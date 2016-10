Fotoausstellung in Frankfurt - Monochrom

Die Fotografen Nina Czerwenka und Manuel Gauda von Fotografie Kreativ zeigen in einer Ausstellung Schwarzweiß-Fotografien in Frankfurt. Die Ausstellung läuft vom 11. Nov bis 12. Dez 2016.

Am 11.11. ab 18:30 laden die Künstler zur Vernissage in der Gutleutstr. 322 in Frankfurt am Main.

Näheres finden Interessierte unter www.fotografiekreativ.de

(firmenpresse) - Gerade im Kunstbereich ist Film ist wieder verstärkt im Kommen. Daher widmen sich die beiden Fotografen nicht nur der digitalen, sondern besonders auch der analogen Fotografie. Mittelpunkt dieser Ausstellung bilden Schwarzweißaufnahmen, die zum Teil in Handarbeit entwickelt und vergrößert wurden.

Die Finissage findet am 18.12 um 15:00 statt.



Die Schwarzweißfotografie lebt vom Spiel von Licht, Schatten und Kontrasten. Die Abwesenheit von Farbe, die Reduktion auf das Wesentliche übt dabei eine ganz eigenen Faszination aus.

Der analoge Arbeitsprozess ist dabei ein ganz anderer als der Umgang mit dem digitalen Medium.

Die Konzentration und Auseinandersetzung mit dem Motiv ist bei Fotografieren mit Film ganz anders als bei der Digitalfotografie.

Die Fotografen veranstalten auch Kurse und Workshops zum Thema Fotografie, um anderen diese Faszination näher zu bringen. Das Kursprogramm finden Interessierte auf der Webseite http//www.fotografiekreativ.de

Außerdem ist ein Buch zum Thema fotografische Bildkomposition unter dem Titel "Fotografisches Sehen" im Buchhandel erhältlich.





Fotografie Kreativ bietet seit 2007 Fotokurse und Fotoworkshops für Anfänger und Fortgeschrittene an. Außerdem sind inhouse-Fortbildungen für Unternehmen und deren Mitarbeiter, sowie offene Seminare im Programm.

Die Fotokurse umfassen ein breites Spektrum an Themen für Anfänger und Fortgeschrittene. Neben Tageskurses sind auch Wochenendseminare und die Sommerakademie im Angebot. Einzelworkshops und Kaufberatung runden die Palette ab.



Kommentare zur Pressemitteilung