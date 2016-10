LEGO Adventskalender im Angebot verfügbar

Die jährlich erscheinenden Adventskalender des dänischen Spielwarenherstellers LEGO sind bei Kindern sehr beliebt und derzeit relativ preiswert im Handel zu kaufen. Besonders der LEGO Friends Adventskalender hat es auch 2016 den Mädchen angetan.

(firmenpresse) - Bereits seit dem Jahr 2012 erscheinen jährlich zu Weihnachten neue LEGO Adventskalender. Die ersten Kalender, die längst nicht mehr im Handel zu kaufen sind, haben bei Sammlern bereits Wertsteigerungen von bis zu 100 Prozent erzielt. Auch 2016 gibt es zu den verschiedenen LEGO Serien wieder neue Kalender, natürlich auch zur LEGO Friends Serie, die besonders Mädchen als Zielgruppe hat. Unter der Artikelnummer LEGO Friends 41131 entdecken die Kinder an 24 Tagen nicht nur zwei neue Spielfiguren (Emma und Naomi), sondern auch viel buntes Spielzeug, das sich in die Welt von Heartlake City ergänzen lässt. Statt der unverbindlichen Preisempfehlung von rund 20 Euro bieten derzeit einige Händler die Adventskalender auch deutlich preiswerter an. Der LEGO Friends Adventskalender ist so bei ausgewählten Kaufhäusern bereits für rund 16 Euro zu kaufen, wie http://www.lego-friends-fan.de/lego-friends-adventskalender/ meldet.





Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://www.lego-friends-fan.de/lego-friends-adventskalender/



Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Prof. Dr. Stefan Georg

c/o HTW des Saarlandes

Waldhausweg 14

66123 Saarbrücken

Tel.: 0681/5867503

drstefangeorg.wordpress.com

Dies ist eine Pressemitteilung von

Stefan Georg

Datum: 27.10.2016 - 16:39

Sprache: Deutsch

News-ID 1417817

Anzahl Zeichen: 1168

Kontakt-Informationen:

Firma: Stefan Georg

Ansprechpartner: Prof. Dr. Stefan Georg

Stadt: Quierschied

Telefon: 0681/5867503



Meldungsart: Produktinformation

Versandart: Veröffentlichung

Freigabedatum: 27.10.2016



Diese Pressemitteilung wurde bisher 74 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung