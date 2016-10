ABW stärkt seine Alleinstellung mit "alter" Technik: mechanisch statt CNC

Beständig und zielbewusst - so bewegt sich der oberösterreichische Drehteilehersteller ABW höchst erfolgreich gegen den Strom der reinen CNC-Orientierung.

Geschäftsführer Josef Paarhammer mit den neuen Sechsspindler-Kurvenautomaten

(firmenpresse) - Bei ABW ist man sich der Tatsache bewusst, dass nicht immer nur die modernste Technik punktet. Die Kombination aus "alter" Technik und den neuessten Erkenntnissen macht den feinen Unterschied aus, denn das, was sich oft von vornherein ausschließt, das macht die ABW Automatendreherei Brüder Wieser GmbH in Oberwang aus: Produktion anhand "alter" Technologie von über 40 kurvengesteuerten Ein- und Sechsspindler-Drehmaschinen dank jahrzehntelanger Erfahrung seiner Mitarbeiter.



Gemeinsam mit den niedrigeren Anschaffungskosten ergibt sich eine Reduktion der Produktionskosten gegenüber einer CNC-Maschine. Dass heutzutage noch mit Maschinen produziert werden kann, die mechanisch und nicht CNC-gesteuert sind, ermöglichen ausschließlich die Treue und der Erfahrungsaustausch der langjährigen Mitarbeiter. Gerade bei Großserien ist die ABW mit seinen Kurvendrehautomaten unschlagbar. Der höhere Rüstaufwand wird dann von der niedrigen Zykluszeit von bis zu 1000 Stk./Stunde schnell überholt. Mit der diesjährigen Anschaffung drei neuer Sechsspindler-Kurvendrehautomaten setzt man diesen Kurs fort.



In Kombination mit dem zusätzlichen CNC- und Automatisierungsbereich wird bei der Fertigung aus einer großen Bandbreite an Maschinen gewählt. So entstehen jährlich über 30 Mio. Drehteile und versorgen verschiedenste Branchen, wie zum Beispiel die Automobil-, die Beschläge- und die Elektroindustrie.



Auf der Internetseite www.abw-drehteile.at können sich Interessierte in einem Kurzvideo die Funktionsweise der kurvengesteuerten Sechsspindler im Original ansehen und weitere Informationen einholen.







Wir erzeugen Drehteile von 2 - 65 mm Durchmesser aus allen zerspanbaren Materialien wie Automatenstahl oder Rostfrei, Messing, Kupfer, Aluminium, Kunststoff sowie auch Titan. Unsere Stärken sind Serien ab 500 Stück.



Aufgrund unseres großen Maschinenparks mit Kurvendrehautomaten, CNC-Drehmaschinen, Einspindlern, Sechsspindlern sowie auch Kurzdrehern und Langdrehern haben wir die Möglichkeit für Ihre Drehteile immer die beste und kostengünstigste Fertigungsvariante auszuwählen!



Beinahe 3.000.000 Drehteile im Monat werden derzeit auf über 50 Drehautomaten hergestellt.

Ihre Drehteile könnten auch dabei sein!



ABW Automatendreherei Brüder Wieser GmbH

Gewerbestraße 2, 4882 Oberwang

Firma: ABW Automatendreherei Brüder Wieser GmbH

Ansprechpartner: Josef Paarhammer

Stadt: Oberwang

Telefon: (0043) 6233 20055



