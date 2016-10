Holzbeschichtung vom Fachmann: Gehen Sie mit HGM auf Nummer sicher

Optimaler Schutz für Gartenhaus und Co.

(firmenpresse) - Das richtige Imprägnieren und Streichen ist das A und O, wenn Gartenhäuser oder auch andere Hölzer witterungsbeständig bleiben und so eine lange Lebensdauer erhalten sollen. HGM Haus- und Gartenmarkt GmbH in Sulingen ist seit vielen Jahrzehnten der Spezialist auf diesem Gebiet: Seit über 35 Jahren fertigt und vertreibt das Familienunternehmen Bausätze für Gartenhäuser, Holzgaragen und mehr. Die gezielte Vor- und Endbehandlung von Garten- und Freizeithäusern, aber von auch anderen Hölzern und Holzbauteilen sowohl für Privatkunden als auch für den B2B-Bereich gewährleistet einen vorbeugenden Schutz vor Schimmel, Bläue und Fäulnis.

Vorbeugendes Imprägnieren und Streichen von Gartenhäusern ab Werk

Dabei kann HGM-Gartenhäuser auf einen hochmodernen Maschinenpark zurückgreifen und so einen Tiefenwirkungsschutz garantieren. Durch die nachweislich höhere Eindringtiefe des Imprägniermittels in das Holz ist die Langlebigkeit tatsächlich weitaus beständiger als bei der herkömmlichen Behandlung von Hand zu Hause. Wenn also ein optimaler Schutz der Hölzer von Gartenhaus, Pavillon oder Carport vor Fäulnis, Bläue oder Schimmel gewährleistet sein soll, ist eine farblose Imprägnierung durch die HGM-Spezialmaschinen fast schon ein Muss. Nur so kann eine sichere Witterungsbeständigkeit erreicht werden. Zudem sind bei einer maschinellen Imprägnierung die Nut- und Federbereiche der Eckverbindungen ebenfalls ausreichend geschützt - auch nach dem Aufbau.

Mehr als 4.000 verschiedene Farbtöne wählbar

Durch die anschließende Beschichtung mit Lasuren oder Deckfarben bietet HGM einen zusätzlichen Feuchtigkeits- und zudem einen UV-Schutz. Hier steht eine Farbpalette von mehr als 4.000 verschiedenen RAL-Farbtönen zur Wahl, die in der hauseigenen HGM-Farbmischanlage passgenau erstellt werden. Die Imprägnierung dient hierbei auch als Haftgrund zwischen Holz und Farbbeschichtung - so entsteht eine optimale und besonders langlebige Verbindung. Nach dem Erstanstrich kann auch eine weitere maschinelle oder händische Farbbeschichtung erfolgen, so ist der Aufbau witterungsunabhängig ganzjährig möglich. Mehr Informationen zum Thema Holzbeschichtung und eine große Auswahl an Garten- und Freizeithäusern, Holzgaragen und Terrassen finden Interessierte auf www.gartenhaus-guenstig.de. Auch der Besuch vor Ort in Sulingen, von wo aus die Experten inzwischen nach ganz Europa liefern, ist empfehlenswert. Hier wartet die umfangreiche Werksausstellung der HGM Haus- und Gartenmarkt GmbH.





Die HGM Haus- und Gartenmarkt GmbH ist ein familiengeführtes Unternehmen aus Sulingen, das Bausätze für Gartenhäuser, Freizeithäuser, Gartenpavillons und mehr fertigt und vertreibt. Gegründet wurde das Unternehmen 1981 von Regina und und Jürgen Motzner als Groß- und Einzelhandel für Baustoffe. Seit 2004 ist Jörn Motzner der alleinige Geschäftsführer. Die HGM GmbH blickt auf eine über 35-jährige-Erfahrung zurück und versorgt mit seinen Gartenhäusern mittlerweile ganz Europa.

HGM Haus- und Gartenmarkt GmbH

HGM Haus- und Gartenmarkt GmbH

Markus Meyer

Leipziger Str. 1-6

27232 Sulingen

markusmeyer(at)hgm-motzner.de

04271 - 93 50 51

http://www.gartenhaus-guenstig.de/



HGM Haus- und Gartenmarkt GmbH

Jörn Motzner

Sulingen

04271-9350-0





