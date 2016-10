Schauwerk Berlin - Ausstellung: DIE SCHAU08 - Impulskraft künstlerischen Werdens

Das Schauwerk Berlin e.V., die gemeinnützige Plattform zur Förderung zeitgenössischer Kunst, lädt am 04.11.2016 um 19 Uhr zur SCHAU08 in den ART Stalker in Berlin Charlottenburg ein.

Schauwerk Berlin - Ausstellung: DIE SCHAU08 - Impulskraft künstlerischen Werdens

(firmenpresse) - DIE SCHAU08 -Impulskraft künstlerischen Werdens

Das Schauwerk Berlin e.V., die gemeinnützige Plattform zur Förderung zeitgenössischer Kunst, lädt am 04.11.2016 um 19 Uhr zur SCHAU08 in den ART Stalker in Berlin Charlottenburg ein.

Mit der SCHAU wird neun aufstrebenden Künstlern eine Plattform gegeben, ihre Werke der Öffentlichkeit zu präsentieren. Der Kunst wird dabei der passende Raum gegeben, das Wesentliche der einzelnen künstlerischen Positionen aus Malerei, Bildhauerei, Skulptur und Installation in einer Atmosphäre herauszustellen, die anregt, Impulse zu spüren, sie für sich zu reflektieren und sich auszutauschen. Die SCHAU findet an nur einem Abend statt und möchte mit DJ und Bar zum längeren Verweilen und Diskursen mit der Kunst und den Künstlern einladen.

Seit 2011 ist der ehrenamtlich arbeitende Kunstverein Schauwerk Berlin mit seinen SCHAUen in der Öffentlichkeit. So konnten in den vergangenen 5 Jahren 53 Künstler in jeweils neuen Locations ausgestellt werden. Das Schauwerk

Berlin agiert nicht aus wirtschaftlichem Interesse, sondern als Förderer und Mittler zeitgenössischer Kunst. Es reiht sich somit in die lange Tradition deutscher Kunstvereine ein, die sich für die Vielfalt künstlerischer Ausdrucksformen in der zeitgenössischen Kunst einsetzen. Sie schaffen Raum für

junge innovative künstlerische Praxis, die sich nur in der Freiheit der Selbstbestimmung finden und wieder neu erfinden kann.



Künstler der Ausstellung:

FRIEDRICH WEBER – Objektkunst

DAVID MILDNER – Malerei

ERFAN ABOUTALEBI – Zeichnung, Bildhauerei

FRANCESCO PETRUCCELLI – Skulptur

JULIANE TÜBKE – Bildhauerei, Fotografie

TOMAS ESPINOSA – Bildhauerei

MARIA NAIDYONOVA – Malerei

SHAHED NAJI – Installation

CHRISALEKS – Fotografie

http://schauwerk-berlin.de/



Freitag 04. November 2016

Beginn: 19 Uhr

Eintritt Frei

ART Stalker - Kunst+Bar+Events - Kaiser-Friedrich-Str. 67 - 10627 Berlin

+49(0)30 - 22052960 - mail(at)art-stalker.de - www.art-stalker.de





Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://www.art-stalker.de



Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

ART Stalker

... verbindet lockere Bar-Atmosphäre mit internationaler Kunst.

Bühne für junge und etablierte Liveauftritte. Art Stalker in der Kaiser-Friedrich-Str. 67 ist die neue Event-Bar in Berlin-Charlottenburg.

Pep up the West!





Dies ist eine Pressemitteilung von

Rooftop ARTs UG (haftungsbeschränkt)

Leseranfragen:

SCHAUWERK BERLIN

PLATTFORM ZUR FÖRDERUNG DER KÜNSTE E.V.

GEMEINNÜTZIGER VEREIN

Miquelstrasse 67

14195 Berlin



oder

ART Stalker - Kunst+Bar+Events - Kaiser-Friedrich-Str. 67 - 10627 Berlin

+49(0)30 - 22052960 - mail(at)art-stalker.de - www.art-stalker.de

PresseKontakt / Agentur:

SCHAUWERK BERLIN

PLATTFORM ZUR FÖRDERUNG DER KÜNSTE E.V.

GEMEINNÜTZIGER VEREIN

Miquelstrasse 67

14195 Berlin



oder

ART Stalker - Kunst+Bar+Events - Kaiser-Friedrich-Str. 67 - 10627 Berlin

+49(0)30 - 22052960 - mail(at)art-stalker.de - www.art-stalker.de

Datum: 27.10.2016 - 15:14

Sprache: Deutsch

News-ID 1417745

Anzahl Zeichen: 2290

Kontakt-Informationen:

Firma: Rooftop ARTs UG (haftungsbeschränkt)

Ansprechpartner: ART Stalker - Jennifer Spruß

Stadt: Berlin

Telefon: +49(0)30 - 22052960



Meldungsart: Erfolgsprojekt

Versandart: Veröffentlichung

Freigabedatum: 27.10.2016



Diese Pressemitteilung wurde bisher 65 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung