüchtlingsunterkünften.



"Die Math4Refugees-Willkommensbox ist unsere Begrüßung für

geflüchtete Kinder und ihre Familien. Mathematik ist eine universelle

Sprache, die Menschen miteinander verbindet", sagt Johannes



Friedemann, geschäftsführendes Vorstandsmitglied der Stiftung

Rechnen. "Gleichzeitig möchten wir schon frühzeitig und spielerisch

Rechenkompetenz fördern. Math4Refugees ist damit unser ganz

pragmatischer Beitrag zu einer guten Integration", so Johannes

Friedemann zum Engagement der Stiftung Rechnen.



Die Situation vor Ort in den Flüchtlingsunterkünften erklärt Maria

von Glischinski, Einrichtungsleitung DRK Boostedt: "Wir begrüßen die

Math4Refugees-Willkommensbox der Stiftung Rechnen sehr und freuen

uns, den Kindern und Familien in den Unterkünften damit eine weitere

sinnvolle Beschäftigung anbieten zu können. Viele müssen lange

Wartezeiten hinnehmen und freuen sich, wenn sie die Zeit sinnvoll

nutzen können, z. B. zum gemeinsamen Spielen und Lernen."



Finanziert werden die sechs Math4Refugees-Willkommensboxen vom

Bankenverband Schleswig-Holstein, der Interessenvertretung der 14

privaten Banken des Landes. "Wir unterstützen die Idee der Stiftung

Rechnen, Flüchtlingskindern auf spielerischer Ebene Mathematik näher

zu bringen, mit großer Freude. Rechnerische Kompetenz ist

Voraussetzung für den vernünftigen Umgang mit Geld. Daran ist uns

ebenso gelegen wie an einer gelungenen Integration", so Karl-Michael

Seum, Geschäftsführer des Bankenverbandes Schleswig-Holstein e.V..



Prof. Dr. Helge Braun, Staatsminister bei der Bundeskanzlerin,

begrüßt die Math4Refugees-Initiative: "Unsere Welt wird immer

komplexer und digitaler. Berufsfeldern mit technischen oder

wissenschaftlichen Kenntnissen, wie man sie in den MINT-Fächern

(Mathematik, Ingenieurs-, Natur- und Technikwissenschaften) erlernt,

mangelt es in Deutschland aber oft an Nachwuchs. Der Fachkräftemangel

in diesem Sektor ist auch in der aktuellen Wirtschaftslage nach wie

vor hoch. Wir müssen bei Kindern bereits in jungen Jahren die

Begeisterung für Wissenschaft und Mathematik wecken. Die

Willkommensbox der Stiftung Rechnen eröffnet hier die Möglichkeiten,

sich spielerisch der Sprache und der Naturwissenschaft zu nähern und

legt einen Grundstein, dass Flüchtlinge dringend benötigte

Fähigkeiten erlernen." Seit Mitte des Jahres hat die Stiftung Rechnen

mit Partnern wie den Maltesern, der comdirect bank AG und der Bremer

Stiftung "Gib Bildung eine Chance" bereits über 50

Math4Refugees-Willkommensboxen an Flüchtlings-einrichtungen

bundesweit übergeben.



Die Stiftung Rechnen freut sich über Unterstützung



Math4Refugees möchte gerne noch mehr geflüchteten Kindern das

Ankommen in Deutschland erleichtern und die Verbreitung der

Math4Refugees-Willkommensboxen weiter ausbauen. Unterstützung ist

willkommen - jeder Beitrag hilft!



https://www.betterplace.org/de/projects/37806-math4refugees

http://stiftungrechnen.de/mehr-machen/math4refugees/







