DRPR rügt ehemaligen Minister Bullerjahn und Ministerium

(ots) - Der DRPR rügt den ehemals verantwortlichen

Finanzminister des Landes Sachsen-Anhalt, Herrn Jens Bullerjahn und

das damals zuständige Ministerium für Finanzen des Landes

Sachsen-Anhalt für mangelnde Transparenz bei der Angabe der

Auftraggeber und der Finanzierung der Sendungen "SAW Spezial Thema

Opferschutz" vom 29.06.2015 und "SAW Spezial Thema Stark III" vom

07.09.2015.



Das Finanzministerium, das unter der Verantwortung des damaligen

Finanzministers Jens Bullerjahn stand, wird wegen mangelnder

Transparenz politischer Kommunikation und einer damit verbundenen

Täuschung der Öffentlichkeit gerügt. Minister Jens Bullerjahn und das

Finanzministerium Sachsen-Anhalt haben im Sommer 2015 den

Privatsender SAW der Rundfunkveranstalterin VMG Verlags und Medien

GmbH & für die Ausstrahlung der Sondersendungen finanziell

unterstützt bzw. haben die Sendungen bezahlt, ohne dass dies

angegeben wurde. In der Berichterstattung über den Fall ist von einer

Unterstützungs-Summe von ca. 10.000 Euro die Rede.



Rüge wegen fehlender Transparenz



Die Botschaften der bezahlten Sendung ließen sich keinem konkreten

Absender zuordnen. Gemäß den Richtlinien des Deutschen

Kommunikationskodex (Punkt 1, Transparenz) und des Code de Lisbonne

(Art. 4, 14) muss bei bezahlten politischen Kampagnen für die

Öffentlichkeit transparent und erkennbar sein, welche Auftraggeber

und somit Interessen hinter den Botschaften stehen. Die genannten

Sendungen verstoßen auch gegen die DRPR-Richtlinie zur Kontaktpflege

im politischen Raum. Auch die Medienanstalt Sachsen-Anhalt (MSA)

hatte bereits die unzulässige Themenplatzierung, sowie den Verstoß

gegen die Transparenzvorgaben beim Sponsoring, verurteilt und ein

entsprechendes Bußgeld festgesetzt.



"Jeder Versuch die Öffentlichkeit zu täuschen, ist nicht

zulässig!"





"Gemäß der bestehenden ethischen Normen ist es bei politischen

Kampagnen dringend erforderlich, Auftraggeber zu nennen und die

Finanzierung transparent zu machen", stellt Professor Günter Bentele,

Vorsitzender des DRPR fest. In der Tatsache, dass der Absender und

die Finanzierung nicht klar erkennbar waren, sieht der Rat einen

klaren Verstoß gegen die einschlägigen Transparenzgebote der

Kommunikations- und PR-Branche und spricht gegenüber Herrn Jens

Bullerjahn und dem verantwortlichen Ministerium eine öffentliche Rüge

aus.



ERKLÄRUNG



Erklärung zum Selbstverständnis und zur Arbeitsweise des DRPR



Der Deutsche Rat für Public Relations (DRPR) ist das Organ der

freiwilligen Selbstkontrolle für das Berufsfeld Public Relations. Der

Rat wird rechtlich und ideell von der Deutschen Public Relations

Gesellschaft (DPRG) e.V., dem Bundesverband deutscher Pressesprecher

(BdP) e.V., der Gesellschaft Public Relations Agenturen (GPRA) und

der Deutschen Gesellschaft für Politikberatung e.V. (de'ge'pol) im

Trägerverein des Deutschen Rates für Public Relations e.V. getragen.



Ratsmitglieder sind Branchenexperten aus Unternehmen, Verbänden,

Agenturen und anderen Organisationen. Die Arbeit des Rats basiert auf

dem Deutschen Kommunikationskodex und anderen, aktuellen Kodizes. Der

DRPR handelt in Verantwortung gegenüber dem gesamten Berufsfeld. Die

Ratsmitglieder arbeiten unabhängig und sind nur sich selbst und ihrem

Gewissen verpflichtet.



Die primäre Aufgabe des DRPR ist es, Missstände und Fehlverhalten

bei der Kommunikation mit Öffentlichkeiten zu benennen und

gegebenenfalls zu rügen. Der DRPR bearbeitet dabei alle Fälle, die in

Form von Beschwerden an ihn herangetragen werden oder die er (z.B.

aufgrund von Medienberichterstattung) in Eigeninitiative an sich

zieht. Der Rat behält sich vor, Fehlentwicklungen in der Branche

aktiv anzusprechen und sich ggf. mit öffentlichen Stellungnahmen in

die Diskussion einzumischen. Hat der Rat einen Fall zur Bearbeitung

angenommen, wird immer der aktuelle Sachstand zum Thema nach der

jeweiligen Quellenlage recherchiert. Alle daran beteiligten

Organisationen oder Einzelpersonen werden um Stellungnahmen zu den

Beschwerden gebeten. In Einzelfällen und bei besonders komplexen

Themen erfolgt eine mündliche Anhörung im Rat. Im Anschluss daran

bildet sich der Rat eine Meinung und entscheidet mehrheitlich. Wenn

eine Rüge oder eine Mahnung ausgesprochen wird, so geschieht dies als

wohlbegründete Meinungsäußerung und darf nicht mit dem Urteil eines

Gerichtes verwechselt werden.







KONTAKT

Geschäftsstelle des Deutschen Rates für Public Relations

c/o Prof. Dr. Günter Bentele

Institut für KMW, Universität Leipzig

Postfach 100920

04009 Leipzig

Tel. 0341-9735 751

Fax 0341-9735 749

E-Mail: info(at)drpr-online.de

www.drpr-online.de



getragen von:

DPRG GPRA BDP de'ge'pol

Trägerverein des Deutschen Rates für Public Relations e.V.

Oberwallstraße 24

10117 Berlin

Vorsitzender Dr. Jörg Schillinger

Stellv. Prof. Dr. Alexander Güttler

Vereinsregister Berlin VR 31817 B



