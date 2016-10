Fotokurse in Frankfurt - Programmvorstellung 2017

Fotografieren liegt im Trend.

Fotografie Kreativ aus Frankfurt hat das neue Fotokurs-Programm 2017 vorgestellt. Es sind Fotokurse und Fotoworkshops für Anfänger und Fortgeschrittene im Programm. Neu im Angebot sind spezielle Fotoworkshops für Smartphones und Schnupperkurse für analoge Fotografie.

Interessierte haben die Wahl zwischen Fotokursen in Gruppen oder individueller Betreuung in Einzelcoachings.

(firmenpresse) - Neben Smartphones und den digitalen Kompaktkameras werden immer mehr digitale Spiegelreflexkameras oder so genannte Systemkameras ( ohne Spiegelmechanik, aber mit Wechselobjektiven) verkauft. Die einen möchten die Entwicklung des Nachwuchses im Bild festhalten. Andere nutzen ihre Kamera um im Sommer loszuziehen und tolle Motive für selbstgestaltete Fotobücher, Kalender oder Postkarten einzufangen.

Da Kameras aber nicht immer selbst erklärend sind, nutzen viele Hobbyfotografen gerne die Möglichkeit sich ihre Kamera in einem Fotokurs erklären zu lassen. Gerne werden Fotokurse auch verschenkt. Fotografie Kreativ bietet dazu verschiedenen Gutschein-Bundles an. Nähere Infos zur Buchung und Bestellung unter www.fotografiekreativ.de



Unter dem Motto „Bewusster klicken“ bietet Fotografie Kreativ zum Beispiel einen Fotokurs für Einsteiger, der auch 2017 in Frankfurt angeboten wird. Hier geht es darum besser mit seiner Kamera zurechtzukommen und das Optimale aus ihr herauszuholen. Darüber hinaus gibt es zahlreiche Fotokurse für Fortgeschrittene, die sich mit bestimmten Themengebieten innerhalb der Fotografie beschäftigen möchten. So können sich Fotobegeisterte an Nacht,- Porträt oder Architekturfotografie ausprobieren. Genauso wichtig wie die Technik ist natürlich das kreative und gestalterische experimentieren. Dazu können Hobbyfotografen Workshops zum Thema Bildgestaltung oder „wildes fotografieren“ besuchen.

Informationen zum Kursprogramm in Frankfurt, Preisen und Terminen erhält man auf der Webseite: www.fotografiekreativ.de/fotokurse/fotokurse-in-frankfurt/

Dort findet man das gesamte Fotokursprogramm von Fotografie Kreativ, sowie sämtliche andere wichtige Informationen.





http://www.fotografiekreativ.de



Fotografie Kreativ bietet seit 2007 Fotokurse und Fotoworkshops für Anfänger und Fortgeschrittene an. Außerdem sind inhouse-Fortbildungen für Unternehmen und deren Mitarbeiter, sowie offene Seminare im Programm.

Die Fotokurse umfassen ein breites Spektrum an Themen für Anfänger und Fortgeschrittene. Neben Tageskurses sind auch Wochenendseminare und die Sommerakademie im Angebot. Einzelworkshops und Kaufberatung runden die Palette ab.



Fotografie Kreativ

Fotografie Kreativ

Nina Czerwenka

Gutleutstr. 322

60327 Frankfurt

www.fotografiekreativ.de

Email: info(at)fotografiekreativ

Telefon: 069 61 99 33 49

Fotografie Kreativ

Nina Czerwenka

Gutleutstr. 322

60327 Frankfurt

www.fotografiekreativ.de

Email: info(at)fotografiekreativ

Telefon: 069 61 99 33 49

