SEVEN SEAS EXPLORER: ZAHLEN, DIE BEEINDRUCKEN

(firmenpresse) - Southampton/ Frankfurt, 26. Oktober 2016. Es heißt, Luxus lässt sich nicht messen, aber die Zahlen und Fakten, mit denen die Seven Seas Explorer glänzt, beeindrucken mit ihrer Extravaganz. Nicht umsonst gilt das neueste Kreuzfahrtschiff in der Flotte von Regent Seven Seas Cruises® als wohl luxuriösestes Schiff auf den sieben Weltmeeren.

552… Crewmitglieder stehen Tag und Nacht für die Wünsche der nur 750 Gäste an Bord der Seven Seas Explorer bereit. Dank der außergewöhnlich niedrigen Gast-Crew-Ratio von 1,36 kommen die Passagiere während ihrer Kreuzfahrt in den Genuss eines hochpersonalisierten Services.

41… verschiedene Nationalitäten repräsentiert der Mitarbeiterstab auf Seven Seas Explorer.

Die Crewmitglieder kommen aus allen Ecken und Enden der Welt, darunter Argentinien, Italien, Frankreich, Indien, China, Südafrika, Indonesien und den Philippinen.

4,822… Quadratmeter umfassen alle Balkone der Seven Seas Explorer zusammengenommen – denn jede Suite des Schiffes verfügt über einen eigenen. Das sind durchschnittlich fast 13 Quadratmeter Balkon pro Suite, die größten in der gesamten Kreuzfahrtindustrie.

413… Quadratmeter: So geräumig ist die größte und opulenteste Suite des Schiffs, die Regent Suite.

Sie verfügt über zwei elegante Schlafzimmer, ein weitläufiges Wohnzimmer mit einem maßgefertigten und von Dakota Jackson designten Steinway Arabesque-Flügel, einen privaten Spa-Bereich mit Sauna, Dampfraum und Behandlungsraum sowie einen exklusiven Wintergarten mit deckenhohen Fenstern für einen ungestörten Ausblick auf den Ozean.

134,000… Euro hat das luxuriöse Savoir No. 1-Bett im Master-Schlafzimmer der Regent Suite gekostet. Allein für die Matratze betrugen die Kosten 80,000 Euro.

Unbegrenzt… ist die Zahl der kostenlosen Spa-Behandlungen, die Gäste der Regent Suite in ihrem privaten Spa-Bereich in Anspruch nehmen können.

2,148… Flaschen Champagner wurden für die Jungfernfahrt der Seven Seas Explorer geordert. Dazu kamen 5,712 Flaschen Rot- und Weißwein. Die luxuriöse All-Inclusive-Erfahrung, die Regent Seven Seas Cruises® bietet, beinhaltet auch kostenlose alkoholische Getränke wie Bier, Wein, Champagner und Premium-Spirituosen.



400… exklusiv von Versace gestaltete Gedecke schmücken die Tische im Restaurant Compass Rose, das eine große Auswahl an europäischer Küche in einem eleganten und hochwertigen Ambiente bietet.

900… Kilogramm Hummer genießen Gäste in den Gourmet-Restaurants der Seven Seas Explorer während einer typischen 14-Tage-Kreuzfahrt. Hummergerichte stehen sowohl in allen drei Spezialitätenrestaurants auf dem Menü, als auch im Compass Rose mit freier Platzwahl und dem legeren La Veranda.

Regent Seven Seas Cruises® ist die Luxus-Reederei mit dem umfassendsten All-Inclusive-Angebot der Welt und einer Flotte, die weltweit 375 Destinationen ansteuert. Das neueste Mitglied der Flotte, die Seven Seas Explorer, ist am 20. Juli ausgelaufen und wird als das wohl luxuriöseste Schiff auf den sieben Weltmeeren präsentiert. Führend im Bereich der Luxus-Kreuzfahrten, beinhalten die Preise Unterbringung in Suiten, hochgradig persönlichen Service, hervorragende Gastronomie, feine Weine und Spirituosen, Besichtigungstouren in jedem Hafen, alle Trinkgelder, ein Luxushotel-Paket vor Fahrtantritt für Gäste in Concierge Suiten und höheren Kategorien und unbegrenzte WLAN-Nutzung.

Regent Seven Seas Cruises® befindet sich inmitten eines 125 Millionen Dollar umfassenden Renovierungsprojekts, das die Eleganz der gesamten Flotte auf den Standard der Seven Seas Explorer heben wird. Das neue Innendesign debütierte im Sommer 2016 auf der Seven Seas Navigator. Die Seven Seas Voyager wird im Oktober runderneuert, während die Renovierung der Seven Seas Mariner für April 2017 geplant ist.



