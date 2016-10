Nico Rosberg zum ADAC Motorsportler des Jahres gewählt

Nico Rosberg ist ADAC Motorsportler des Jahres. Im vierten und

letzten Wahlgang wählte am Mittwochabend in München eine Jury aus

Medien- und ADAC-Vertretern den gebürtigen Wiesbadener einstimmig.

Rosberg setzte sich damit gegen den vierfachen Rallye-Weltmeister

Sébastien Ogier durch. "Nico Rosberg hat schon jetzt ein

beeindruckendes Motorsportjahr hinter sich. Neun Formel-1-Siege in 18

Rennen sprechen für sich", sagt ADAC Sportpräsident Hermann Tomczyk.

"Nico zeigt sich in dieser Saison extrem kampfstark und kann auch in

schwierigen Situation, insbesondere auch gegen seinen Teamkollegen,

bestehen. Ganz gleich, ob er noch Formel-1-Weltmeister wird oder

nicht, den Titel als ADAC Motorsportler des Jahres hat er verdient.

Wie so viele erfolgreiche Motorsportler, hat Nico seine ersten

motorsportlichen Schritte in einer der Nachwuchsserien des ADAC

gemacht und die Formel BMW ADAC im Jahr 2002 gewonnen."



"Ich fühle mich sehr geehrt, da diesen Preis schon viele

bedeutende Namen des deutschen Motorsports erhalten haben", so Nico

Rosberg. "Ich durfte diese Saison schon einige Mal ganz oben auf dem

Podium in der Formel 1 stehen, ich bin mir sehr wohl bewusst, dass

ich dies größten Teils meinem Team zu verdanken habe. Denn ohne

diesen Silberpfeil wären Rennsiege nicht möglich. Meinem Team gehört

der Preis genauso. Vielen Dank an den ADAC für diese Ehrung, das gibt

mir noch mal eine besondere Motivation für den Rest der Saison. Ich

hoffe, noch den einen oder anderen Sieg einzufahren."



Zum ADAC Junior-Motorsportler des Jahres wurde Maximilian Günther

gewählt. Die Jury entschied sich ebenfalls im vierten und letzten

Wahlgang mit 8:3 Stimmen für den 19-jährigen aus Oberstdorf und gab

ihm damit den Vorzug vor Mick Schumacher. Günther belegte in seinem



zweiten Jahr in der FIA Formel 3 Europameisterschaft den zweiten

Platz. In den Jahren 2013 und 2014 startete er im ADAC Formel

Masters, der Vorgängerserie der ADAC Formel 4, und belegte jeweils

Rang zwei. "Maximilian Günther hat es mit seinem Talent und

Beharrlichkeit in den ADAC Kart Meisterschaften über das ADAC Formel

Masters bis zum Formel-3-Vize-Europameister geschafft. Eine starke

Leistung, die zeigt, dass unsere Nachwuchsarbeit funktioniert", so

ADAC Sportpräsident Hermann Tomczyk. "Wenn Maximilian weiter so

konsequent arbeitet und auch die notwendige Unterstützung aus der

Industrie erhält, dann kann sein Weg ganz nach oben führen."



"Mega, einfach unglaublich, mit dieser Wahl habe ich überhaupt

nicht gerechnet. Diese Auszeichnung ist für mich etwas sehr

Besonderes. Vielen Dank an die Jury aber auch an den ADAC und die

ADAC Stiftung Sport, die mich schon in frühen Jahren unterstützt

haben", sagt Maximilian Günther.



Die Jury zur Wahl des ADAC Motorsportler des Jahres und ADAC

Junior Motorsportler des Jahres bestand aus: Bianca Garloff

(Chefredakteurin Auto Bild Motorsport), Jürgen Kemmner (Stuttgarter

Zeitung), Christian Nimmervoll (Chefredakteur Motorsport-Total.com),

Michael Ohr (Leiter Zentralabteilung HR Sport), Marion Rott

(Motorsport Magazin) sowie den ADAC-Vertretern Jürgen Fabry (Referent

für Automobile), Dieter Junge (Referent für Motorräder), Manfred

Rückle (Referent für Motorboote) und dem Gastgeber ADAC

Sportpräsident Hermann Tomczyk.



Die Ehrung der ADAC Motorsportler des Jahres findet am 17.

Dezember 2016 im Rahmen der ADAC SportGala in der ADAC-Zentrale in

München statt. Rosberg erhält den großen Christophorus aus

Nymphenburger Porzellan, Günther ein kleines Pendant.



Der ADAC Motorsportler des Jahres wird seit 1980 für herausragende

Leistungen im Motorsport vergeben. Die Liste der Gewinner beginnt mit

den Rallye-Weltmeistern Walter Röhrl/Christian Geistdörfer. Auch

Formel-1-Rekordweltmeister Michael Schumacher, der viermalige

Formel-1-Weltmeister Sebastian Vettel, DTM-Rekordchampion Bernd

Schneider sowie der fünfmalige Motorradweltmeister Anton Mang und der

Sieger der 24h von Le Mans, Nico Hülkenberg erhielten bereits die

Auszeichnung. Der Titel ADAC Junior-Motorsportler des Jahres wurde

erstmals 1990 verliehen.







