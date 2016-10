"Held im Rosenfeld": Erlös des Online-Spiels übergeben / Unterstützung für die Deutsche Multiple Sklerose Gesellschaft, Bundesverband e.V., und die DMSG Hessen e.V. (FOTO)

Das Online-Spiel "Held im Rosenfeld", das im Rahmen der

diesjährigen "Multiple SkleROSE"-Aktion zum Welt MS Tag startete, war

ein großer Erfolg: Insgesamt 8.000 Euro erspielten die Teilnehmer,

indem sie auf verschiedenen Levels fleißig Rosen pflückten und

Hindernissen auswichen. Diese Summe übergab Sanofi Genzyme nun zu

gleichen Teilen an die Deutsche Multiple Sklerose Gesellschaft

(DMSG), Bundesverband e.V. und die DMSG Hessen e.V.



Erfolg des Online-Spiels "Held im Rosenfeld"



Zum Welt MS Tag am 25. Mai 2016 startete das Online-Spiel "Held im

Rosenfeld", das auf 20 Levels abwechslungsreichen Spielspaß mit dem

guten Zweck verband: Waren genügend Rosen gesammelt, öffnete sich ein

Rosenbogen. Wer diesen durchschritt, beendete erfolgreich das Level

und leistete damit einen Beitrag zur Spendensumme. Die Aktion lief

bis zum 30. September 2016. "Wir möchten uns bei allen, die in diesem

Jahr tatkräftig virtuell Rosen gepflückt haben, bedanken", so Dr.

Gerhard Becker, Head of Patient Support bei Sanofi Genzyme. "Dank der

großen Resonanz können wir die wichtige Arbeit des Bundesverbandes

der DMSG und des Landesverbandes Hessen unterstützen."



Unterstützung des Bundes- und Landesverbands der DMSG



"Über die Zuwendung freuen wir uns sehr, da wir ohne finanzielle

Förderung nicht das für Menschen mit Multiple Sklerose leisten

könnten, was uns so möglich wird", sagt Prof. Dr. Judith Haas,

Vorsitzende der DMSG, Bundesverband e.V., "Im Rahmen unserer

Tätigkeiten begleiten wir MS-Erkrankte und ihre Familien in der Zeit

nach der Diagnose und darüber hinaus, um sie bei der

Krankheitsbewältigung optimal zu unterstützen. Dazu gehören

professionelle, laienverständliche, wertneutrale Aufklärung und

Information, nicht nur über die Erkrankung als solche, sondern über

alle Themen, die für ein Leben mit MS eine Rolle spielen." Über den



Erlös der Aktion freut sich auch der Geschäftsführer der DMSG Hessen

e.V., Bernd Crusius: "Er hilft uns bei unserer täglichen Arbeit mit

Betroffenen und ihren Familien. So können wir unsere Beratungsstellen

ausreichend besetzen und wichtige Angebote wie Fahrdienste,

Selbsthilfegruppen, Jobcoaching, Workshops zu "MS und Sport" und

Beratung bei der Familienplanung bereitstellen. Das wäre ohne

Unterstützung nicht möglich."



Über die Deutsche Multiple Sklerose Gesellschaft, Bundesverband

e.V.



Die Deutsche Multiple Sklerose Gesellschaft mit Bundesverband und

16 Landesverbänden gewährleistet ein umfassendes

Dienstleistungspaket, um Menschen mit MS aufzufangen und

Hilfestellungen im Umgang mit der Erkrankung zu bieten sowie Chancen

und Perspektiven aufzuzeigen. Während der DMSG-Bundesverband die

Interessen MS-Erkrankter sowohl gegenüber Politik, Gesetzgeber und

Behörden vertritt als auch Forschungsvorhaben und -projekte zur

Ursachen- und Therapieforschung initiiert und fördert, liegt die

direkte und persönliche Beratung bei den DMSG-Landesverbänden.

Umfassende Aufklärung und Informationen finden sich unter

www.dmsg.de.



Über die DMSG Hessen e.V.



Die DMSG Hessen ist eine Selbsthilfeorganisation und

Interessensvertretung für MS-Kranke in Hessen. 25 haupt- und über 500

ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter arbeiten hier für etwa

8.000 Betroffene. Der Landesverband Hessen der Deutschen Multiple

Sklerose Gesellschaft (DMSG) wurde 1980 in Frankfurt gegründet und

ist bis heute dort angesiedelt. Ziel der Selbsthilfeorganisation ist

vornehmlich die umfassende und individuelle Beratung MS-Betroffener

und ihrer Angehörigen in psychosozialen, medizinischen, beruflichen

und sozialrechtlichen Fragen. Weitere Anliegen sind, die

sozialmedizinische Nachsorge zu organisieren und durchzuführen sowie

soziale Unterstützung zu gewährleisten. In den gut 35 Jahren seines

Bestehens ist es dem Landesverband gelungen, in Hessen ein dichtes

Beratungs- und Betreuungsnetz zu knüpfen. In fünf Beratungsstellen,

über 80 Selbsthilfegruppen und Stammtischen, an 35 Beratungstelefonen

"Betroffene beraten Betroffene" und in einem Kommunikationszentrum

finden Mitglieder wie auch Nichtmitglieder hessenweit kompetente

Betreuung und Unterstützung.



Über Sanofi



Sanofi ist ein weltweit führendes Gesundheitsunternehmen, das

therapeutische Lösungen erforscht, entwickelt und vermarktet,

ausgerichtet auf die Bedürfnisse der Patienten. Sanofi ist in fünf

globalen Business Units organisiert: Diabetes und

Herzkreislauferkrankungen, General Medicines und Schwellenländer,

Sanofi Genzyme, Sanofi Pasteur und Merial.



Sanofi Genzyme, die globale Speciality Care Business Unit von

Sanofi, konzentriert sich auf die Entwicklung von wegweisenden

Behandlungen bei seltenen und komplexen Erkrankungen, um Patienten

und ihren Familien neue Hoffnung zu geben.



Genzyme® ist eine geschützte Marke der Genzyme Corporation.

Sanofi® ist eine geschützte Marke von Sanofi. Alle Rechte

vorbehalten.



GZDE.MS.16.10.1301







Pressekontakt:

Manager BU Communications Sanofi Genzyme

Christiane Rick

Sanofi-Aventis Deutschland GmbH

Tel.: +49 (0)69 305-80784

presse(at)sanofi.com



Director BU Communications Sanofi Genzyme

Telse Friccius

Sanofi Genzyme Deutschland

Tel.: +49 (0)6102 3674-349

telse.friccius(at)genzyme.com



Brickenkamp-PR

Anna Ritter

T: +49 (0)2151 6214-600

ritter(at)brickenkamp.de



