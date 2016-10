Perückengeschäft Wellkamm in Düsseldorf

Das renommierte Perückengeschäft Wellkamm in Düsseldorf ist bekannt für seine vielfältige Auswahl an hochwertigen Zweifrisuren aus Echt- und Kunsthaar sowie seinen erstklassigen Service.

(firmenpresse) - Das Perückengeschäft Wellkamm in Düsseldorf - der Zweithaarspezialist in Nordrhein-Westfalen



Das Perückengeschäft Wellkamm stellt die erste Adresse in Düsseldorf und Umgebung für typgerechte Zweithaarfrisuren dar. Insbesondere für die schnelle und fachkundige Beratung bei krankheitsbedingtem Haarausfall genießt Wellkamm einen hervorragenden Ruf. Das Ladengeschäft befindet sich der Glockenstraße in gut erreichbarer Lage. Hier entdecken Kunden ein riesiges Sortiment an Perücken, die mit ihrer natürlichen Optik begeistern. Auch die unkomplizierten Pflegeeigenschaften sowie die Haltbarkeit der Echt- und Kunsthaarmodelle lassen keine Wünsche offen. Zweithaarfrisuren sind bei Wellkamm in allen Längen und in vielen verschiedenen Farben verfügbar. Genauso facettenreich präsentiert sich die Auswahl an Haarschnitten: Vom zeitlosen Bob bis hin zur modernen Lockenfrisur in Schulterlänge ist hier alles verfügbar. Sämtliche großen Zweithaarhersteller, wie zum Beispiel Ellen Wille und Gisela Meyer, sind im umfangreichen Angebot an Perücken für Damen, Herren und Kinder vertreten.



Kompetenter und persönlicher Service - für Wellkamm eine Selbstverständlichkeit



Die Beratung im Perückengeschäft Wellkamm in Düsseldorf kann nur als vorbildlich bezeichnet werden: Sie ist von Fachkunde und einen sensiblen und einfühlsamen Umgang mit den Kunden geprägt. Krankheitsbedingter Haarausfall tritt in den meisten Fällen als Alopecia areata oder als Folge einer chemotherapeutischen Krebsbehandlung auf. Auch hormonelle Ursachen für den Haarausfall sind weit verbreitet. Die erfahrenen Servicemitarbeiter von Wellkamm wissen, wie belastend sich Haarverlust auf das Selbstwertgefühl und die Lebensqualität auswirken. Sie nehmen sich viel Zeit für jeden Kunden und machen Betroffenen Mut: Schließlich lassen sich exklusive Perücken, die perfekt angepasst sind, kaum von echten Haaren unterscheiden. In aller Ruhe und in diskreten Kabinen unterstützen die Berater ihre Kunden beim Auswählen und Ausprobieren verschiedener Perücken. Selbstverständlich bildet auch das Einschneiden der Zweitfrisur einen Teil des umfassenden Service.





Immer für den Kunden da



Beratungen werden nicht nur im Ladengeschäft von Wellkamm angeboten: Auf Wunsch des Kunden kommen Servicemitarbeiter auch ins Krankenhaus oder nach Hause. Viele Betroffen empfinden die Auswahl einer Perücke in den eigenen vier Wänden, an der auch Angehörige und Freunde zugegen sind, als angenehmer. Zu den besonderen Angebot, durch die sich das Perückengeschäft Wellkamm auszeichnet, gehört auch der Notfallservice: Unter einer Hotline sind stets Mitarbeiter erreichbar, um zu jeder Tages- und Nachtzeit weiterzuhelfen. Wer unter Haarausfall aufgrund einer Krankheit oder medizinischen Therapie leidet, hat Anspruch auf Unterstützung durch seine Krankenkasse. Das Perückengeschäft Wellkamm in Düsseldorf ist langjähriger Partner aller deutschen Krankenkassen. Kunden können sich von ihrem behandelnden Arzt ein Rezept für eine Zweighaarfrisur ausstellen lassen. Perückengeschäft Wellkamm übernimmt die Verhandlungen mit der Krankenkasse und reicht das Rezept ein.









