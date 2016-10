Mit Unterrichtsmaterialien Prämien gewinnen: Finaler Aufruf für das Lehrermarktplatz-Gewinnspiel

(firmenpresse) - Im Oktober verlost Lehrermarktplatz im Rahmen einer großen Herbstaktion Geld- und Sachprämien im Wert von 2.500 EUR. Jedes eingereichte digitale Unterrichtsmaterial hat die Chance das große Los zu gewinnen.

Schon in vergangenen Monaten haben sich zahlreiche Lehrer und Lehrerinnen an denen von Lehrermarktplatz initiierten Gewinnspielen beteiligt und sich an entsprechenden Gewinnen erfreut. Lehrermarktplatz möchte an diesen Erfolg nun anknüpfen und mit noch größeren Prämien Lehrkräfte motivieren, ihre selbst erstellten Unterrichtsmaterialien mit Kollegen zu teilen

"Wir sind begeistert von der regen Teilnahme unserer treuen Lehrer und Lehrerinnen an bisherigen Gewinnaktionen. Erst in der letzten Woche haben wieder einige Gewinner ihre Prämien entgegengenommen", so Dominik Dresel, Marketing Manager und Gründer von Lehrermarktplatz. "Jetzt im Oktober eröffnen wir neue Gewinnchancen und möchten uns bei den Lehrkräften bedanken, die mit dem Teilen ihrer selbst erstellten Unterrichtsmaterialien andere Kollegen bei der eigenen Unterrichtsvorbereitung unterstützen."

Und so funktioniert"s: Lehrkräfte haben bis zum 31.10.2016 die Möglichkeit für ihre online gestellten Unterrichtsmaterialien Prämien zu gewinnen. Um sich zu qualifizieren genügt es, auf lehrermarktplatz.de ein kostenfreies Autorenkonto anzulegen und selbst erstellte Unterrichtsmaterialien hochzuladen. Jedes online gestellte digitale Unterrichtsmaterial zählt als ein Los.





Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://www.lehrermarktplatz.de



Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Der Lehrermarktplatz ist ein digitaler Treffpunkt, an dem Lehrerinnen und Lehrer ihre sorgfältig gestalteten, bewährten Unterrichtsmaterialien online zum Download anbieten können - kostenlos oder gegen eine angemessene Aufwandsentschädigung. Andere Lehrkräfte sparen damit Zeit und können auf die Erfahrung und Vorarbeit Ihrer Kollegen zurückgreifen.

Dies ist eine Pressemitteilung von

Lehrerkolleg LK GmbH

PresseKontakt / Agentur:

Lehrerkolleg LK GmbH

Viola Fuchs

Rigaer Str. 29a

10247 Berlin

office(at)lehrerkolleg.de

+49 30 69209145

http://www.lehrermarktplatz.de



Datum: 27.10.2016 - 14:25

Sprache: Deutsch

News-ID 1417710

Anzahl Zeichen: 1579

Kontakt-Informationen:

Firma: Lehrerkolleg LK GmbH

Ansprechpartner: Viola Fuchs

Stadt: Berlin

Telefon: +49 30 69209145





Diese Pressemitteilung wurde bisher 88 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung