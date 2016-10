Von Skeletten über Zahnmedizin bis hin zu Barbie: Außergewöhnliche Museen in der Provinz Québec

(firmenpresse) - Frankfurt am Main, 26. Oktober 2016 – Nicht nur für kleine Mädchen ist die Expo Barbie, die in Montreal alles über die bekannteste Puppe der Welt und ihre Freunde zeigt, ein lohnender Ausflug. Auf 465 Quadratmetern erleben Barbie-Fans die stylischen Puppen auf dem Laufsteg, als Star Trek Figuren oder als bekannte Charaktere von Coco Chanel bis hin zu Cher.

Musik ist das Thema des Musée des Ondes Emile Berliner. Der aus Deutschland stammende Namensgeber des Museums gilt als der Erfinder des Grammophons und der Schallplatte und spielt in dieser spannenden und interaktiven Ausstellung eine zentrale Rolle. Alle Apparate, aus denen Musik oder Bilder kommen werden in dieser außergewöhnlichen Sammlung dem Publikum präsentiert.

Wohl niemand geht gerne zum Zahnarzt, aber spannend ist die Ausstellung rund um das Thema Zähne in Montreal in jedem Fall. Das Zahnmedizinische Musée Eudore-Dubeau erzählt die Geschichte der Zahnmedizin und ihre Lehre in der Provinz Québec anhand einer bemerkenswerten Sammlung von Büchern, Instrumenten, Maschinen, Medikamenten sowie antiken Möbeln und Kunstwerken.

Es duftet nach frisch gemahlenem Kaffee im Couleur Café in Sainte-Agathe-des-Monts. Das Café ist seit kurzem Mitglied der Vereinigung Économusée®, die unter strengen Auflagen einheimische Produkte oder Handwerke auswählt und die Betriebe als Museen zertifiziert. Das Kaffee-Museum erzählt anhand von Farben, Dürften, Videos und verschiedenen Ausstellungsstücken die wunderbare Geschichte des Kaffees.

Glaskunst in seiner vollendeten Form erleben Besucher des Glasbläser Museum von Giuseppe Benedetto. Mit Eisen und Feuer werden aus Glas die spannendsten Gebilde und Formen gestaltet. Das ebenfalls der Vereinigung Économusée® angehörige Museum präsentiert eine breite Palette von Kreationen mit regionalem Einfluss, die traditionelle, zeitgenössische und experimentelle Inspirationen tragen.

Auf der „Île Verte“, der Grünen Insel inmitten des Sankt-Lorenz-Stroms, erwartet Besucher im Skelettmuseum eine bemerkenswerte Sammlung von über 300 Skeletten und Schädeln von Mensch und Tier, darunter auch zahlreiche Skelette großer Meeressäuger. Kinder lieben vor allem die Überbleibsel der Dinosaurier.



Diese und viele weitere Museen in der Provinz Québec unter: https://www.quebecoriginal.com/en-gb/search



Dank seiner Geografie und der tief verwurzelten Kultur und Geschichte ist die kanadische Provinz Québec eine einzigartige Destination in Nordamerika. Die Kombination aus atemberaubenden Naturlandschaften und lebendigen Städten machen Québec und seine 22 touristischen Regionen zu einem idealen Ziel für jeden Reisenden. Das Büro „Destination Québec“ ist offizieller Vertreter des Ministeriums für Tourismus Québec und betreut in dieser Funktion Reiseveranstalter, Medien und Endkunden bei allen Fragen rund um Québec.



