Der Monatskalender in Ihrer Wunschgröße

Kalenderverlag PRINTAS passt sich den Kundenwünschen an - Wählen Sie Ihren Monatskalender in Ihrer Wunschgröße

(firmenpresse) - Auf dem Tisch? An der Wand? Und in welcher Größe? Flexibilität wird heute so groß geschrieben, wie noch nie. Diesem Umstand trägt auch der renommierte Kalenderverlag PRINTAS Rechnung und bietet eine Vielzahl an Formaten und Größen, aus denen Sie ab sofort noch besser auswählen können, als es vorher schon der Fall war. Entwickeln Sie Ihren ganz individuellen Monatskalender in Ihrer Wunschgröße.

Verschiedene Kalendergrößen für verschiedene Anwendungen

Die diversen Größen der Monatskalender für die Wand variieren von einer kleinen 3-Monatskalender-Variante, die ein Format von 29 mal 54 Zentimeter umfasst, bis zu einer Groß-Variante mit 39 mal 147 Zentimeter. Dazwischen gibt es noch eine Vielzahl weiterer Kalendergrößen. Bei PRINTAS finden Sie Ihren Monatskalender in Ihrer Wunschgröße. Das garantiert der Kalenderverlag. Überzeugen Sie sich selbst!

PRINTAS legt aber nicht nur größten Wert darauf, dass Sie Ihren Monatskalender in Ihrer Wunschgröße finden, sondern ermöglicht darüber hinaus noch eine Vielzahl weiterer Optionen, mit denen der Kalender ganz individuell erstellt werden kann. Sie können aus zahlreichen Veredelungsmöglichkeiten, diversen Drucktechniken sowie verschiedenen Papieren Ihren eigenen Kalender kreieren. Außerdem bestimmen Sie natürlich, ob Sie einen 3-Monatskalender möchten oder eine längere Variante bevorzugen. Bis zum 7-Monatskalender ist alles möglich. Kalenderblöcke gibt es für drei bis sechs Monate.

Genießen Sie größte Flexibilität

Welche Größe der Kalender am Ende hat, wie der Monatskalender optisch wirken, welches Kalendarium Sie wählen und wie Sie ihn veredeln, hängt auch von Form und Größe des Motivs ab, mit dem Sie Ihren Monatskalender verzieren möchten. Sie besitzen ein Motiv in druckfähiger Qualität? Laden Sie es bei PRINTAS einfach hoch. Fehlen geeignete Motive, so wählen Sie aus der umfassenden Datenbank ein passendes. Vergessen Sie nicht, auch Ihrem Logo einen gebührenden Platz einzuräumen, dezent aber dennoch gut sichtbar. So erzielen Sie mit Ihrem Monatskalender in Ihrer Wunschgröße bei jedem Kunden einen stetigen Werbeeffekt, der die gesamte Kalenderdauer übersteht.

Wenn Sie sich unsicher sind, ob Ihr Monatskalender in Ihrer Wunschgröße in Ihrem ausgesuchten Format sowie Ihren angedachten Optionen erhältlich ist, können Sie den Gestaltungsservice des Anbieters nutzen. Speziell geschulte Experten beantworten nicht nur offene Fragen, sondern erklären auch gerne, welche Formate und Ausführungen für Ihre Zwecke besonders geeignet sind und wie Sie so Ihre Kunden am besten erreichen. Außerdem liefern Sie Ihnen natürlich auch passende Vorschläge, damit Sie am Ende nicht nur Ihren Monatskalender in Ihrer Wunschgröße, sondern in Ihrer ganz individuell Gestaltung haben. Flexibilität steht eben auch bei PRINTAS ganz oben.





"Werbung, die hängen bleibt" - seit Jahrzehnten ist der PRINTAS Kalenderverlag auf die Herstellung hochwertiger, individueller Monatskalender für Firmenkunden spezialisiert. In seinem Ursprung geht PRINTAS auf den von der Schriftstellerin Irmgard Heilmann 1953 in Hamburg gegründeten Heilmann-Verlag zurück. 1954 erschien hier zum ersten Mal der beliebte und bis heute erscheinende Bildkalender "Hamburg - Rund um die Alster". Die Entwicklung, Fertigung und der weltweite Vertrieb wurden von Beginn an vom Unternehmensstandort Hamburg aus geleitet und koordiniert.



Durch die Erschließung neuer Märkte und den ständigen Ausbau neuer Konzepte hat sich das Angebot im Lauf der Jahre zunehmend erweitert. Auf dem internationalen Markt für Werbekalender ist PRINTAS ebenfalls fest vertreten: Aktuell liefert PRINTAS in 49 Länder.



Der Dialog mit den Kunden sowie das Streben nach stetiger Verbesserung und Innovation machen den Erfolg von PRINTAS aus. Die Weiterbildung der Mitarbeiter und kontinuierliche Ablauf-Optimierung sind wichtige Bestandteile des Leitbildes. Seit Gründung des Unternehmens pflegt PRINTAS ein überdurchschnittlich hohes Qualitäts- und Serviceniveau.



PRINTAS fertigt ausschließlich in Deutschland und gewährleistet so die Umsetzung der Unternehmensideale und Qualitätsstandards bei jedem Schritt der Produktionskette. PRINTAS steht für Werbung, die hängen bleibt!



PRINTAS Kalenderverlag GmbH

PRINTAS Kalenderverlag GmbH

Dirk Stolzke

In der Masch 6

22453 Hamburg

post(at)printas.com

040 - 88 88 84 84

www.printas.com



27.10.2016

Firma: PRINTAS Kalenderverlag GmbH

Ansprechpartner: Dirk Stolzke

Stadt: Hamburg

Telefon: 040 - 88 88 84 84





