Get the Point unterstützt die Markenführung von König+Neurath.

Köln, Oktober 2016. Um den geschäftlichen Erfolg von König + Neurath, dem Komplettanbieter für Büro-, Sitzmöbel- und Raumsysteme, für die Zukunft zu sichern und auszubauen, sollte das Profil der Marke geschärft und die Stärken noch deutlicher herausgestellt werden. Für diese wichtige Aufgabe holte sich König + Neurath die Unterstützung der Markenexperten von Get the Point.

(firmenpresse) - Im Rahmen einer intensiven Konzeptphase, der eine Analyse und ein Markenworkshop vorausgingen, und mehreren Abstimmungs- und Präsentationsstufen konzipierte die Kölner Agentur Get the Point die Grundlagen für den neuen Auftritt. Diese befinden sich nun in der Erprobungsphase und erhalten ihren Feinschliff. Doch ein Kernelement der Konzeption wird im Zusammenhang mit dem größten Branchenanlass, der ORGATEC 2016, das Licht der Fachwelt erblicken: „DIE WERTEFABRIK“. Was genau dahinter steckt, kann jeder Interessierte noch bis zum 29.10.2016 live erleben. Auf dem Stand von König + Neurath, Halle 7 Stand A60.





Get the Point ist eine Agentur für sinnvolle Kommunikation und seit fast 25 Jahren für die Positionierung und Markenbildung meist mittelständischer Großunternehmen aus dem B2B-Bereich tätig. Mit der Entwicklung integrierter Kommunikationskonzepte und deren Umsetzung sorgt Get the Point für die Positionierung von Marken, Unternehmen und Produkten. Die Kundenliste reicht von großen Marken wie Deutsche Telekom bis hin zu Marktführern unterschiedlicher Branchen wie Hahn AG, Duvenbeck, profine oder Trilux. Weitere Infos unter www.getthepoint.de.

Get the Point GmbH

