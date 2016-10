Die Deutschen und die Polen - Dokumentationsreihe in 3sat

Mittwoch, 9. November 2016, ab 20.15 Uhr

Erstausstrahlung



Die Dokumentationsreihe "Die Deutschen und die Polen" von Andrzej

Klamt, Zofia Kunert und Gordian Maugg erzählt in drei Teilen die

Geschichte der Nachbarschaft der Deutschen und der Polen. In den 1000

Jahren gemeinsamer Geschichte finden sich viele Belege enger

Kooperation und eines intensiven politischen und kulturellen

Miteinanders. Die Reihe, ein deutsch-polnisches Filmprojekt, das auch

im polnischen Fernsehen TVN gezeigt wird, zeichnet - zum Teil in

Spielszenen - das Verhältnis über die Jahrhunderte bis in unsere Tage

nach.



Obwohl Deutsche und Polen ein vermeintlich schwieriges Verhältnis

verbindet, zeigt der erste Teil "Frieden und Krieg - Nachbarn für

1000 Jahre" ein anderes Bild von der Beziehung. Er macht deutlich,

dass ihr Verhältnis die meiste Zeit von Kooperation und einem

intensiven politischen und kulturellen Miteinander geprägt ist. Bis

heute wird die deutsch-polnische Geschichte oft verkürzt und

einseitig - als eine Aneinanderreihung von Kriegen, Teilungen und

Besetzungen - dargestellt. Die kriegerischen und feindlichen

Auseinandersetzungen werfen bis heute zwar lange Schatten. Doch dies

ist nur die halbe Wahrheit. Die historischen Beziehungen beider

Völker waren lange Zeit geprägt von friedlicher Koexistenz,

Zusammenarbeit und Austausch.



Der Teil zwei "Feinde und Freunde - Von den Teilungen bis zur

Europäischen Union", im Anschluss um 21.00 Uhr, zeigt die Zeit der

negativen Politik, die mit der Gründung und dem Aufstieg von Preußen

als europäische Großmacht beginnt. Sie ist die eng geknüpft an die

Zerschlagung und den Zerfall des polnischen Staates und setzt sich

fort bis zur politischen Wende der Jahre 1989/91.



"Schicksalsverbunden - Deutsche, Polen und Juden", der dritte

Teil, beschäftigt sich mit einem der spannendsten und bisher wenig



erforschten Kapitel der deutsch-polnischen Geschichte: Die

wechselseitige Migration und der Kulturaustausch. Schon im frühen

Mittelalter zogen deutsche Siedler nach Polen und wurden dort

heimisch. Viel später begann die Massenmigration der Polen nach

Deutschland.



