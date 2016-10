83 Milliarden Euro Rentenlücke / Bedingt demografiefähig

(ots) - Deutschland steht ein demografischer Wandel bevor;

das ist bekannt, unbestritten und auch auf absehbare Zeit nicht zu

ändern. Während bis 2040 die Zahl der über 65-Jährigen um über sechs

Millionen zunimmt, schrumpft die "erwerbsfähige" Bevölkerung um

sieben Millionen Personen. Die Folgen sind abseh- und abzählbar: im

öffentlichen Gesamthaushalt werden 2040 rund 144 Milliarden Euro

fehlen. Das größte Loch reißt die gesetzliche Rentenversicherung.



Im Jahr 2040 werden in Deutschland 38,2 Millionen Nettozahler ganz

oder teilweise den Lebensunterhalt von 41 Millionen Nettoempfängern

finanzieren müssen. Zum Vergleich: derzeit ist das Verhältnis noch

anders herum, 44,8 Millionen Nettozahlern stehen 36,4 Nettoempfänger

gegenüber. Diese Entwicklung hat weitreichende Folgen für den

öffentlichen Gesamthaushalt, insbesondere für die Rentenkassen.

Insgesamt beträgt der Finanzierungssaldo der öffentlichen Haushalte

im Jahr 2040 nach Berechnungen von Prognos 144 Milliarden Euro. Davon

entfallen 36 Milliarden auf die gesetzliche Krankenversicherung

(GKV), 13 Milliarden auf die Pflegeversicherung und zehn Milliarden

Euro fehlen in den Kassen der Gebietskörperschaften. Zur Finanzierung

der gesetzlichen Rente fehlen weitere 83 Milliarden Euro. Würde die

Regierung, wie momentan diskutiert, das Rentenniveau auf heutigem

Niveau festschreiben, erhöhte sich die Finanzierungslücke um weitere

20 Milliarden auf 103 Milliarden Euro (alle Zahlen sind wachstums-

und kaufkraftbereinigt, d.h. sie entsprechen heutigen Euro-Werten).

Im Auftrag der Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft (INSM) hat

Prognos auch untersucht, wie sich bis zum Jahr 2040 die

Gesamtbelastungen entwickeln werden. Demnach müssten die

Beitragssätze der Sozialversicherungen von heute zusammengerechnet

39,5 auf 49,2 Prozent steigen - im Falle eines konstanten

Rentenniveaus sogar auf 52 Prozent.





Angesichts dieser Prognosen appelliert der Geschäftsführer der

INSM, Hubertus Pellengahr, eindringlich an die verantwortlichen

Politiker in Bundesregierung und Bundestag. "Auch ohne zusätzliche

Belastungen drohen die Beitragssätze der Sozialversicherungen völlig

aus dem Ruder zu laufen." Die gegenwärtig gut gefüllten Kassen dürfen

nicht darüber hinwegtäuschen, dass die heute 20- bis 60-Jährigen

schon bald vor einer riesigen Finanzierungslücke stehen werden. Diese

Lücke müsse generationengerecht geschlossen werden. "Ein höheres

Rentenniveau, eine kostspielige Angleichung der Ost-Renten oder

zusätzliche Ausgaben für die Mütterrente mögen aus Sicht von

Wahlkampfstrategen eine verlockende Idee sein, führen aber genau in

die falsche Richtung. Wer unser Rentensystem funktionsfähig und

gerecht halten will, muss die betriebliche und private Vorsorge

stärken und das Renteneintrittsalter angemessen anheben."



Auch die Wissenschaftler von Prognos warnen vor weiteren

Belastungen. "Der demografische Wandel nimmt erst in den nächsten

Jahren spürbar an Fahrt auf. Finanzierungsdefizite in den staatlichen

Haushalten drohen bereits ab den 2020er Jahren. Das in unserer Studie

betrachtete Jahr 2040 markiert nur die Spitze des Eisbergs. Wer vor

diesem Hintergrund neue Leistungen und Ausgaben verspricht, sollte

rechtzeitig über deren Finanzierung nachdenken."



