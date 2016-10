Ausstellung: Crazy Cool - Funny Art von Jan Münster

Getreu seinem Motto „ Kunst strengt nicht an“ stellt Jan Münster vom 16.11. bis 12.12.2016 eine Auswahl seiner Werke zum „Hinschauen und Freude daran haben“ im Art Stalker Berlin aus.

Ausstellung: Crazy Cool - Funny Art von Jan Münster

(firmenpresse) - Crazy Cool

Funny Art von Jan Münster

Vernissage: 16.11.2016

16.11.2016 bis 12.12.2016

Beginn: 19:00 Uhr



Kräftige, stimmungsvolle Farben dominieren die freche, manchmal ironische und bisweilen erotische Pop-Art des Künstlers aus Bad Schwartau, der in seinen Werken keine naturgetreuen Abbildungen anstrebt, sondern Wirkungen auf unsere Gemüt erzielen möchte.



Jan Münster - www.atelier7-tdf.de



ART Stalker - Kunst+Bar+Events - Kaiser-Friedrich-Str. 67 - 10627 Berlin

+49(0)30 - 22052960 - mail(at)art-stalker.de - www.art-stalker.de





ART Stalker

... verbindet lockere Bar-Atmosphäre mit internationaler Kunst.

Bühne für junge und etablierte Liveauftritte. Art Stalker in der Kaiser-Friedrich-Str. 67 ist die neue Event-Bar in Berlin-Charlottenburg.

Pep up the West!





Kommentare zur Pressemitteilung