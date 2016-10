Paul Gant - In der Bar um Mitternacht - Swing Konzert im ART Stalker

Swing eignet sich dazu hervorragend, gibt er sich doch leicht, locker und lässig. Und genau diese Emotion vermittelt Paul Gant. Unterhaltsam und authentisch singt er am 01. November im ART Stalker in Berlin Charlottenburg über seine Gefühle, über romantische Wonnen, tiefen Schmerz, unbändigen Kummer und natürlich Liebe.

Paul Gant - In der Bar um Mitternacht - Swing Konzert im ART Stalker

(firmenpresse) - Paul Gant - Swing



Mit Herz und Stil interpretiert er seine Songs und entführt die Gäste mit seiner rauchigen und zugleich weichen Stimme in die Zeiten von Harald Juhnke und Frank Sinatra.

Sein Programm „In der Bar um Mitternacht“ verzaubert mit wohligen Swing-Klassikern und auch eigenen Kompositionen.

Nach einem langen harten Arbeitstag möchte man am Abend gern entspannen.

Was gibt es da Schöneres, als einen anregenden Cocktail zu genießen und das bei wohltuender und beschwingter Musik?



www.paul-gant.com



Dienstag 01. November 2016

Beginn: 20:30 Uhr

Ticket: 8,- €



Tickets direkt bei ART Stalker oder online https://www.eventbrite.de/d/germany--berlin/art-stalker/



ART Stalker - Kunst+Bar+Events - Kaiser-Friedrich-Str. 67 - 10627 Berlin

+49(0)30 - 22052960 - mail(at)art-stalker.de - www.art-stalker.de





Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://www.art-stalker.de



Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

ART Stalker

... verbindet lockere Bar-Atmosphäre mit internationaler Kunst.

Bühne für junge und etablierte Liveauftritte. Art Stalker in der Kaiser-Friedrich-Str. 67 ist die neue Event-Bar in Berlin-Charlottenburg.

Pep up the West!





Dies ist eine Pressemitteilung von

Rooftop ARTs UG (haftungsbeschränkt)

Leseranfragen:

ART Stalker - Kunst+Bar+Events - Kaiser-Friedrich-Str. 67 - 10627 Berlin

+49(0)30 - 22052960 - mail(at)art-stalker.de - www.art-stalker.de

PresseKontakt / Agentur:

ART Stalker - Kunst+Bar+Events - Kaiser-Friedrich-Str. 67 - 10627 Berlin

+49(0)30 - 22052960 - mail(at)art-stalker.de - www.art-stalker.de

Datum: 27.10.2016 - 13:29

Sprache: Deutsch

News-ID 1417673

Anzahl Zeichen: 1243

Kontakt-Informationen:

Firma: Rooftop ARTs UG (haftungsbeschränkt)

Ansprechpartner: ART Stalker - Jennifer Spruß

Stadt: Berlin

Telefon: +49(0)30 - 22052960



Meldungsart: bitte

Versandart: Veröffentlichung

Freigabedatum: 27.10.2016



Diese Pressemitteilung wurde bisher 42 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung