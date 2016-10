Gräflicher Park Grand Resort mit Spa Business Award ausgezeichnet

Auf der diesjährigen spa market conference wurde das Hotel Gräflicher Park Grand Resort als Sieger in der Kategorie „Beauty & Spa“ ausgezeichnet.

(firmenpresse) - Insgesamt gab es 2016 acht Award-Kategorien. Dieser Preis gilt als „Oscar“ der Spa Branche und wird vom spa business verlag für Häuser im deutschsprachigen Raum vergeben. Damit setzt sich eine Erfolgsgeschichte fort: Erst vor wenigen Wochen wurde dem Hotel das Prädikat „kodexzertifizierte Location“ zugesprochen, welches die Einhaltung sämtlicher pharmazeutischer und medizintechnischer Richtlinien durch das Resort in Bad Driburg ausweist.



Für die Vergabe des Spa Business Award zeichnet eine Fachjury aus Hoteldirektoren und Spa-Managern der Erstplatzierten im vorangegangenen Jahr sowie Redakteuren des spa business verlags verantwortlich. Bewertet wurden Parameter wie Alleinstellungsmerkmal (USP), Spezialisierung entsprechend der beworbenen Kategorie, Design, Spa-Marketing sowie Personal- und Qualitätsmanagement.















Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://www.graeflicher-park.de



Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Gräflicher Park Grand Resort

Das Wellness-Spa-Hotel Gräflicher Park Grand Resort mit 135 Zimmern und Junior-Suiten sowie sechs Logierhäusern befindet sich inmitten des gleichnamigen englischen Landschaftsparks am Fuße des Teutoburger Waldes und bietet seinen Gästen neben erstklassiger Medical Wellness auch die Möglichkeit, Tagungen und Events in einem exklusiven Umfeld zu veranstalten. Dafür stehen 13 repräsentative VDR-zertifizierte Tagungs- und Veranstaltungsräume für bis zu 500 Personen zur Verfügung. Alle Räume verfügen über einen Blick in den Park und sind komplett verdunkelbar. Brunnenarkaden, Fest- und Theatersaal verfügen über WLAN und sind mit Kraftfahrzeugen zu befahren. Fest- und der Theatersaal können miteinander verbunden werden. Insbesondere die Verbindung mit dem Kooperationspartner Bilster Berg bietet ein weites Feld für fahraktive Events und Incentives mit hohem Motivationsfaktor. 1782 von Caspar Heinrich von Sierstorpff begründet, verfolgt der 64 Hektar große Gräfliche Park den Anspruch, seinen Besuchern ein besonderes Refugium zur Erholung von Körper, Geist und Seele zu bieten. Bis heute befindet sich das Grand Resort Hotel im Besitz der Familie Oeynhausen-Sierstorpff.



Dies ist eine Pressemitteilung von

Gräflicher Park Grand Resort

PresseKontakt / Agentur:

Newslounge

info(at)newslounge.de

Datum: 27.10.2016 - 15:19

Sprache: Deutsch

News-ID 1417751

Anzahl Zeichen: 1022

Kontakt-Informationen:

Firma: Gräflicher Park Grand Resort

Ansprechpartner: Britta Pollmann

Stadt: Bad Driburg

Telefon: +49 52 53 / 95 23-154



Meldungsart: bitte

Versandart: Veröffentlichung



Diese Pressemitteilung wurde bisher 48 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung