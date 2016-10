Coaching in München und Stuttgart mit Dr. Berle

(firmenpresse) - Über Coaching wird viel gesprochen und immer mehr Menschen suchen einen Personal-Trainer auf, um im Beruf Karriere zu machen oder um ihrer Gesundheit willen. Für den persönlichen und beruflichen Erfolg ist Coaching eine fortschrittliche Art und Weise der schnellen Verfolgung einer nachhaltigen Veränderung des Verhaltens und der Ergebnisse, mit denen die Menschen mehr als zufrieden sind.

Dr. phil. Waltraud Berle ist Personal-Trainerin. Sie personalisiert das one-on-one Coaching und Mentoring; beides bildet zwischen ihr und ihrem Klienten eine starke und einzigartige Partnerschaft, allein für den Zweck der Förderung und Unterstützung ihres Kunden, damit am Ende der Kunde erfolgreich ist. Beim Coaching entwickelt der Klient neue Fähigkeiten, wie er die ihm zur Verfügung stehenden Werkzeuge erfolgreich einsetzt, was zu einer Veränderung seines Verhaltens führt. Vorhandene Blockaden werden gelöst, der Klient fühlt sich freier und kommt so zum Erfolg.

Dr. phil. Waltraud Berle ist für ihre Klienten telefonisch jederzeit erreichbar. Die Treffen zwischen ihr und ihrem Klienten erfolgen grundsätzlich nie abends statt, sondern tagsüber, auch an Feiertagen oder am Wochenende. Ein hohes Maß an Energie fördert der "heiße Draht" zwischen ihr und ihrem Klienten. Ob per SMS, E-Mail, Telefon oder Skype; der Klient kann sich stets auf die Hilfe von Dr. Berle verlassen. Immer, wenn der Klient seinen Coach braucht, steht ihm dieser auch kurzfristig zur Verfügung. In manchen Situationen ist es für den Klienten von großer Bedeutung kontinuierlich mit seinem Coach Kontakt zu halten. Klienten haben bei Dr. Berle die Wahl, an Einzel-Coachings und Team-Coachings teilzunehmen, je nachdem, wo sie sich wohler fühlen.







