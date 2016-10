Neue ForeScout-Studie zeigt, dass gängige IoT-Geräte in weniger als drei Minuten gehackt werden können

(ots) - ForeScout Technologies, Inc., führender

Anbieter von Lösungen zur Absicherung des Internets der Dinge (IoT),

veröffentlicht heute seinen "IoT Enterprise Risk Report", an dem Samy

Kamkar, einer der bekanntesten ethischen Hacker in den USA,

maßgeblich beteiligt war. Die Studienergebnisse geben einen Einblick,

wie gängige IoT-Geräte in Unternehmen grundlegende Risiken für die

Sicherheit von Unternehmen aufwerfen.



"Das IoT ist nicht mehr wegzudenken, doch die Verbreitung und

Allgegenwart dieser Geräte vergrößert die Angriffsfläche enorm - und

bietet Hackern leicht nutzbare Einfallstore", erklärt Michael

DeCesare, Präsident und CEO, ForeScout Technologies, Inc. "Die Lösung

dieses Problems beginnt mit kontinuierlicher Sichtbarkeit,

Transparenz und Kontrolle von IoT-Geräten in Echtzeit, und zwar von

dem Augenblick an, in dem sie sich mit dem Netz verbinden. Denn man

kann nichts absichern, was man nicht sieht."



Anhand eines physischen Tests sowie der Analyse unabhängig

begutachteter Branchenuntersuchungen gelangt White Hat Hacker Samy

Kamkar zu dem Schluss, dass diese Geräte für Unternehmen erhebliche

Risiken mit sich bringen, da sie zumeist keine integrierten

Sicherheitsfunktionen besitzen. Bei denjenigen Geräten, die über

rudimentäre Sicherheitsfunktionen verfügten, stellte Kamkar fest,

dass viele mit gefährlich veralteter Firmware ausgestattet waren.



Zum Bericht geht es hier: http://ots.de/eXHFA







Pressekontakt:

Kafka Kommunikation GmbH & Co. KG

Ferdinand Kunz

089 74 74 70 580

fkunz(at)kafka-kommunikation.de



Original-Content von: ForeScout Technologies, übermittelt durch news aktuell



Dies ist eine Pressemitteilung von

ForeScout Technologies

Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Datum: 27.10.2016 - 14:13

Sprache: Deutsch

News-ID 1417725

Anzahl Zeichen: 1863

Kontakt-Informationen:

Firma: ForeScout Technologies

Stadt: Cupertino, USA





Diese Pressemitteilung wurde bisher 76 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung